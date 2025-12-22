Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngắm 'siêu dự án' giao thông 6.000 tỷ kết nối vùng ven biển Ninh Bình

22-12-2025 - 10:04 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tuyến Nam Định – Lạc Quần thuộc dự án đường bộ ven biển Ninh Bình, dài khoảng 24,66km, với điểm nhấn là cầu Lạc Quần mới. Dự án góp phần tăng cường kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

VIDEO: Khám phá tuyến đường 8 làn Nam Định – Lạc Quần ven biển.

Dự án giao thông Ninh Bình 6 . 000 Tỷ kết nối vùng ven biển và phát triển kinh tế - Ảnh 1.

Tuyến Nam Định – Lạc Quần thuộc dự án đường bộ ven biển Ninh Bình, quy mô đường cấp I đồng bằng, tạo trục kết nối mới từ khu vực sông Hồng đến ven biển Ninh Bình. Từ trên cao, tuyến đường chạy giữa ruộng lúa, cánh đồng rau và hệ thống sông ngòi dày đặc của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Dự án giao thông Ninh Bình 6 . 000 Tỷ kết nối vùng ven biển và phát triển kinh tế - Ảnh 2.

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 24,66 km, đi qua 5 huyện của tỉnh Nam Định cũ (nay thuộc tỉnh Ninh Bình), với tổng mức đầu tư khoảng 6.400 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến khớp nối với dự án đường trục phía Nam TP Nam Định cũ, tại khu vực xã Nam Cường, Hồng Quang, huyện Nam Trực (nay là xã Nam Trực và phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình). Điểm cuối tuyến kết nối với tuyến đường bộ ven biển tại nút giao với quốc lộ 37B.

Dự án giao thông Ninh Bình 6 . 000 Tỷ kết nối vùng ven biển và phát triển kinh tế - Ảnh 3.

Dự án giao thông Ninh Bình 6 . 000 Tỷ kết nối vùng ven biển và phát triển kinh tế - Ảnh 4.

Dự án giao thông Ninh Bình 6 . 000 Tỷ kết nối vùng ven biển và phát triển kinh tế - Ảnh 5.

Tuyến đường được xây dựng với vận tốc thiết kế 100 km/h, bề rộng nền đường 39 m, mặt đường 8 làn xe.

Dự án giao thông Ninh Bình 6 . 000 Tỷ kết nối vùng ven biển và phát triển kinh tế - Ảnh 6.

Dự án giao thông Ninh Bình 6 . 000 Tỷ kết nối vùng ven biển và phát triển kinh tế - Ảnh 7.

Từ trên cao, tuyến đường chạy qua các vùng trồng lúa và rau màu đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ.

Dự án giao thông Ninh Bình 6 . 000 Tỷ kết nối vùng ven biển và phát triển kinh tế - Ảnh 8.

Dự án giao thông Ninh Bình 6 . 000 Tỷ kết nối vùng ven biển và phát triển kinh tế - Ảnh 9.

Dự án giao thông Ninh Bình 6 . 000 Tỷ kết nối vùng ven biển và phát triển kinh tế - Ảnh 10.

Một trong những điểm nhấn của dự án là hệ thống các cây cầu, trong đó nổi bật là cầu Lạc Quần bắc qua sông Ninh Cơ. Công trình được cải tạo từ cầu Lạc Quần cũ thành 3 làn xe, đồng thời xây dựng thêm một cầu mới song song dài 508,8 m, rộng 17m, với 4 làn xe.

Dự án giao thông Ninh Bình 6 . 000 Tỷ kết nối vùng ven biển và phát triển kinh tế - Ảnh 11.

Từ trên cao, cụm cầu Lạc Quần tạo thành trục kết nối quan trọng, giúp bảo đảm lưu thông liên tục trên tuyến đường ven biển.

Dự án giao thông Ninh Bình 6 . 000 Tỷ kết nối vùng ven biển và phát triển kinh tế - Ảnh 12.

Ngoài cầu Lạc Quần, tuyến còn có nhiều cầu vượt sông, kênh mương nội đồng và các nút giao với đường tỉnh, quốc lộ. Trong đó, các nút giao với ĐT487 và quốc lộ 21A được tổ chức đồng bộ, bảo đảm khả năng kết nối giữa tuyến đường mới và hệ thống giao thông hiện hữu.

Dự án giao thông Ninh Bình 6 . 000 Tỷ kết nối vùng ven biển và phát triển kinh tế - Ảnh 13.

Sau khi đưa vào khai thác, tuyến Nam Định – Lạc Quần – đường bộ ven biển được kỳ vọng sẽ chia sẻ lưu lượng giao thông với quốc lộ 21, giảm áp lực cho các trục đường cũ, đồng thời rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa và hành khách từ khu vực ven biển Ninh Bình về Hà Nội và các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng.

Dự án giao thông Ninh Bình 6 . 000 Tỷ kết nối vùng ven biển và phát triển kinh tế - Ảnh 14.

Dự án giao thông Ninh Bình 6 . 000 Tỷ kết nối vùng ven biển và phát triển kinh tế - Ảnh 15.

Dự án giao thông Ninh Bình 6 . 000 Tỷ kết nối vùng ven biển và phát triển kinh tế - Ảnh 16.

Việc hoàn thiện tuyến Nam Định – Lạc Quần – đường bộ ven biển được xem là bước quan trọng trong việc hoàn chỉnh mạng lưới giao thông khu vực và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vùng ven biển phía Nam đồng bằng sông Hồng.

Dự án giao thông Ninh Bình 6 . 000 Tỷ kết nối vùng ven biển và phát triển kinh tế - Ảnh 17.

Theo Dương Triều

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành 100% thủ tục doanh nghiệp trực tuyến trong năm 2025

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành 100% thủ tục doanh nghiệp trực tuyến trong năm 2025 Nổi bật

Băn khoăn cách tính thuế giá trị gia tăng với hộ kinh doanh

Băn khoăn cách tính thuế giá trị gia tăng với hộ kinh doanh Nổi bật

Hơn 300.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động trong năm 2025

Hơn 300.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động trong năm 2025

07:18 , 22/12/2025
Việt Nam công bố thành lập mô hình có ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế, tương lai như New York, Thượng Hải

Việt Nam công bố thành lập mô hình có ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế, tương lai như New York, Thượng Hải

20:38 , 21/12/2025
Lộ diện điểm đến hấp dẫn bậc nhất tại Việt Nam đối với du khách Ấn Độ

Lộ diện điểm đến hấp dẫn bậc nhất tại Việt Nam đối với du khách Ấn Độ

20:15 , 21/12/2025
Thủ tướng: Ngành Xây dựng thực hiện "5 đảm bảo, 6 đột phá" để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại

Thủ tướng: Ngành Xây dựng thực hiện "5 đảm bảo, 6 đột phá" để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại

18:51 , 21/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên