Việt Nam vừa có một năm tăng trưởng gần gấp đôi Singapore

Singapore vừa công bố số liệu tăng trưởng kinh tế năm 2025, cho thấy đảo quốc này có một năm “vượt kỳ vọng” nhờ cú hích từ sản xuất công nghệ cao và nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI), GDP Singapore tăng 4,8% trong cả năm 2025, cao hơn mức tăng 4,4% của năm 2024.

Số liệu tốt đẹp hơn đến từ quý 4. MTI cho biết GDP quý 4/2025 tăng 5,7% so với cùng kỳ, và tăng 1,9% theo quý (đã điều chỉnh theo mùa). Channel NewsAsia dẫn dữ liệu MTI nhấn mạnh khu vực sản xuất là động lực chính, với ngành chế tạo tăng mạnh nhờ các mảng điện tử và dược sinh học.

Hãng tin Reuters mô tả đây là năm tăng trưởng “ấn tượng” của Singapore, khi mức 4,8% vượt dự báo trước đó và được hỗ trợ bởi “làn sóng AI” kéo nhu cầu bán dẫn, máy chủ và các sản phẩm liên quan tăng lên. Dẫu vậy, các nhà hoạch định chính sách Singapore vẫn cảnh báo triển vọng 2026 có thể khó đoán hơn vì môi trường thương mại toàn cầu biến động và rủi ro từ các biện pháp thuế quan theo ngành (đặc biệt các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, dược phẩm).

Trong khi Singapore tăng 4,8%, Việt Nam cùng năm ghi nhận mức tăng cao hơn đáng kể. Theo Cục Thống kê, GDP Việt Nam tăng 8,02% trong năm 2025, còn quý 4 tăng 8,46% so với cùng kỳ. Reuters cũng dẫn số liệu cho biết tăng trưởng 2025 của Việt Nam đạt khoảng 8%, cao hơn mức 7,09% của năm 2024.

Về quy mô, Việt Nam năm 2025 được ước tính đạt khoảng 514 tỷ USD GDP, theo số liệu được công bố.

Đáng chú ý, bức tranh tăng trưởng của Việt Nam năm 2025 gắn chặt với xuất khẩu. Reuters cho biết tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam tăng 17% lên 475 tỷ USD, riêng xuất khẩu sang Mỹ lên kỷ lục 153 tỷ USD, giúp thặng dư thương mại với Mỹ tăng mạnh. Dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng được Reuters ghi nhận tăng, trong khi sản xuất công nghiệp và bán lẻ duy trì đà đi lên.

Ở Singapore, phần “câu chuyện” lại nằm ở cơ cấu ngành. Tài liệu GDP ước tính của SingStat cho thấy nhóm công nghiệp sản xuất là điểm sáng, khi riêng quý 4/2025, sản xuất chế biến tăng 15,0% so với cùng kỳ, góp phần kéo tăng trưởng cả năm. Các báo cáo truyền thông địa phương cũng nhấn mạnh vai trò của bán dẫn, thiết bị điện tử và dược sinh học trong việc “cứu” tăng trưởng 2025.