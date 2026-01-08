The GLEN – Mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện Celadon City, dành diêng cho số ít

Với quy mô giới hạn 98 tổ ấm 5 tầng dành cho gia đình đa thế hệ, The GLEN mở ra lựa chọn an cư hiếm hoi, được xây dựng trên nền tảng giá trị bền vững theo thời gian.

The Final Piece - Mảnh ghép tinh hoa cuối cùng của hành trình kiến tạo

Sau hơn hành trình một thập kỷ hình thành và kiến tạo, Celadon City đã trở thành khu đô thị xanh kiểu mẫu tại phía Tây TP. HCM. Trong tổng thể ấy, The GLEN xuất hiện như mảnh ghép cuối cùng - không chỉ hoàn thiện bức tranh quy hoạch, mà còn mở ra 98 cơ hội hiếm hoi để sở hữu những giá trị sống đẳng cấp, chỉ dành cho số ít.

Khác với các phân khu trước, The GLEN không đơn thuần là một giai đoạn phát triển tiếp theo, mà là điểm kết tinh của toàn bộ triết lý quy hoạch của Celadon City. Khi hạ tầng và tiện ích đã hoàn thiện và đi vào vận hành, dự án ra đời trong bối cảnh "chín muồi" - nơi mọi giá trị sống đã hiện hữu thành trải nghiệm thường nhật.

98 tổ ấm dành riêng cho gia đình đa thế hệ

Nằm ở vị trí lõi xanh hiếm hoi của dự án, The GLEN được phát triển với quy mô giới hạn 98 tổ ấm, được thiết kế gồm 5 tầng nổi và 1 tầng hầm riêng với diện tích sử dụng lớn từ 367 – 508m², đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt của các gia đình nhiều thế hệ.

Tổ ấm 5 tầng giới hạn được thiết kế chuyên biệt cho gia đình đa thế hệ. | Ảnh: Gamuda Land

Được phát triển với sự tham gia của đội ngũ thiết kế Việt Nam thấu hiểu nếp sống gia đình, các không gian tại The Glen được tổ chức theo cấu trúc dọc, cho phép mở rộng công năng theo từng tầng và linh hoạt điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng của mỗi gia đình trong từng giai đoạn sống.

Không gian sinh hoạt rộng rãi, hiện đại, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sum vầy của gia đình. | Ảnh: Gamuda Land

Không gian sống được tổ chức khoa học, tách bạch giữa khu vực sinh hoạt chung và không gian riêng tư, cho phép các thế hệ cùng chung sống mà vẫn giữ được nhịp sống cá nhân. Khu vực tầng hầm riêng rộng khoảng 75m² đủ chỗ cho 2 ô tô cùng nhiều xe máy, giúp tối ưu sự tiện nghi, đồng thời trả lại sự yên tĩnh bên trên mặt đất cho cảnh quan và các hoạt động sinh hoạt ngoài trời.

Không gian được hoàn thiện với bảng màu nhã nhặn, mang lại cảm giác ấm cúng và thanh lịch. | Ảnh: Gamuda Land

Thiết kế hướng đến tinh thần tinh giản, hiện đại và bền vững, thể hiện qua sự ưu tiên cho độ thoáng, ánh sáng tự nhiên, vật liệu được tinh chọn cùng bảng màu nhã nhặn, tạo nên cảm giác thanh lịch và ấm cúng – một không gian đủ nền nã để gắn bó lâu dài.

Số lượng giới hạn không chỉ tạo nên khoảng không riêng tư, mà còn góp phần hình thành cộng đồng cư dân tinh chọn – những chủ nhân đề cao giá trị sống bền vững, sự tĩnh tại và chuẩn mực sống lâu dài.

Giá trị trường tồn từ hệ sinh thái hoàn thiện

Sở hữu The GLEN đồng nghĩa với việc cư dân được thừa hưởng toàn bộ hệ tiện ích đã vận hành ổn định của Celadon City. Từ các tiện ích nội khu đa dạng như hồ cảnh quan, đường chạy bộ, hồ bơi,.. đến hệ thống trường học quốc tế, Celadon Boulevard với đa dạng thương hiệu ẩm thực – mua sắm cao cấp, khu thể thao Celadon Sports & Resort Club cùng sân pickleball và driving golf sắp hoàn thiện. Ngoại khu dự án còn có AEON Mall Tân Phú đáp ứng nhu cầu mua sắm và các hoạt động giải trí của cả gia đình.

Hệ sinh thái xanh đa dạng mang lại bầu không khí mát lành, với nhiệt độ thấp hơn khu vực đô thị xung quanh 1–3°C. | Ảnh: Gamuda Land

Theo đuổi triết lý Biophilic, dự án được phủ xanh xung quanh với hai mặt công viên: một hướng công viên nội khu và hướng còn là công viên trung tâm Celadon City rộng 16.4ha với hệ sinh thái đa dạng như thảm cỏ rộng, cây bóng mát tán lớn, hồ nước tĩnh lặng… vừa mang lại không khí trong lành, thoáng mát cho tổ ấm vừa tốt cho sức khỏe của người lớn tuổi, người trưởng thành có không gian thư giãn sau giờ làm việc và trẻ con được vui chơi trong bầu không khí trong lành.

Cửa ngõ Tây Sài Gòn – điểm hội tụ của kết nối và dư địa tăng trưởng

Celadon City nằm tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM, thuận tiện kết nối đến sân bay Tân Sơn Nhất, khu trung tâm và các khu hành chính của thành phố. Vị trí này giúp cư dân dễ dàng di chuyển trong sinh hoạt hằng ngày, đồng thời vẫn giữ được không gian sống tách biệt, yên tĩnh bên trong khu đô thị.

Trong thời gian tới, khu vực phía Tây tiếp tục được đầu tư hạ tầng với các dự án trọng điểm như tuyến Metro số 2 kết nối vào Quận 1, cao tốc TP.HCM – Mộc Bài và việc mở rộng các trục giao thông lớn gồm Trường Chinh, Tân Kỳ Tân Quý và Quốc lộ 22. Khi mạng lưới giao thông ngày càng hoàn thiện, khả năng kết nối được cải thiện rõ rệt, qua đó góp phần nâng cao giá trị sống và giá trị sở hữu lâu dài tại The Glen.

Cơ hội hiếm có khó tìm khi nguồn cung khan hiếm

Trong bối cảnh quỹ đất tại các đại đô thị xanh ngày càng trở nên đắt đỏ và khan hiếm, The Glen trở thành lựa chọn hiếm hoi cho những gia đình tìm kiếm không gian sống rộng rãi, riêng tư, được quy hoạch phù hợp cho nhiều thế hệ, đồng thời thừa hưởng hệ sinh thái xanh và hệ tiện ích đã vận hành ổn định của Celadon City.

Bên cạnh giá trị an cư dài hạn, 98 chủ nhân tại The Glen còn được tận hưởng dịch vụ xe buggy đưa đón nội khu, an ninh khép kín, chương trình ưu đãi tại Celadon Sports & Resort Club cùng nhiều ưu đãi khác. Khi chất lượng sống, tiện ích và chính sách ưu đãi được đặt trên cùng một nền tảng, The Glen trở thành lựa chọn an cư có cơ sở rõ ràng – đáp ứng nhu cầu sống hiện tại và giá trị tích lũy về lâu dài.