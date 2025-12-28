'Con đường đau khổ' gây ám ảnh người dân Hà Nội nhiều năm qua hiện được xử lý ra sao?

Cổng thông tin điện tử TP. Hà Nội ngày 24/12 cho biết, sau một tháng tái khởi công tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài, các nhà thầu đã hoàn thành 300m nền đường bên phải tuyến theo hướng đi về phía Nam. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường đến nay vẫn ách tắc, cần đẩy nhanh để dự án kịp tiến độ, chấm dứt nỗi ám ảnh về "con đường đau khổ" suốt bao năm qua.

Vào ngày 25/11, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành Văn bản số 1358/TB-SXD, phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công 600m đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài từ cầu Sông Lừ đến cầu Định Công. Đây là lần thứ hai trong vòng hai năm tuyến đường này phân luồng để thi công, với thời gian từ ngày 25/11 đến ngày 30/4/2026.

Sau 1 tháng tái khởi công, nhà thầu đã hoàn thành khoảng 300m nền đường bên phải tuyến (Ảnh: CTTĐT TP. Hà Nội)

Sau 1 tháng tái khởi công, nhà thầu đã hoàn thành khoảng 300m nền đường bên phải tuyến từ cầu Định Công về cầu 36, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn. Tuy nhiên, nếu phần đường còn lại không được đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tuyến đường sẽ không thể hoàn thành thi công, tình trạng chắp vá mặt đường tái diễn, bởi hệ thống hạ tầng ngầm chưa thể triển khai.

Cụ thể, khu vực cần giải phóng mặt bằng có chiều dài 218m, liên quan đến 34 hộ dân. Đến nay, 14 hộ đã nhận tiền bồi thường, 20 hộ chưa bàn giao mặt bằng, với 16 hộ đã có phương án đền bù nhưng chưa nhận tiền, 4 hộ chưa lập phương án.

Ngày 5/10, UBND phường Định Công đã xác nhận Bản đồ hiện trạng sử dụng đất đối với dự án mục đích lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Đồng thời, đã thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án khu Đô thị Bắc Đại Kim mở rộng để tiếp tục thực dự án tổng thể và tuyến đường nói riêng nằm trong dự án.

UBND phường Định Công đang nỗ lực tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị (kéo dài) và bàn giao cho Chủ đầu tư để thi công tuyến đường theo quy hoạch.

Công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội (HANHUD) - đơn vị chủ đầu tư cho biết, đơn vị đã chuẩn bị kinh phí cho công tác đền bù, sẵn sàng chi trả khi có danh sách từ địa phương.