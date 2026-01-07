Cơ hội vàng đầu tư bất động sản đón đà Bắc Ninh trở thành siêu tỉnh công nghiệp

Sau sáp nhập với Bắc Ninh, bất động sản Bắc Giang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Sau quyết định sáp nhập mang tính chiến lược, Bắc Ninh chính thức định hình một không gian phát triển mới, trở thành "siêu tỉnh công nghiệp" lớn nhất miền Bắc. Đáng chú ý, trung tâm hành chính được đặt tại TP. Bắc Giang cũ – khu vực vốn đã hội tụ nền tảng công nghiệp, hạ tầng và nguồn nhân lực dồi dào. Sự thay đổi này không chỉ mang ý nghĩa về mặt địa giới hành chính, mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng trong trục phát triển kinh tế – đô thị toàn vùng. Từ một đô thị công nghiệp vệ tinh, Bắc Giang bước lên vai trò trung tâm, mở ra một chu kỳ phát triển mới cho thị trường bất động sản.

Trong bối cảnh tái cấu trúc không gian phát triển sau sáp nhập, Bắc Giang bắt đầu ghi nhận sự dịch chuyển đồng thời của dòng vốn đầu tư và nguồn nhân lực chất lượng cao. Khi quỹ đất tại lõi Bắc Ninh dần thu hẹp, mặt bằng giá đã thiết lập ở mức cao, dòng tiền có xu hướng tìm đến những khu vực giữ vai trò trung tâm mới, nơi còn dư địa phát triển trung và dài hạn. Song hành với đó, lực lượng cán bộ, chuyên gia, nhân sự quản lý cấp cao cùng cộng đồng doanh nhân, nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng đang dịch chuyển về Bắc Giang, tạo nền tảng cho nhu cầu nhà ở và không gian đô thị mới.

Bắc Giang trở thành tâm điểm đầu tư mới của thị trường bất động sản miền Bắc sau sáp nhập hành chính

So với lõi Bắc Ninh cũ – nơi giá bất động sản tại nhiều khu vực trung tâm đã phổ biến trong khoảng 100 - 200 triệu đồng/m² thì mặt bằng giá tại Phường Bắc Giang hiện vẫn duy trì khoảng cách đáng kể, chỉ bằng một phần ba. Khoảng chênh lệch này phản ánh rõ dư địa tăng trưởng của thị trường bất động sản tại Bắc Giang, đồng thời mở ra cơ hội cho cả nhà đầu tư lẫn nhu cầu ở thực trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Sự dịch chuyển đồng thời của dòng vốn và dòng cư dân đang tạo lực đẩy quan trọng, đưa bất động sản Bắc Giang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới theo hướng bền vững, gắn với quá trình đô thị hóa, hoàn thiện hạ tầng và vai trò trung tâm hành chính ngày càng rõ nét của khu vực trong cấu trúc phát triển chung của toàn tỉnh.

Harmonia City – Điểm đón sóng đầu tư nổi bật tại trung tâm hành chính mới tỉnh Bắc Ninh

Trong bức tranh thị trường đang chuyển mình mạnh mẽ, những dự án có pháp lý rõ ràng, được quy hoạch bài bản, phát triển theo định hướng dài hạn đang thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư. Nổi bật trong số đó là Harmonia City – khu đô thị thương mại dịch vụ xanh quy mô 30.32 ha đang trở thành điểm đến đầu tư đáng chú ý tại Phường Bắc Giang - trung tâm hành chính mới của tỉnh Bắc Ninh trong năm 2026.

Harmonia City được quy hoạch đồng bộ theo trục giá trị thương mại – dịch vụ xanh, định hình chuẩn sống mới và tiềm năng tăng trưởng bền vững.

Harmonia City được phát triển theo định hướng đô thị hiện đại, chú trọng sự đồng bộ trong quy hoạch và khả năng vận hành thực tế. Dự án sở hữu bộ sưu tập sản phẩm đa dạng gồm Shophouse mặt Quốc lộ 31 cao 4,5 tầng - tâm điểm thương mại sầm uất; Liền kề, Fresh Homes, Biệt thự 3,5 tầng - tầm view trọn vẹn công viên trung tâm và tổ hợp vui chơi giải trí đồng bộ. Như vậy, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư cho cộng đồng cư dân mới hình thành, mà còn mở ra không gian phù hợp cho các hoạt động thương mại, dịch vụ, góp phần hình thành các khu dân cư tri thức gắn liền với trung tâm hành chính – kinh tế mới, giúp bất động sản nơi đây gia tăng giá trị và dễ dàng thanh khoản theo thời gian.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh mặt bằng giá bất động sản tại Bắc Giang vẫn còn thấp so với các tỉnh thành Top dẫn đầu cả nước, những dự án như Harmonia City được đánh giá là phù hợp với chiến lược đầu tư tích lũy an toàn, đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường sau quá trình sáp nhập tỉnh. Khi hạ tầng hoàn thiện, dân cư gia tăng và vai trò trung tâm hành chính được khẳng định rõ nét hơn, dư địa tăng giá của các khu đô thị bài bản được kỳ vọng sẽ ngày càng rõ ràng.

Harmonia City đã hoàn thiện pháp lý, hình hài đô thị đã hiện hữu và sẵn sàng bước vào giai đoạn bàn giao, vận hành

Không chỉ sở hữu vị trí chiến lược, không gian sống xanh, tiện ích đồng bộ, Harmonia City còn là sản phẩm hiếm hoi mang đến giá trị thực và tiềm năng tăng giá vượt trội. Đây chính là thời điểm để sở hữu bất động sản giá trị thực ở vùng trũng giá, đón đầu chu kỳ tăng giá và trải nghiệm chuẩn sống hiện đại.

Harmonia City (Khu đô thị số 2, 3 cạnh Trường Cao đẳng Nghề công nghệ Việt Hàn) - Một sản phẩm của Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Đô Bắc Giang, được phát triển và bao tiêu bởi SGO Homes.

Dự án được phân phối chính thức bởi các Đơn vị uy tín: SGO Diamond, Địa Ốc SGO, Hà Bắc, Tiến Phát Land, Blue Sky, Minh Minh Group, CLand, SGO An Thịnh, SGO Đại Dương, D-Holdings, BN Invest, Haka Land, Grand VN, Mai Việt Land, An Vượng Land, Kinh Bắc