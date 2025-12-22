Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cục Thuế khuyến cáo các hộ, cá nhân kinh doanh cần làm ngay việc này để tránh bị truy thu thuế, xử phạt hành chính về kê khai

22-12-2025 - 12:55 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo Cục Thuế, để đảm bảo quyền lợi và sự minh bạch, việc yêu cầu lấy hóa đơn đầu vào khi các hộ, cá nhân kinh doanh mua hàng là hết sức cần thiết.

Mới đây, Cục Thuế đã đăng tải video tuyên giải đáp thắc mắc của các hộ, cá nhân kinh doanh về việc liệu có cần thiết lấy hóa đơn đầu vào khi nhập hàng, hay chỉ cần hóa đơn đầu ra.

Với thắc mắc này, Cục Thuế nhấn mạnh, các hộ, cá nhân kinh doanh cần hóa đơn đầu vào và đây là giấy tờ rất quan trọng. Theo đó, hóa đơn đầu vào là chứng từ người bán cung cấp khi mua hàng hóa và dịch vụ. Ví dụ, khi nhập nguyên liệu, mua hàng từ nhà cung cấp, họ sẽ xuất hóa đơn cho các hộ cá nhân kinh doanh mua hàng. Đây chính là bằng chứng cho thấy hàng hóa được mua có nguồn gốc rõ ràng, chi phí hợp lệ và hợp pháp.

Theo Cục Thuế, hóa đơn đầu vào giúp các hộ, cá nhân kinh doanh chứng minh được nguồn gốc hàng hóa, được ghi nhận chi phí hợp lệ, đảm bảo việc kê khai nộp thuế được minh bạch và công bằng. Đồng thời, hóa đơn đầu vào giúp các hộ tránh bị truy thu thuế, hoặc bị xử phạt hành chính về kê khai không đúng.

Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi và sự minh bạch, việc yêu cầu lấy hóa đơn đầu vào khi các hộ, cá nhân kinh doanh mua hàng là hết sức cần thiết.

Cục Thuế cũng lưu ý, khi nhận hóa đơn đầu vào, người mua nên kiểm tra những chi tiết sau: Thông tin bên bán, bên mua; Thông tin hàng hóa, dịch vụ; Thông tin hóa đơn; Chữ ký và dấu (theo từng trường hợp áp dụng, yêu cầu).

Cơ quan khuyến cáo, các hộ, cá nhân kinh doanh cần lưu lại cẩn thận hóa đơn và kê khai đầy đủ vào kỳ kê khai thuế. Việc chủ động lấy hóa đơn đầu vào không chỉ là hành động tuân thủ pháp luật, mà còn là thói quen kinh doanh văn minh vì một nền kinh tế minh bạch và phát triển bền vững.

Để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân mình, Cục Thuế khuyến cáo các hộ, cá nhân kinh doanh cần nhớ lấy hóa đơn đầu vào khi mua hàng hóa, dịch vụ ngay ngày hôm nay.

