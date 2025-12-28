Thử nghiệm mô hình nhà ở xã hội trên đường sắt tốc độ cao

Một mô hình về hạ tầng nhà ở đang thu hút sự chú ý trong thời gian gần đây, bởi kết cấu khá đặc biệt: Bên dưới là đường sắt tốc độ cao, phía trên là các khối nhà ở xã hội. Đây là đề xuất mới của một doanh nghiệp, trong bối cảnh quỹ đất đô thị ngày càng hạn hẹp, với kỳ vọng có thể tận dụng không gian theo chiều đứng để phát triển đồng thời hạ tầng giao thông và nhà ở.

Theo thiết kế, mô hình đường cầu cạn đa tầng được tổ chức thành 4 tầng chức năng gồm: Đường cao tốc, đường sắt đô thị, không gian thương mại và các khối nhà ở xã hội. Công trình thử nghiệm được thi công theo phương thức lắp ghép, hoàn thành trong vòng 10 ngày.

Theo kết quả thử nghiệm, kết cấu công trình được thiết kế chịu được động đất trên cấp 8, độ ồn đo được trong không gian nhà ở dưới 35 dB, thấp hơn đáng kể so với tiêu chuẩn cho phép vào ban đêm. Tuổi thọ công trình được tính toán ở mức hơn 100 năm.

Ông Lê Xuân Nghĩa - Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ đánh giá: "Tôi cho rằng đây là một công trình rất độc đáo do đội ngũ kỹ sư của Việt Nam làm. Điều thứ hai cũng rất quan trọng là họ đã hoàn thiện từ khâu lý thuyết, đến việc thử nghiệm. Đây là bước rất quan trọng để có thể đưa vào thực tiễn".

Ở góc độ chuyên môn, điểm đáng chú ý của mô hình này nằm ở công nghệ thi công và cách tổ chức không gian theo chiều đứng, nhằm tận dụng tối đa quỹ đất đô thị.

"Nó là hệ thống cầu cạn, sử dụng công nghệ lắp ráp cấu kiện, nên thi công rất nhanh. Thứ hai là có thể tận dụng phía dưới và phía trên cầu cạn để tận dụng là siêu thị, nhà ở…", TS Trần Bá Việt - Phó Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam cho hay.

Nhà ở xã hội “mọc” trên đường sắt tốc độ cao - Cách tiếp cận mới về không gian đô thị

Theo kịch bản do chủ đầu tư đưa ra, nếu được triển khai trên quy mô lớn, mô hình này có thể tạo ra từ 60.000 đến 100.000 căn hộ nhà ở xã hội, với giá bán dự kiến khoảng 25 triệu đồng mỗi m2, đồng thời giúp tiết kiệm hàng chục nghìn tỷ đồng so với cách làm hạ tầng và nhà ở theo phương thức truyền thống.

Mô hình là một cách tiếp cận mới trong việc phát triển hạ tầng và nhà ở theo chiều đứng. Tuy nhiên, từ công trình thử nghiệm đến khả năng triển khai trên diện rộng, mô hình này vẫn cần thêm thời gian và các bước đánh giá phù hợp trong quy hoạch và chính sách.