Thủ tướng: Thông xe toàn tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng vào 30/6/2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, đôn đốc thi công dự án thành phần cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng trên địa bàn Cần Thơ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1 được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 60/2022/QH15.

Dự án có chiều dài 188,2 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng; tiến độ yêu cầu cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên công nhân đang thi công trên công trường dự án - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đây là tuyến cao tốc trục ngang quan trọng, đi qua địa bàn tỉnh An Giang và TP. Cần Thơ (trước sáp nhập gồm tỉnh An Giang, TP. Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng). Dự án được chia thành 4 dự án thành phần, do UBND các địa phương làm cơ quan chủ quản. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang đã thông xe kỹ thuật ngày 19/12 vừa qua.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP. Cần Thơ, đoạn cao tốc qua địa bàn thành phố gồm ba dự án thành phần 2, 3 và 4, tổng chiều dài 132,47 km, tổng vốn đầu tư 31.288 tỷ đồng.

Thủ tướng tặng quà các đơn vị đang thi công trên công trường dự án - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo báo cáo, dự án hiện đã đạt khối lượng thi công khoảng 49%, đặc biệt là phần cầu đã đạt trên 80% với 100 cầu được thi công đồng loạt. Trước đây dự án gặp khó khăn về nguyên liệu cát đắp, song khi được Thủ tướng Chính phủ quyết liệt chỉ đạo, nguồn cung hiện đã cơ bản đáp ứng. Các nhà thầu đang thi công 3 ca 4 kíp để đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Kiểm tra công trường dự án tại xã Long Hưng, TP. Cần Thơ, nhấn mạnh dự án càng xong sớm càng tiết kiệm, người dân và địa phương sớm được hưởng lợi, mở ra không gian phát triển mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tới ngày 30/6/2026 tới phải thông xe kỹ thuật dự án.

Thủ tướng cũng yêu cầu chậm nhất ngày 31/1/2026 phải hoàn thành dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau để thông toàn tuyến cao tốc Bắc-Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo đó, phải xây dựng lại đường găng (gantt) tiến độ, lên kế hoạch chi tiết từng tháng; rà soát lại, chủ động các nguồn nguyên vật liệu nhất là cát, đá, sỏi, nhựa đường để bảo đảm đủ; tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động thêm lực lượng, thiết bị để thi công.

Thủ tướng yêu cầu dự án phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường; đặc biệt phải quản lý chặt các nhà thầu, không để quá nhiều nhà thầu trên một tuyến ngắn, Bí thư, Chủ tịch TP. Cần Thơ phải chỉ đạo thanh tra, kiểm tra và có giải pháp khắc phục việc này, không để tình trạng chia nhỏ gói thầu, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí. Đồng thời, tiếp tục quan tâm việc tái định cư cho người dân, bảo đảm nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Thủ tướng cũng yêu cầu chậm nhất ngày 31/1/2026 phải hoàn thành dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau để thông toàn tuyến cao tốc Bắc-Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau.