Cầu dây văng đầu tiên vượt đường sắt Bắc - Nam ở Thanh Hóa

Ngày 19-12, sau hơn một năm rưỡi thi công, cầu dây văng vượt đường sắt Bắc - Nam (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) đã chính thức thông xe kỹ thuật. Đây là một trong những dự án lớn, trọng điểm khánh thành chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Dự án cầu vượt đường sắt Bắc - Nam, được xây dựng vĩnh cửu bằng bê-tông cốt thép, thiết kế kiểu dây văng. Mặt cầu rộng 25 m, bao gồm bốn làn xe cơ giới và hai làn hỗn hợp, với tổng mức đầu tư 647 tỉ đồng. Đây là cây cầu dây văng đầu tiên được xây dựng tại Thanh Hóa.

Công trình được khởi công từ tháng 5-2024. Trong đó, chi phí xây lắp hơn 513 tỉ đồng, phần còn lại dành cho giải phóng mặt bằng và các hạng mục liên quan.

Theo thiết kế, công trình có tổng chiều dài gần 800 m, gồm cầu chính dài hơn 276 m và hệ thống đường dẫn hai đầu cầu dài trên 500 m.

Điểm nhấn của công trình là hệ thống dây cáp thép được thiết kế, thi công chắc chắn, kết hợp hệ thống đèn LED trang trí, tạo hiệu ứng thẩm mỹ về đêm, góp phần hình thành một công trình giao thông mang dấu ấn kiến trúc đô thị hiện đại.

Dự án có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực cửa ngõ phía Tây phường Hạc Thành, góp phần giảm ùn tắc tại nút giao đường Trịnh Kiểm - Đại lộ Đông Tây - đường Nguyễn Trãi

Biểu tượng chim hạc được thiết kế rất bắt mắt trên đỉnh tháp dây văng

Dự án được đầu tư xây dựng không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, mà còn đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng, kết nối thông suốt các khu đô thị phía Đông và phía Tây với trung tâm đô thị Thanh Hóa, rút ngắn thời gian di chuyển từ cao tốc Bắc - Nam, Cảng hàng không Thọ Xuân đến trung tâm tỉnh

Đứng trên cầu dây văng nhìn xuống đường sắt Bắc - Nam

Các phương tiện giao thông đi trên cây cầu dây văng vượt đường sắt Bắc - Nam