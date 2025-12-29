Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người mua hàng là cá nhân nhưng không cung cấp mã số thuế, số định danh, người bán có được để trống thông tin trên hóa đơn? - Cục Thuế trả lời

29-12-2025

Một người dân tại TP. Hồ Chí Minh đặt câu hỏi: Khi người mua hàng là cá nhân nhưng không cung cấp thông tin mã số thuế/số định danh thì thông tin trên hóa đơn có được để trống không? Cần phải ghi thông tin ra sao để đảm bảo đúng quy định.

Ngày 26/12, Bộ Tài chính phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính với người nộp thuế về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2025. Tại đây, Bộ Tài chính và cơ quan thuế, hải quan đã trả lời trực tiếp và trực tuyến các câu hỏi của người nộp thuế để giải đáp các vướng mắc.

Tại đây, một người dân tại TP. Hồ Chí Minh đặt câu hỏi: Khi người mua hàng là cá nhân nhưng không cung cấp thông tin mã số thuế/số định danh thì thông tin trên hóa đơn có được để trống không? Cần phải ghi thông tin ra sao để đảm bảo đúng quy định.

Trả lời vấn đề này, Cục Thuế cho biết: Căn cứ quy định tại khoản 5, khoản 6, điểm c khoản 14 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, điểm b, điểm d khoản 7 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/3/2025) về nội dung của hóa đơn;

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP) quy định về nội dung hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh có mã số thuế thì tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua thể hiện trên hóa đơn phải ghi theo đúng tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

Trường hợp người mua không có mã số thuế thì trên hóa đơn không phải thể hiện mã số thuế người mua. Các trường hợp quy định tại điểm c khoản 14 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (hóa đơn điện tử bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại mà người mua là cá nhân không kinh doanh; hóa đơn điện tử bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh; hóa đơn điện tử hoạt động kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng) thì không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế người mua.

Trường hợp người mua cung cấp mã số thuế, số định danh cá nhân thì trên hóa đơn phải thể hiện mã số thuế, số định danh cá nhân.

Còn đối với hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, trên hóa đơn không bắt buộc phải thể hiện đầy đủ tên, địa chỉ, mã số thuế/số định danh cá nhân/số điện thoại của người mua.

