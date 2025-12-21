Dự án cầu Trần Hưng Đạo: Người dân được tái định cư bằng đất tại Đông Anh

Ngày 20/12, UBND phường Hồng Hà, Hà Nội tổ chức hội nghị đối thoại với người dân có đất trong khu vực bị thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo.

Theo UBND Phường Hồng Hà, dự án chia làm 2 thành phần GPMB. Trong đó, dự án thành phần 1.1, có tổng mức đầu tư hơn 5.667 tỷ đồng, với khoảng 250 trường hợp bị thu hồi đất bao gồm: 4 tổ chức tại phường Cửa Nam và 246 hộ dân, tổ chức tại phường Hồng Hà.

Còn dự án thành phần 1.2, có tổng mức đầu tư hơn 672 tỷ đồng với 75 trường hợp bị thu hồi đất.

Ông Phạm Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Hà phát biểu tại hội nghị

Tại buổi đối thoại, đa số người dân đều đồng thuận với chủ trương xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực trong công tác GPMB.

Ông Trần Huy Thiện, cư dân tại số 1095 đường Hồng Hà cho biết, ông và gia đình đã ở đây 40 năm, có đất rộng và đã sang nhượng cho 2 nhà bên cạnh. Tuy nhiên, 2 nhà được sang nhượng đã làm "sổ đỏ" trong khi nhà ông vẫn chưa có sổ.

"Chúng tôi gửi hồ sơ rất lâu nhưng vẫn chưa được cấp sổ, vậy rất mong cơ quan chức năng cho biết, khi ở trước năm 1993 có được bồi thường như đất cấp sổ không?", ông Thiện đặt câu hỏi.

Ông Trần Huy Thiện, cư dân tại số 1095 đường Hồng Hà nêu ý kiến tại hội nghị

Không chỉ gia đình ông Thiện, nhiều người dân cũng đặt câu hỏi về việc bồi thường hỗ trợ khi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trao đổi tại hội nghị, lãnh đạo phường Hồng Hà khẳng định: Dự án cầu Trần Hưng Đạo là dự án trọng điểm của thành phố, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển hạ tầng và diện mạo đô thị của thành phố nói chung và phường Hồng Hà nói riêng.

Đặc biệt, dự án được thành phố chấp thuận tái định cư bằng đất, quỹ đất được bố trí là khu đất đấu giá Vân Hà, huyện Đông Anh cũ (nay là xã Thư Lâm).

Để dự án được triển khai đúng tiến độ, lãnh đạo phường Hồng Hà cho rằng, rất cần sự đồng thuận, ủng hộ của các hộ dân, cùng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ phường đến cơ sở. Các cấp chính quyền cam kết áp dụng và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân ở mức tốt nhất theo quy định.