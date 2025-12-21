Việt Nam công bố thành lập mô hình có ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế, tương lai như New York, Thượng Hải

Đó là thành lập Trung tâm tài chính quốc tế.

Sáng 21/12, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Tại hội nghị này, Bộ Tài chính khẳng định chủ trương xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế là một trong những đột phá về thể chế, quyết sách để giải phóng nguồn lực, chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế. Việc này cũng nhằm nâng năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trên thực tế, Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được thành lập theo Nghị quyết của Quốc hội ngày 27/6. Ngày 18/12 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 323 về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Theo đó, Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động với mô hình "một trung tâm, hai điểm đến", đặt tại TP HCM và Đà Nẵng. TP HCM là đầu mối tài chính quy mô lớn, phát triển mạnh về thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ, dịch vụ niêm yết. Trong khi đó, Đà Nẵng tập trung phát triển các dịch vụ tài chính liên quan đến logistics, hàng hải, thương mại tự do và các chuỗi cung ứng công - nông nghiệp. Dự kiến, khu vực Trung tâm tại TP HCM có quy mô 899 ha và Đà Nẵng là 300 ha.

Theo Nghị định của Chính phủ, quy chế hoạt động do Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế phê duyệt và áp dụng thống nhất tại hai địa điểm. Tương tự, tất cả chuẩn mực, quy chế, quy trình, quy tắc, biểu mẫu nghiệp vụ và tiêu chuẩn cấp phép cũng sẽ được áp dụng đồng thời tại hai địa điểm.

Trung tâm giúp Việt Nam thu hút dòng vốn đầu tư, hàng hóa, công nghệ và nhân tài toàn cầu

Thủ tướng tới dự và chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, Thủ tướng nhìn nhận thế giới đang trải qua những cơn gió ngược, nhiều nơi đối mặt với xung đột, chia rẽ, đứt gãy chuỗi cung ứng. Thế nhưng, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi về tăng trưởng kinh tế, sự ổn định chính trị - xã hội và phát triển bền vững.

Theo người đứng đầu Chính phủ, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng, đa phương hóa, là bạn tốt, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam cũng đã thiết lập các quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược với hầu hết cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới như Mỹ, Trung Quốc, EU, Anh, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia...

Theo Thủ tướng: "Sự ổn định, trong đó có nền tảng kinh tế vĩ mô và triển vọng phát triển của Việt Nam chính là "chiếc mỏ neo" an toàn nhất, "tài sản được định giá cao nhất" mà các nhà đầu tư tài chính toàn cầu luôn tìm kiếm và phát hiện các cơ hội đầu tư với Việt Nam".

Thủ tướng cho rằng khi trọng tâm kinh tế thế giới đang dịch chuyển mạnh mẽ về châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam với vị trí địa kinh tế thuận lợi có thể tận dụng cơ hội trở thành "điểm hội tụ" tự nhiên của dòng chảy nguồn vốn, hàng hóa, công nghệ toàn cầu nếu chúng ta biết tận dụng cơ hội.

Theo Thủ tướng, trong kỷ nguyên số và hội nhập sâu rộng, sự lưu chuyển các dòng vốn, công nghệ cũng như tri thức giữa các quốc gia, khu vực và trên quy mô toàn cầu ngày càng được thúc đẩy với tốc độ chưa từng có. Vì vậy, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam ra đời là đòi hỏi cấp thiết, xuất phát từ tiềm năng, thế mạnh, tầm nhìn mang tính thời đại, đối với mục tiêu chiến lược phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam.

Ngoài ra, việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế còn giúp thu hút nguồn lực đầu tư, các động lực tăng trưởng mới, đưa Việt Nam lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trung tâm này ra đời giúp tận dụng "thời cơ thuận lợi" để thu hút dòng vốn đầu tư, hàng hóa, công nghệ và nhân tài toàn cầu.

"Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này, phải tận dụng để tạo ra động lực mới thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh mang tầm khu vực, toàn cầu", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đã chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, lợi ích lớn nhất của trung tâm tài chính quốc tế không chỉ đo đếm bằng tiền, mà bằng sự đổi mới tư duy quản lý, công nghệ hiện đại với tinh thần "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ công nghệ và sự sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp". Áp lực cạnh tranh quốc tế sẽ giúp thúc đẩy cải cách hành chính mạnh mẽ hơn, minh bạch hơn, số hóa toàn diện hơn. Những cơ chế thử nghiệm thành công tại Trung tâm cũng sẽ được nhân rộng, tạo động lực thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững.

Công bố thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế

Lễ công bố Thành viên Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM. Ảnh: VGP

Tại hội nghị này, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng công bố quyết định của Thủ tướng về việc thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế. Trong đó, Chủ tịch hội đồng là Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình.

Các phó chủ tịch hội đồng điều hành là các bộ trưởng, trưởng ngành và lãnh đạo các địa phương, bao gồm: Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng; Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được; Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn.

Thành viên Hội đồng điều hành bao gồm Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương; Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân; Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp.

Theo Nghị định của Chính phủ, trong 5 năm, Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế chủ trì sơ kết, đánh giá, báo cáo Chính phủ kết quả vận hành Trung tâm tài chính quốc tế; trường hợp cần thiết, trình phương án tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, thống nhất khi đáp ứng các điều kiện an toàn, hiệu quả, đồng thời bảo đảm không gián đoạn hoạt động vận hành tại hai địa điểm...

Bà Nguyễn Phương Thảo, Phó chủ tịch thường trực HDBank tại hội nghị. Ảnh: VGP

Tại Hội nghị, đại diện doanh nghiệp, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị HDBank cho rằng việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế khẳng định rằng Việt Nam không chỉ thu hút dòng vốn, mà còn thu hút trí tuệ, công nghệ và những giá trị bền vững.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, trong Trung tâm tài chính quốc tế, Việt Nam đang xây dựng một hệ thống thủ tục nhanh, số hóa, liên thông và khung ưu đãi thuế cạnh tranh nhưng có nguyên tắc. Bên cạnh đó, nhà điều hành cũng có cơ chế sandbox cho đổi mới tài chính, môi trường ngoại hối thông thoáng nhưng an toàn và cơ chế trọng tài quốc tế đủ mạnh để bảo vệ niềm tin của nhà đầu tư.

Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động với mô hình "một trung tâm, hai điểm đến", đặt tại TP HCM và Đà Nẵng. Ảnh: VGP

Trên thực tế, lịch sử tài chính thế giới đã chứng kiến sự trỗi dậy của London thế kỷ 19, New York thế kỷ 20, và Singapore hay Thượng Hải những thập kỷ gần đây. Những trung tâm tài chính quốc tế đều có sức ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế. Theo các chuyên gia, việc thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ có ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 12/10, theo Báo cáo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, quy mô GDP Việt Nam tăng từ 346 tỷ USD (năm 2020, xếp thứ 37 thế giới), lên 510 tỷ USD (năm 2025), tăng 5 bậc, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong khu vực ASEAN. GDP bình quân đầu người của nước ta gấp 1,4 lần, tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD, bước vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao.