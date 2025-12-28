Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công 2 tuyến đường quan trọng ở Cà Mau

Ngày 28-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, tặng quà cho người lao động và làm việc với các nhà thầu, đơn vị thi công về tiến độ triển khai dự án gồm: Tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tuyến đường ra đảo Hòn Khoai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho người dân ở Đất Mũi. Ảnh: Báo QĐND

Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thi công các dự án hạ tầng chiến lược tại Đất Mũi; thăm các đơn vị thi công; tặng quà cho 20 hộ dân trên địa bàn xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. Đồng thời, Thủ tướng còn chúc mừng năm mới người dân và mong bà con tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công.

Tuyến cao tốc Cà Mau – Đất Mũi có chiều dài 81 km, được thiết kế quy mô 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp liên tục với vận tốc 100 km/h… Dự án này được triển khai xây dựng thành 2 dự án vận hành độc lập gồm: Dự án đường bộ cao tốc Cà Mau – Cái Nước; Dự án đường bộ cao tốc Cái Nước – Đất Mũi.

Nối liền với điểm cuối đường cao tốc Cái Nước – Đất Mũi là công trình đường giao thông ra đảo Hòn Khoai với tổng chiều dài 17,4 km. Điểm đầu kết nối với đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và điểm cuối kết nối với cảng Hòn Khoai được thiết kế theo phương án cầu vượt biển với quy mô 4 làn xe cơ giới; chiều rộng mặt cầu 16,5m…

Đây không chỉ là cầu vượt biển dài thứ 3 khu vực Đông Nam Á mà còn là biểu tượng định vị hình ảnh Việt Nam trên bản đồ thế giới. Hai dự án trên được khởi công vào ngày 19-8.







