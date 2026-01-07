Tin vui cho người dân Hà Nội: Phê duyệt đầu tư hầm chui 6 làn xe tại phường Từ Liêm, Cầu Giấy, Yên Hòa

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn ký ban hành Quyết định số 6475/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao đường Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3.

Theo Quyết định, Hà Nội xây dựng hầm chui trực thông theo hướng Mễ Trì - Dương Đình Nghệ với quy mô 6 làn xe. Hầm có tổng chiều dài 655m, trong đó, hầm kín dài 120m, hầm hở dài 200m và 355m tường chắn, gờ chắn bánh. Mặt cắt ngang hầm rộng 27m, cao 7,4m.

Đây là dự án nhóm B, công trình giao thông cấp II, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố làm chủ đầu tư. Công trình được triển khai tại các phường Từ Liêm, Cầu Giấy và Yên Hòa.

Hầm chui nhằm giải quyết xung đột giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông tại nút giao, giảm chi phí và thời gian chờ đợi do ùn tắc giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong đô thị.

Đồng thời, dự án giúp từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phát triển kinh tế xã hội.

Tại Quyết định, UBND Thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố và các đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm trước pháp luật về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Các đơn vị chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác của các số liệu trong Báo cáo nghiên cứu khả thi; tính hợp lý của các giải pháp thiết kế trong thiết kế cơ sở của dự án và tính pháp lý của hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt.

Tổ chức quản lý dự án và lựa chọn nhà thầu thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách, về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Xây dựng thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng xây dựng công trình theo chức năng, nhiệm vụ và theo đúng các quy định hiện hành; tiếp nhận quản lý tài sản kết cấu hạ tầng các hạng mục công trình hình thành từ dự án theo phân cấp quản lý, khai thác, bảo trì công trình theo quy định; bổ sung khối lượng công tác quản lý, bảo trì công trình vào gói thầu quản lý, bảo trì hệ thống hạ tầng theo địa bàn quản lý.

Các Sở, ngành Thành phố có liên quan khác phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện Dự án đầu tư theo đúng quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của mình đối với các công việc có liên quan.