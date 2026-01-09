Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui: 15.000 người dân tại tỉnh này nhận ngay hỗ trợ 1.000.000 đồng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhiều người chưa biết

09-01-2026 - 15:59 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Đồng Nai chi hỗ trợ 1 triệu đồng/người cho khoảng 15.000 lao động khó khăn - những ai thuộc diện được nhận?

Theo Nghị quyết 26/2025/NQ-HĐND về mức hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên Đán tại Đồng Nai, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã quy định về mức hỗ trợ cụ thể cho từng đối tượng trong dịp Tết Nguyên Đán.

Trong đó, căn cứ theo khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 26/2025/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ cụ thể cho từng đối tượng đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên Đán 2026.

Ảnh minh họa

Mức 1.000.000 đồng/người hỗ trợ cho khoảng 15.000 đoàn viên, người lao động của Liên đoàn Lao động có hoàn cảnh khó khăn thông qua Liên đoàn Lao động tỉnh, bao gồm:

- Đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp; bản thân hoặc vợ/chồng/con mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo, gặp rủi ro hoạn nạn; người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ;

- Đoàn viên, người lao động đơn thân nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi; phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi;

- Đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp bị giảm đơn hàng, hoặc doanh nghiệp gặp khó khăn phải thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, di dời đi nơi khác, người sử dụng lao động bỏ trốn, dẫn đến người lao động bị nghi việc không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động, ngừng việc, bị nợ lương, nợ thưởng, chấm dứt hợp đồng lao động; hoặc có thu nhập thấp (tiền lương tháng thấp hơn mức lương tối thiểu);

- Đoàn viên, người lao động thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số; gia đình có thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; gia đình bị ảnh hưởng bởi di chứng chất độc màu da cam;

- Đoàn viên, người lao động bị mất việc làm do doanh nghiệp khó khăn phải thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, chủ doanh nghiệp bỏ trốn tại thời điểm chăm lo Tết Nguyên đán;

- Đoàn viên, người lao động ở trọ, xa quê nhiều năm liền chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán.

Như vậy, sẽ hỗ trợ mức 1.000.000 đồng/người cho khoảng 15.000 đoàn viên, người lao động của Liên đoàn Lao động có hoàn cảnh khó khăn thông qua Liên đoàn Lao động tỉnh vào dịp Tết Nguyên đán 2026.

Tin vui dịp Tết Nguyên đán 2026: Một số người dân ở tỉnh này sẽ được nhận 1,5 triệu đồng tiền mặt

Theo Nam An

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ sức chống chịu kinh tế đến động lực cho tăng trưởng cao giai đoạn tới

Từ sức chống chịu kinh tế đến động lực cho tăng trưởng cao giai đoạn tới Nổi bật

‘Kích hoạt ngay’ các biện pháp khẩn cấp ngăn chặn ô nhiễm không khí

‘Kích hoạt ngay’ các biện pháp khẩn cấp ngăn chặn ô nhiễm không khí Nổi bật

Quy định về kiểm định khí thải, hơn 70 triệu mô tô, xe máy đang lưu hành cần chú ý

Quy định về kiểm định khí thải, hơn 70 triệu mô tô, xe máy đang lưu hành cần chú ý

15:25 , 09/01/2026
Chính phủ ban hành khung vị trí việc làm mới cho công chức

Chính phủ ban hành khung vị trí việc làm mới cho công chức

14:50 , 09/01/2026
"Câu lạc bộ trăm nghìn tỷ" lần đầu lộ diện và loạt kỷ lục chưa từng có tại Việt Nam

"Câu lạc bộ trăm nghìn tỷ" lần đầu lộ diện và loạt kỷ lục chưa từng có tại Việt Nam

14:20 , 09/01/2026
3,5 triệu người được nhận 2 tháng lương hưu, trợ cấp trước Tết

3,5 triệu người được nhận 2 tháng lương hưu, trợ cấp trước Tết

13:40 , 09/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên