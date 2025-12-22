Ngắm 'siêu dự án' giao thông 6.000 tỷ kết nối vùng ven biển Ninh Bình
Tuyến Nam Định – Lạc Quần thuộc dự án đường bộ ven biển Ninh Bình, dài khoảng 24,66km, với điểm nhấn là cầu Lạc Quần mới. Dự án góp phần tăng cường kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.
VIDEO: Khám phá tuyến đường 8 làn Nam Định – Lạc Quần ven biển.
Tuyến Nam Định – Lạc Quần thuộc dự án đường bộ ven biển Ninh Bình, quy mô đường cấp I đồng bằng, tạo trục kết nối mới từ khu vực sông Hồng đến ven biển Ninh Bình. Từ trên cao, tuyến đường chạy giữa ruộng lúa, cánh đồng rau và hệ thống sông ngòi dày đặc của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 24,66 km, đi qua 5 huyện của tỉnh Nam Định cũ (nay thuộc tỉnh Ninh Bình), với tổng mức đầu tư khoảng 6.400 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến khớp nối với dự án đường trục phía Nam TP Nam Định cũ, tại khu vực xã Nam Cường, Hồng Quang, huyện Nam Trực (nay là xã Nam Trực và phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình). Điểm cuối tuyến kết nối với tuyến đường bộ ven biển tại nút giao với quốc lộ 37B.
Tuyến đường được xây dựng với vận tốc thiết kế 100 km/h, bề rộng nền đường 39 m, mặt đường 8 làn xe.
Từ trên cao, tuyến đường chạy qua các vùng trồng lúa và rau màu đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ.
Một trong những điểm nhấn của dự án là hệ thống các cây cầu, trong đó nổi bật là cầu Lạc Quần bắc qua sông Ninh Cơ. Công trình được cải tạo từ cầu Lạc Quần cũ thành 3 làn xe, đồng thời xây dựng thêm một cầu mới song song dài 508,8 m, rộng 17m, với 4 làn xe.
Từ trên cao, cụm cầu Lạc Quần tạo thành trục kết nối quan trọng, giúp bảo đảm lưu thông liên tục trên tuyến đường ven biển.
Ngoài cầu Lạc Quần, tuyến còn có nhiều cầu vượt sông, kênh mương nội đồng và các nút giao với đường tỉnh, quốc lộ. Trong đó, các nút giao với ĐT487 và quốc lộ 21A được tổ chức đồng bộ, bảo đảm khả năng kết nối giữa tuyến đường mới và hệ thống giao thông hiện hữu.
Sau khi đưa vào khai thác, tuyến Nam Định – Lạc Quần – đường bộ ven biển được kỳ vọng sẽ chia sẻ lưu lượng giao thông với quốc lộ 21, giảm áp lực cho các trục đường cũ, đồng thời rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa và hành khách từ khu vực ven biển Ninh Bình về Hà Nội và các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng.
Việc hoàn thiện tuyến Nam Định – Lạc Quần – đường bộ ven biển được xem là bước quan trọng trong việc hoàn chỉnh mạng lưới giao thông khu vực và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vùng ven biển phía Nam đồng bằng sông Hồng.
