Thay đổi đáng lưu ý về kỳ chi trả lương hưu tháng 2/2026: Người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH cần biết

08-01-2026 - 09:32 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Căn cứ theo Công văn số 3447/BHXH-TCKT, BHXH Việt Nam hướng dẫn tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng.

- Đối với tháng 01/2026:

BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân theo lịch đã hướng dẫn tại Công văn số 1343/BHXH-TCKT ngày 26/6/2025. Theo lịch này, ngày làm việc đầu tiên của tháng là 05/01/2026, ngày làm việc thứ hai là 06/01/2026.

- Đối với tháng 02 và tháng 3/2026:

BHXH các tỉnh thực hiện chi trả gộp 02 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH (tháng 02 và tháng 3/2026) vào cùng kỳ chi trả tháng 02/2026, áp dụng đối với cả người nhận bằng tiền mặt và người nhận qua tài khoản cá nhân.

- Đối với BHXH các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng:

Các địa phương này đã thực hiện chi trả gộp 03 tháng (tháng 12/2025, tháng 01 và tháng 02/2026) theo Công văn số 3145/BHXH-TCKT ngày 27/11/2025. Vì vậy, lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3/2026 sẽ được chi trả vào kỳ chi trả tháng 02/2026.

BHXH các tỉnh chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh:

- Bố trí, sắp xếp nhân sự hợp lý để lập danh sách, kiểm soát, phê duyệt lệnh chi điện tử và chuyển kinh phí kịp thời, không làm ảnh hưởng đến thời gian chi trả cho người hưởng.

- Căn cứ kế hoạch cấp kinh phí của BHXH Việt Nam và thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2026, xây dựng phương án chi trả gộp 02 tháng (tháng 02 và tháng 3/2026) trong kỳ chi trả tháng 02/2026, bảo đảm chi trả đầy đủ, đúng hạn.

- Báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương về kế hoạch triển khai chi trả gộp nêu trên.

- Phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức chi trả theo lịch đã thống nhất, bảo đảm thực hiện đúng quy trình theo Quyết định số 2222/QĐ-BHXH ngày 29/7/2025. Trường hợp có thay đổi lịch chi trả, phải kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chi trả và quản lý người hưởng; kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh, đồng thời thực hiện thu hồi theo quy định đối với trường hợp người hưởng đã nhận gộp 02 tháng nhưng sau đó từ trần.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông, bưu điện, ngân hàng, trung tâm giới thiệu việc làm… để tuyên truyền, khuyến khích người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân; đồng thời thông báo đầy đủ lịch chi trả để tạo sự đồng thuận và ủng hộ của người hưởng.

Hoàng Nguyễn

