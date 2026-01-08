Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Được hỗ trợ 50%, học sinh sinh viên sẽ đóng bao nhiêu tiền Bảo hiểm y tế?

08-01-2026 - 17:20 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo quy định hiện hành, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của học sinh, sinh viên được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở.

Nghị định số 188 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trong đó từ 1/7/2025, nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên từ 30% lên tối thiểu 50%.

Chính sách này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình có con em đang học tập mà còn góp phần tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trong nhóm dân số trẻ, mở rộng tiếp cận dịch vụ y tế, từng bước hiện thực hóa mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân theo định hướng của Đảng và Nhà nước.

Hiện, mức lương cơ sở đang là 2.340.000 đồng/tháng (theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP).

Mức đóng bảo hiểm y tế cho một học sinh, sinh viên trong một năm là: 4,5% × 2.340.000 × 12 tháng = 1.263.600 đồng/năm.

Với mức hỗ trợ mới tối thiểu 50% từ ngân sách nhà nước, học sinh, sinh viên chỉ phải đóng tối đa 631.800 đồng/năm. So với mức đóng trước đây, học sinh, sinh viên được giảm thêm 252.720 đồng/năm.

Học sinh, sinh viên có thể lựa chọn các phương thức đóng bảo hiểm y tế như sau:

Đóng theo năm (12 tháng): 631.800 đồng/năm.

Đóng 6 tháng: 52.650 đồng/tháng × 6 tháng = 315.900 đồng.

Đóng 3 tháng: 52.650 đồng/tháng × 3 tháng = 157.950 đồng.

Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên mới theo Luật Bảo hiểm y tế được đánh giá là phù hợp với khả năng chi trả của nhiều gia đình, đồng thời vẫn đảm bảo đầy đủ quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên theo đúng quy định.

5 trường hợp mua hàng không hóa đơn vẫn được trừ khi tính thuế mà cá nhân, hộ kinh doanh cần biết

Theo Nguyễn Việt Hưng

VTC News

