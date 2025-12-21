Lộ diện điểm đến hấp dẫn bậc nhất tại Việt Nam đối với du khách Ấn Độ

Theo thống kê của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Quảng Ninh là một trong những điểm đến hấp dẫn bậc nhất tại Việt Nam đối với du khách Ấn Độ. Ấn Độ đang nổi lên là một trong những thị trường trọng điểm mới, giàu tiềm năng của Quảng Ninh. Đã có nhiều đám cưới của các tỷ phú và nhiều sự kiện MICE hàng nghìn người lựa chọn Quảng Ninh làm điểm đến.

Theo đánh giá của các công ty du lịch Ấn Độ, trong vài năm trở lại đây, Quảng Ninh là điểm đến du lịch yêu thích của thị trường Ấn Độ khi sở hữu hàng loạt các khách sạn, khu nghỉ dưỡng chất lượng cao, cùng nhiều danh lam thắng cảnh hấp dẫn.

Thị trường Ấn Độ cũng được ngành du lịch Quảng Ninh xác định là một trong 10 thị trường khách quốc tế trọng điểm và có tốc độ tăng trưởng cao.

Trong năm 2024, du lịch Quảng Ninh đón đoàn du khách hơn 4.500 người đến từ Ấn Độ, được tổ chức theo hình thức du lịch kết hợp sự kiện. Trong thời gian từ ngày 29/8 - 3/9/2024, đoàn khách có quy mô lớn, di chuyển theo từng nhóm, trải nghiệm các sản phẩm du lịch đặc trưng như: Tham quan Vịnh Hạ Long, nghỉ dưỡng tại hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, sử dụng dịch vụ tàu du lịch, ẩm thực và các chương trình trải nghiệm được thiết kế riêng phù hợp với thị hiếu của thị trường Ấn Độ.

Ông Nguyễn Lâm Nguyên, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, nhận định: " Năm 2025, Ấn Độ là thị trường khách quốc tế đến Quảng Ninh có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Xu hướng này được dự đoán sẽ tiếp tục duy trì trong những năm tiếp theo".

Đoàn khách Ấn Độ tham quan Vịnh Hạ Long.

Để đón bắt nhu cầu của dòng khách này, các cơ sở lưu trú, đơn vị kinh doanh đã đầu tư, thiết kế các sản phẩm đặc thù, chuyên biệt. Nhiều du thuyền như La Luna hay các khu nghỉ dưỡng FLC Grand Hotel Hạ Long, Vinpearl Resort and Spa Hạ Long đã xây dựng, hoàn thiện được các gói dịch vụ, phục vụ đám cưới Ấn Độ và các đoàn khách MICE.

Cùng với trang trí không gian, phòng lưu trú, ẩm thực được coi là yếu tố cốt lõi để du khách Ấn Độ đưa ra quyết định lựa chọn điểm đến và lưu trú dài ngày.

Trước đây, nhiều đoàn khách lớn phải thuê đầu bếp đi cùng. Chính vì vậy, việc đưa một nhà hàng Ấn Độ quy mô lớn vào hoạt động sẽ góp phần tháo gỡ nút thắt trong chuỗi cung ứng, sản phẩm, dịch vụ phục vụ thị trường khách rất tiềm năng này.

Một nhà hàng phục vụ món ăn Ấn Độ.

Hiện, Quảng Ninh rất chú trọng phát triển các nhà hàng phục vụ người Ấn Độ. Đơn cử như nhà hàng ẩm thực Ấn Độ The One Indian vừa được khai trương là nhà hàng phục vụ ẩm thực Ấn Độ quy mô lớn đầu tiên tại Quảng Ninh.

Với sức chứa 500-600 khách, nhà hàng này không chỉ phục vụ được các đoàn khách lớn mà còn đảm bảo yêu cầu món ăn "chuẩn vị" và thực đơn đa dạng, từ các món nướng Tandoori, cà ri, các loại bánh naan và các món chay đặc trưng.

Với dân số trên 1,4 tỷ người, Ấn Độ là một trong những thị trường khách quốc tế trọng điểm mới mà ngành du lịch Quảng Ninh tập trung khai thác. Việc đầu tư, phát triển hệ thống nhà hàng phù hợp với nhu cầu của thị trường này không chỉ tạo sản phẩm du lịch mới mà còn là giải pháp quan trọng nhằm thu hút dòng khách Ấn Độ trong thời gian tới của du lịch Quảng Ninh.