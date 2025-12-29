Bộ thông tin lý do hồ sơ cấp phép nhập khẩu tiền chất bị kéo dài

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

29-12-2025 - 08:29 AM

Trong một số thời điểm, việc xử lý hồ sơ có thể phát sinh kéo dài hơn so với thời hạn do các nguyên nhân khách quan như: hồ sơ cần rà soát, đối chiếu thông tin; phát sinh yêu cầu làm rõ, bổ sung nội dung chuyên môn; hoặc do ảnh hưởng của các yếu tố kỹ thuật trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên Hệ thống một cửa quốc gia.

Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Thúy (Bắc Ninh), Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định việc cấp giấy phép nhập khẩu tiền chất sẽ được thực hiện trong vòng 5 ngày làm việc từ ngày doanh nghiệp nộp hồ sơ.

Tuy nhiên gần đây, công ty của bà Thúy nộp hồ sơ nhưng quá thời hạn 5 ngày hồ sơ vẫn chưa được xử lý (có lần đến ngày thứ 7, thứ 8 vẫn chưa được xử lý).

Bên cạnh đó trang web https://vnsw.gov.vn/ thường hay lỗi. Nhiều doanh nghiệp cũng gặp tình trạng tương tự như công ty bà Thúy.

Bà đề nghị cơ quan chức năng xem xét, xử lý; bởi việc cấp giấy phép chậm làm tăng chi phí lưu hàng của doanh nghiệp tại kho bãi.

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Về thời hạn giải quyết hồ sơ, Cục Xuất nhập khẩu thực hiện việc tiếp nhận, thẩm định và cấp giấy phép tiền chất hóa chất theo đúng trình tự, thủ tục và thời hạn quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP. Trong quá trình xử lý hồ sơ, thời hạn giải quyết được tính kể từ thời điểm hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

Trong một số thời điểm, việc xử lý hồ sơ có thể phát sinh kéo dài hơn so với thời hạn nêu trên do các nguyên nhân khách quan như: hồ sơ cần rà soát, đối chiếu thông tin; phát sinh yêu cầu làm rõ, bổ sung nội dung chuyên môn; hoặc do ảnh hưởng của các yếu tố kỹ thuật trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên Hệ thống một cửa quốc gia.

Liên quan đến phản ánh về tình trạng lỗi kỹ thuật của Hệ thống một cửa quốc gia (https://vnsw.gov.vn), Cục Xuất nhập khẩu ghi nhận ý kiến của bà. Việc vận hành, quản lý hạ tầng kỹ thuật của Hệ thống một cửa quốc gia thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý hệ thống.

Cục Xuất nhập khẩu sẽ liên lạc với đơn vị quản lý kỹ thuật để kịp thời phản ánh, khắc phục các vướng mắc phát sinh, bảo đảm việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ được thông suốt.


Theo PV

Báo Chính phủ

