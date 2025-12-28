Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thay đổi quy mô, thêm nút giao

28-12-2025 - 15:53 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

UBND TP HCM phê duyệt điều chỉnh Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, bổ sung nút giao, trạm thu phí và hệ thống quản lý giao thông thông minh.

UBND TP HCM vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thay đổi quy mô, thêm nút giao - Ảnh 1.

Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 (đoạn qua Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây), với sản lượng thi công đạt hơn 97% - Ảnh: BÍCH NGỌC

Bổ sung nút giao, quản lý thông minh

Theo đó, dự án bổ sung nút giao khác mức liên thông với đường ĐT.991 (đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao), hệ thống quản lý giao thông thông minh, trạm thu phí và công trình kiểm soát tải trọng xe.

Trong đó, nút giao với đường ĐT.991 thiết kế dạng hoa thị hoàn chỉnh, có nhánh ưu tiên và cầu vượt với vận tốc thiết kế 60 km/h, bề rộng mặt cắt ngang 44 m, kết cấu nhịp bằng dầm Super-T liên hợp bản mặt cầu bê tông cốt thép, mố trụ cầu bê tông cốt thép trên nền móng cọc khoan nhồi. Hệ thống các nhánh rẽ tại nút giao được điều chỉnh cụ thể như sau:

Các nhánh rẽ phải (N1, N4, N7, N10) có vận tốc thiết kế 60 km/giờ, trong đó nhánh N1 quy mô 2 làn xe, bề rộng 9,5–11,5 m; các nhánh còn lại 1 làn xe, bề rộng 6–8 m.

Nhánh rẽ trái (N3, N6, N9) thiết kế vận tốc 40 km/giờ, 1 làn xe, bề rộng 6–8 m.

Cầu vượt rẽ trái từ cảng Cái Mép - Thị Vải đến Biên Hòa (N12) quy mô 2 làn xe, bề rộng 9,5–11,5 m, vận tốc 60 km/giờ, kết cấu nhịp bằng dầm Super-T liên hợp bản mặt cầu bê tông cốt thép, mố trụ bê tông cốt thép trên nền móng cọc khoan nhồi.

Điều chỉnh sử dụng đất

Dự án được triển khai tại xã Châu Pha và các phường Long Hương, Tam Long, Tân Thành, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 166,94 ha, trong đó bao gồm 137,82 ha đã thu hồi và dự kiến bổ sung 29,12 ha.

Nhóm dự án thuộc nhóm A, loại công trình đường bộ cao tốc, cấp I, thực hiện 2 bước thiết kế với tổng mức đầu tư hơn 7.215 tỉ đồng. Các nội dung không đề cập giữ nguyên theo Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 15-12-2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thay đổi quy mô, thêm nút giao - Ảnh 2.

Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực và chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư điều chỉnh và trung thực về nội dung, kết quả tính toán của hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Dự án sẽ được tổ chức triển khai theo ý kiến của Sở Xây dựng, đảm bảo các yếu tố kinh tế - kỹ thuật, kết nối đồng bộ với các công trình liên quan, thuận lợi cho thi công, bảo đảm an toàn giao thông, lao động, môi trường và công trình lân cận.

UBND TPHCM cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Công an Thành phố, UBND các phường, xã nơi dự án được triển khai để phối hợp thực hiện.

Tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Tuyến cao tốc dài 53,7 km, đi qua TPHCM và tỉnh Đồng Nai, được chia thành 3 dự án thành phần, với quy mô 4-6 làn xe và tốc độ tối đa thiết kế 100 km/giờ, tổng mức đầu tư 17.800 tỉ đồng.

Dự án thành phần 3, dài khoảng 19,5 km qua địa phận TPHCM, khởi công từ tháng 6-2023 và đã thông xe kỹ thuật vào ngày 19-4.

Diễn biến mới về dự án Khu đô thị Olympic 925.000 tỷ đồng do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư

Theo Ngọc Quý

Người Lao động

Từ Khóa:
cao tốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dân Hà Nội chú ý: Chi tiết 75 'chợ cóc', điểm kinh doanh tự phát hoàn thành giải tỏa ngay tháng sau

Người dân Hà Nội chú ý: Chi tiết 75 'chợ cóc', điểm kinh doanh tự phát hoàn thành giải tỏa ngay tháng sau Nổi bật

Việt Nam khép lại năm du lịch kỷ lục: Từ cột mốc 20 triệu khách đến bài toán giữ nhịp tăng trưởng

Việt Nam khép lại năm du lịch kỷ lục: Từ cột mốc 20 triệu khách đến bài toán giữ nhịp tăng trưởng Nổi bật

Mức thưởng Tết cao nhất tại Đà Nẵng là hơn 368 triệu đồng

Mức thưởng Tết cao nhất tại Đà Nẵng là hơn 368 triệu đồng

15:48 , 28/12/2025
Thông tin mới nhất về hàng giả, hàng nhái mà mọi người dân cần nắm rõ

Thông tin mới nhất về hàng giả, hàng nhái mà mọi người dân cần nắm rõ

15:42 , 28/12/2025
Đã kê khai và không làm thiếu số thuế phải nộp nhưng vẫn bị phạt tới 8 triệu đồng trong trường hợp sau

Đã kê khai và không làm thiếu số thuế phải nộp nhưng vẫn bị phạt tới 8 triệu đồng trong trường hợp sau

15:36 , 28/12/2025
Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc một số dự án hạ tầng chiến lược tại Cà Mau

Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc một số dự án hạ tầng chiến lược tại Cà Mau

15:27 , 28/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên