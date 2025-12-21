Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cầu dây văng đầu tiên vượt đường sắt Bắc - Nam ở Thanh Hóa

21-12-2025 - 14:16 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thanh Hóa vừa chính thức thông xe cây cầu dây văng đầu tiên vượt đường sắt Bắc - Nam, với 2 làn xe hỗn hợp, có tổng mức đầu tư 647 tỉ đồng

Ngày 19-12, sau hơn một năm rưỡi thi công, cầu dây văng vượt đường sắt Bắc - Nam (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) đã chính thức thông xe kỹ thuật. Đây là một trong những dự án lớn, trọng điểm khánh thành chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Cầu dây văng đầu tiên vượt đường sắt Bắc - Nam ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Cầu dây văng vượt đường sắt Bắc - Nam tại Thanh Hóa chính thức thông xe kỹ thuật sau hơn 1 năm rưỡi thi công

Dự án cầu vượt đường sắt Bắc - Nam, được xây dựng vĩnh cửu bằng bê-tông cốt thép, thiết kế kiểu dây văng. Mặt cầu rộng 25 m, bao gồm bốn làn xe cơ giới và hai làn hỗn hợp, với tổng mức đầu tư 647 tỉ đồng. Đây là cây cầu dây văng đầu tiên được xây dựng tại Thanh Hóa.

Công trình được khởi công từ tháng 5-2024. Trong đó, chi phí xây lắp hơn 513 tỉ đồng, phần còn lại dành cho giải phóng mặt bằng và các hạng mục liên quan.

Cầu dây văng đầu tiên vượt đường sắt Bắc - Nam ở Thanh Hóa - Ảnh 2.

Sáng 19-12, cây cầu chính thức thông xe kỹ thuật trong sự háo hức của người dân

Theo thiết kế, công trình có tổng chiều dài gần 800 m, gồm cầu chính dài hơn 276 m và hệ thống đường dẫn hai đầu cầu dài trên 500 m.

Điểm nhấn của công trình là hệ thống dây cáp thép được thiết kế, thi công chắc chắn, kết hợp hệ thống đèn LED trang trí, tạo hiệu ứng thẩm mỹ về đêm, góp phần hình thành một công trình giao thông mang dấu ấn kiến trúc đô thị hiện đại.

Cầu dây văng đầu tiên vượt đường sắt Bắc - Nam ở Thanh Hóa - Ảnh 3.

Dự án cầu dây văng vượt đường sắt Bắc - Nam thuộc tuyến Đại lộ Đông - Tây, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa được khởi công từ tháng 5-2024

Cầu dây văng đầu tiên vượt đường sắt Bắc - Nam ở Thanh Hóa - Ảnh 4.

Dự án có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực cửa ngõ phía Tây phường Hạc Thành, góp phần giảm ùn tắc tại nút giao đường Trịnh Kiểm - Đại lộ Đông Tây - đường Nguyễn Trãi

Cầu dây văng đầu tiên vượt đường sắt Bắc - Nam ở Thanh Hóa - Ảnh 5.
Cầu dây văng đầu tiên vượt đường sắt Bắc - Nam ở Thanh Hóa - Ảnh 6.
Cầu dây văng đầu tiên vượt đường sắt Bắc - Nam ở Thanh Hóa - Ảnh 7.

Điểm nhấn của cây cầu là hệ thống dây văng Extradosed hiện đại, được thiết kế, thi công chắc chắn, kết hợp hệ thống đèn LED trang trí, tạo hiệu ứng thẩm mỹ về đêm

Cầu dây văng đầu tiên vượt đường sắt Bắc - Nam ở Thanh Hóa - Ảnh 8.

Biểu tượng chim hạc được thiết kế rất bắt mắt trên đỉnh tháp dây văng

Cầu dây văng đầu tiên vượt đường sắt Bắc - Nam ở Thanh Hóa - Ảnh 9.

Dự án được đầu tư xây dựng không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, mà còn đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng, kết nối thông suốt các khu đô thị phía Đông và phía Tây với trung tâm đô thị Thanh Hóa, rút ngắn thời gian di chuyển từ cao tốc Bắc - Nam, Cảng hàng không Thọ Xuân đến trung tâm tỉnh

Cầu dây văng đầu tiên vượt đường sắt Bắc - Nam ở Thanh Hóa - Ảnh 10.

Đứng trên cầu dây văng nhìn xuống đường sắt Bắc - Nam

Cầu dây văng đầu tiên vượt đường sắt Bắc - Nam ở Thanh Hóa - Ảnh 11.
Cầu dây văng đầu tiên vượt đường sắt Bắc - Nam ở Thanh Hóa - Ảnh 12.
Cầu dây văng đầu tiên vượt đường sắt Bắc - Nam ở Thanh Hóa - Ảnh 13.

Các phương tiện giao thông đi trên cây cầu dây văng vượt đường sắt Bắc - Nam

Cầu dây văng đầu tiên vượt đường sắt Bắc - Nam ở Thanh Hóa - Ảnh 14.

Dự án cầu vượt đường sắt Bắc - Nam đi vào hoạt động, không chỉ đánh dấu bước phát triển trong đầu tư hạ tầng giao thông đô thị của Thanh Hóa, mà còn là công trình có ý nghĩa chính trị, xã hội chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo Tuấn Minh

Người lao động

