Vì sao hộ kinh doanh không thể qua mắt cơ quan thuế, cố tình kê khai doanh thu ít hơn thực tế để nộp thuế ít hơn?

Theo Thuế Cơ sở 2 thành phố Cần Thơ, trong thời gian triển khai kế hoạch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình thuế khoán sang kê khai, để đảm bảo công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế áp dụng nhiều nghiệp vụ quản lý hiện đại nhằm đối chiếu, kiểm tra và xác minh doanh thu mà người nộp thuế kê khai. Những nghiệp vụ này không gây khó khăn cho người kinh doanh mà nhằm phát hiện những gian lận, bảo vệ người nộp thuế trung thực và tăng cường minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Dưới đây là các nghiệp vụ quan trọng mà cơ quan thuế có thể sử dụng:

Thứ nhất, đối chiếu dữ liệu dòng tiền từ ngân hàng khi có nghi ngờ. Cơ quan thuế có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng cung cấp thông tin giao dịch tài khoản khi phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan tới quản lý thuế. Dữ liệu này dùng để đối chiếu doanh thu, xác định xem số tiền thu thực tế có phù hợp với doanh thu đã kê khai hay không. Lưu ý, thuế không đánh trên tiền vào tài khoản mà đánh trên doanh thu kinh doanh. Cơ quan thuế chỉ sử dụng dữ liệu ngân hàng như một công cụ đối chiếu để phát hiện rủi ro đối với hành vi trốn thuế.

Thứ hai, thu thập dữ liệu giao dịch từ các sàn thương mại điện tử. Các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok Shop có trách nhiệm cung cấp dữ liệu giao dịch của người bán cho cơ quan thuế bao gồm: Doanh thu theo đơn hàng, phí và chiết khấu, dòng tiền chuyển cho người bán, phương thức thanh toán. Thông tin này cho phép cơ quan thuế so sánh doanh thu thực tế trên sàn với doanh thu hộ kinh doanh đã kê khai. Nếu có chênh lệch lớn, người bán sẽ được đưa vào diện rủi ro để kiểm tra.

Thứ ba, đối chiếu hóa đơn điện tử đầu ra, đầu vào. Toàn bộ hóa đơn điện tử đều được lưu trữ trên hệ thống hóa đơn điện tử của ngành thuế. Cơ quan thuế sẽ dễ dàng theo dõi lượng hàng hóa dịch vụ mua vào, đối chiếu với doanh thu kê khai bán ra, đánh giá tính hợp lý của hoạt động kinh doanh. Mua vào lớn nhưng kê khai doanh thu thấp là dấu hiệu rủi ro điển hình, có thể dẫn đến thanh kiểm tra.

Thứ tư, phân tích dữ liệu và xác minh từ hệ thống quản lý thuế. Hệ thống quản lý thuế sẽ tích hợp từ nhiều nguồn dữ liệu như ngân hàng, sàn thương mại điện tử, hải quan, cơ quan công an, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý thị trường, đơn vị cấp điện, nước. Từ đó, cơ quan thuế có thể phân tích tự động, phát hiện các trường hợp có khả năng che giấu doanh thu hoặc kê khai không đúng thực tế.

Thứ năm, khảo sát thực tế tại cơ sở kinh doanh. Bên cạnh dữ liệu điện tử, cơ quan thuế thường xuyên tiến hành khảo sát thực tế về quy mô và vị trí cửa hàng, lượng khách ra vào, bảng giá bán, số lượng nhân viên, chi phí điện, nước, thuê mặt bằng, lượng hàng hóa nhập, xuất. Trên cơ sở đó, cơ quan thuế ước tính doanh thu phù hợp với quy mô và hoạt động kinh doanh để so sánh với doanh thu người nộp thuế đã kê khai.

Ngành thuế đang từng bước hiện đại hóa, sử dụng nhiều nguồn dữ liệu để đảm bảo đúng, đủ, công bằng trong việc thu thuế. Vì vậy, người nộp thuế cần tự kê khai trung thực, tự nộp đúng hạn, tự chịu trách nhiệm với thông tin kê khai và hợp tác với cơ quan thuế khi được yêu cầu cung cấp thông tin. Kê khai trung thực không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn giúp hộ kinh doanh tránh các rủi ro về xử phạt, truy thu và thanh kiểm tra không đáng có.