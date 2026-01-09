3,5 triệu người được nhận 2 tháng lương hưu, trợ cấp trước Tết

Hơn 3,5 triệu người hưởng nhận tiền trước Tết

Thông tin này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giúp người dân yên tâm đón Tết.

Hơn 3,5 triệu người hưởng nhận tiền lương hưu, trợ cấp tháng 2 và tháng 3/2026 trước Tết Nguyên đán. Ảnh minh họa.

Theo đó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH (tháng 2 và tháng 3) vào cùng kỳ chi trả tháng 2. Việc chi trả áp dụng cho tất cả các hình thức nhận, gồm tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân.

Riêng tại 4 địa phương gồm Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng, trước đó đã thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH (tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026) vào kỳ chi trả tháng 12/2025. Do đó, lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 3/2026 của các địa phương này sẽ được chi trả trong kỳ chi trả tháng 2/2026.

Với phương án chi trả này, cả nước có hơn 3,5 triệu người hưởng sẽ được nhận lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 2 và tháng 3/2026 trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ thông qua các hình thức chi trả linh hoạt như chi trả tiền mặt tại điểm chi trả, chi trả tại nhà hoặc chi trả qua tài khoản cá nhân.

Yêu cầu chi trả đầy đủ, đúng thời gian

Để bảo đảm việc chi trả diễn ra thuận lợi, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người hưởng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp chặt chẽ với bưu điện cùng cấp.

Cụ thể, các địa phương cần bố trí đầy đủ nhân lực để lập danh sách, kiểm soát, phê duyệt lệnh chi điện tử, chuyển kinh phí kịp thời; xây dựng phương án chi trả gộp phù hợp với kế hoạch cấp kinh phí và thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2026, bảo đảm chi trả đầy đủ, đúng hạn.

Bên cạnh đó, BHXH các tỉnh phải báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương về kế hoạch chi trả gộp để thống nhất triển khai; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chi trả và quản lý người hưởng, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Trường hợp người hưởng đã nhận gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH nhưng sau đó từ trần, cơ quan chức năng sẽ thực hiện thu hồi theo đúng quy định.

Ngành BHXH cũng đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản cá nhân nhằm bảo đảm thuận tiện, nhanh chóng và an toàn; đồng thời thông tin đầy đủ lịch chi trả để người dân nắm rõ.

Đối với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để công tác chi trả diễn ra thông suốt. Trong đó, chú trọng tổ chức chi trả tại nhà đối với người hưởng già yếu, neo đơn, ốm đau không có khả năng đến nhận tại điểm chi trả.

Bưu điện các địa phương có trách nhiệm thông báo kịp thời cho người hưởng nếu có thay đổi về lịch chi trả; tăng cường quản lý người hưởng, nắm chắc tình hình tại nơi cư trú, nhất là với các trường hợp nhận qua tài khoản cá nhân hoặc nhận ủy quyền; thực hiện thu hồi kịp thời theo quy định đối với các trường hợp đã nhận gộp nhưng sau đó từ trần.