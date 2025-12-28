Thông tin mới nhất về hàng giả, hàng nhái mà mọi người dân cần nắm rõ

Theo Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công thương Thành phố Hà Nội), thực hiện chỉ đạo, định hướng của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Hà Nội, Lãnh đạo Chi cục QLTT thành phố Hà Nội; triển khai thực hiện kế hoạch số 15/KH-QLTT ngày 26/11/2025 của Chi cục QLTT thành phố Hà Nội về cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường xử lý vi phạm các tháng cuối năm 2025, dịp Tết Dương Lịch 2026, Tết Nguyên đán Bình Ngọ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đội QLTT số 1 đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh với các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử.

Ngày 27/11/2025, qua công tác thẩm tra, xác minh thông tin, Đội QLTT số 1 đã kiểm tra Công ty TNHH Thương mại Minh Ngọc Việt Nam. Doanh nghiệp đăng ký trụ sở tại số 751 Nguyễn Đức Thuận (Gia Lâm) nhưng lại kinh doanh hàng hóa tại địa điểm khác ở BT-38 Lan Viên 2 (Đặng Xá, Thuận An) mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định.

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định Công ty Minh Ngọc Việt Nam đang sử dụng tài khoản Facebook “MinhNgocVongBi” để đăng tải, giới thiệu và bán các sản phẩm vòng bi mang nhãn hiệu SKF. Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Thành Thuỷ – Giám đốc Công ty – thừa nhận toàn bộ hình ảnh vòng bi SKF đăng trên mạng xã hội đều do cá nhân tự chụp tại kho hàng nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh.

Phối hợp với Công ty Luật TNHH T&G – đại diện chủ thể quyền đối với nhãn hiệu SKF, Đội QLTT số 1 tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh thực tế và phát hiện: 62 chiếc vòng bi cỡ lớn (đường kính khoảng 46 cm, nặng 120 kg/chiếc) mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu SKF; 29.824 chiếc vòng bi SKF các loại đang được tiếp tục phân loại để xác định chủng loại, số lượng chi tiết. Tổng cộng: 29.886 vòng bi nghi giả mạo nhãn hiệu SKF.

Đặc biệt trong số sản phẩm vòng bi có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu SKF phát hiện được tại cơ sở có 62 chiếc vòng bi có đường kính 46cm nặng 120kg. Những loại vòng bi cỡ lớn này thường được dùng cho các thiết bị máy móc trong các nhà máy sản xuất công nghiệp nặng (thép, xi măng…) hoặc nhà máy sản xuất thực phẩm quy mô lớn.

Vì vậy việc kiểm tra ngăn chặn các sản phẩm này trước khi bán ra thị trường có ý nghĩa quan trọng không chỉ ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn góp phần đảm bảo an toàn kỹ thuật cho các thiết bị công nghiệp và bảo vệ an toàn cho người sử dụng.

Từ đó, việc kiểm tra giúp giảm thiểu thiệt hại quy mô lớn cho nền kinh tế vì trong quá trình vận hành sử dụng sản phẩm vòng bi chuyên dụng cỡ lớn bị làm giả, chất lượng kém mà phải thay thế sẽ phải dừng cả dây chuyền máy móc thậm chí dừng hoạt động cả nhà máy.

Đội QLTT số 1 đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ 29.886 vòng bi nghi giả mạo để tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.