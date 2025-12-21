Dự toán thu NSNN năm 2026 hơn 2,5 triệu tỷ đồng

Bộ Tài chính mới đây đã công khai báo cáo "Báo cáo ngân sách dành cho công dân - Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2026 Quốc hội quyết định".

Báo cáo cung cấp thông tin về một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm 2026 với tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) phấn đấu từ 10% trở lên; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%; tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu 5,8%.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, dự toán số thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2026 là 2.529,467 nghìn tỷ đồng, tăng 28,6% so với dự toán năm 2025 và tăng 5,9% so với ước thực hiện năm 2025. Tỷ lệ huy động vào NSNN khoảng 17,4% GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 13%GDP.

Nguồn: Bộ Tài chính

Cụ thể, thu nội địa 2.199,967 nghìn tỷ đồng; thu từ dầu thô 43,000 nghìn tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 278,000 nghìn tỷ đồng; thu viện trợ 8,500 nghìn tỷ đồng. Dự toán tổng số thu Ngân sách Trung ương là 1.225,356 nghìn tỷ đồng; tổng số thu Ngân sách địa phương là 1.304,111 nghìn tỷ đồng.

Dự toán chi cân đối NSNN năm 2026 là 3.159,106 nghìn tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển 1.120,227 nghìn tỷ đồng; chi trả nợ lãi 121,131 nghìn tỷ đồng; chi thường xuyên 1.808,996 nghìn tỷ đồng; các khoản chi còn lại khác 108,752 nghìn tỷ đồng.

Báo cáo cũng cung cấp số liệu về dự toán chi Ngân sách Trung ương và Ngân sách địa phương năm 2026 chi tiết theo lĩnh vực. Dự toán bội chi NSNN năm 2026 là khoảng 605,800 nghìn tỷ đồng tương đương 4,2% GDP. Trong đó, bội chi Ngân sách Trung ương là 583,700 nghìn tỷ đồng, tương đương 4% GDP; bội chi Ngân sách địa phương là 22,1 nghìn tỷ đồng, tương đương 0,2% GDP.

Về việc thực hiện chính sách tiền lương và một số chính sách xã hội, các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định.

Từ năm 2026, Chính phủ chủ động sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương để đảm bảo thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập theo quy định. Cho phép mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của Ngân sách Trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế. Cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương của Ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và tinh giản biên chế.