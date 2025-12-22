Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh, giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức Hà Nội

Cô và trẻ Trường Mầm non Việt Triều Hữu Nghị gói bánh chưng Tết.

Học sinh, giáo viên Hà Nội nghỉ 5 ngày dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông báo tới các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố về lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đối với cán bộ, công chức, người lao động và học sinh, sinh viên.

Theo đó, dịp Tết Dương lịch năm 2026, cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp và Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội được nghỉ 1 ngày, vào ngày 1/1/2026.

Đối với Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp và Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội được nghỉ 5 ngày theo quy định.

Thời gian nghỉ cụ thể từ ngày 16/2 đến hết ngày 20/2/2026 dương lịch.

Kịp thời xử lý các tình huống đột xuất có thể phát sinh trong thời gian nghỉ Tết

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản, chỉ đạo của Trung ương và thành phố về tổ chức các hoạt động trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Các nhà trường có trách nhiệm thông báo cụ thể lịch nghỉ Tết đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên; chủ động sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định, bảo đảm giải quyết công việc liên tục và kịp thời xử lý các tình huống đột xuất có thể phát sinh trong thời gian nghỉ Tết.

Cùng với đó, các cơ sở giáo dục cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; chấp hành nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng pháo; nâng cao kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, phòng tránh các tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, nhất là an toàn trên không gian mạng.

Công tác phân công trực và bảo vệ cơ quan, trường học trong dịp nghỉ Tết phải được thực hiện nghiêm túc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương để bảo đảm an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị và phòng, chống cháy nổ.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng lưu ý, căn cứ điều kiện thực tế, các đơn vị quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên; tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, trợ giúp đối với các gia đình chính sách, những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, góp phần để mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thành phố Hà Nội

Trước đó, ngày 24/10/2025, UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1265/TB-UBND của UBND thành phố về việc nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Thực hiện Thông báo số 9441/TB-BNV ngày 16/10/2025 của Bộ Nội vụ về việc nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội (gọi tắt là công chức, viên chức) được nghỉ tết Âm lịch năm 2026 như sau: Nghỉ 5 ngày theo quy định gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết từ thứ hai 16/2/2026 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ sáu ngày 20/2/2026 Dương lịch (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Công chức, viên chức được nghỉ dịp lễ Quốc khánh năm 2026 như sau: Nghỉ 2 ngày theo quy định gồm ngày 2/9/2026 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước là ngày 1/9/2026 Dương lịch; hoán đổi từ ngày làm việc thứ hai ngày 31/8/2026 Dương lịch sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy ngày 22/8/2026 Dương lịch (nghỉ thứ hai ngày 31/8/2026 và làm bù vào ngày thứ bảy ngày 22/8/2026).

Bố trí, sắp xếp ứng trực hợp lý trong thời gian nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ Lễ Quốc khánh 2026

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Trong đó, lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ lễ, tết theo quy định.

Các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2026.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Người sử dụng lao động quyết định phương án nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh 2026

Đối với người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 thông báo này, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 như sau:

Dịp tết Âm lịch, lựa chọn nghỉ 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Dịp lễ Quốc khánh, nghỉ thứ tư ngày 2/9/2026 Dương lịch và lựa chọn nghỉ 1 trong 2 ngày: thứ ba ngày 1/9/2026 hoặc thứ năm ngày 3/9/2026 Dương lịch.

Người sử dụng lao động thông báo phương án nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Thành phố Hà Nội khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Các dịp nghỉ lễ, tết khác thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.