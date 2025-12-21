Thủ tướng: Sự ổn định và triển vọng của Việt Nam là "chiếc mỏ neo" an toàn nhất, là "tài sản được định giá cao nhất" với nhà đầu tư

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 21/12, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Thành Long, Nguyễn Chí Dũng, Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương; thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ; các cơ quan ngoại giao, hiệp hội, tổ chức, định chế tài chính, quỹ đầu tư, tập đoàn lớn, chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế.

Trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, ngày 27/6/2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 222/2025/QH15 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Để triển khai Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành các nghị định hướng dẫn triển khai Nghị quyết này.

Trong đó, Nghị định số 323/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ đã được ban hành quy định về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Nghị định đã quy định mô hình tổ chức Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế gồm: Một hội đồng điều hành và hai cơ quan điều hành tại hai thành phố.

Thực hiện các chủ trương nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 2755/QĐ-TTg ngày 18/12/2025 thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam gồm 3 điều quy định về thành viên, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng điều hành. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng điều hành.

Các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã giới thiệu tóm tắt các nghị định của Chính phủ hướng dẫn triển khai Nghị quyết 222 của Quốc hội. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

UBND TPHCM và UBND TP. Đà Nẵng công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại 2 thành phố này. Theo đó, ông Trương Minh Huy Vũ, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thành phố kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch cơ quan điều hành tại TPHCM. Còn tại Đà Nẵng, cơ quan điều hành do ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình giới thiệu tóm tắt các nghị định của Chính phủ hướng dẫn triển khai Nghị quyết 222 của Quốc hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Việt Nam đang đứng trước cơ hội "có một không hai"

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu "bước ngoặt" trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước sau 40 năm đổi mới; là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, hiện thực hóa chủ trương của Trung ương Đảng, Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, cụ thể hoá Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế.

Theo Thủ tướng chúng ta đang sống trong một thế giới vận động không ngừng với những biến chuyển sâu sắc, mạnh mẽ. Trong kỷ nguyên số và hội nhập sâu rộng, sự lưu chuyển các dòng vốn, công nghệ và tri thức giữa các quốc gia, khu vực và trên quy mô toàn cầu ngày càng được thúc đẩy với tốc độ chưa từng có.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cho biết, trong bối cảnh đó, sự ra đời của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam là đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn, xuất phát từ tiềm năng, thế mạnh, từ tầm nhìn mang tính thời đại đối với mục tiêu chiến lược phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam:

Thứ nhất, trong bối cảnh dịch chuyển mạnh mẽ địa kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn biến "nguy thành cơ", nền kinh tế duy trì ổn định và phát triển mạnh với tốc độ tăng trưởng cao. Thế giới đang trải qua những cơn gió ngược, nhiều nơi đối mặt với xung đột, chia rẽ, đứt gãy chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi về tăng trưởng kinh tế, sự ổn định chính trị - xã hội, an ninh, an toàn, an sinh xã hội có chiều hướng tích cực và phát triển bền vững.

Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn tốt, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; thiết lập các quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với hầu hết các cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới (Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, Anh, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia...).

"Sự ổn định, trong đó có nền tảng kinh tế vĩ mô và triển vọng phát triển của Việt Nam chính là "chiếc mỏ neo" an toàn nhất, là "tài sản được định giá cao nhất" mà các nhà đầu tư tài chính toàn cầu luôn tìm kiếm và phát hiện các cơ hội đầu tư với Việt Nam. Khi trọng tâm kinh tế thế giới đang dịch chuyển mạnh mẽ về Châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam với vị trí địa kinh tế thuận lợi có thể trở thành "điểm hội tụ" tự nhiên của dòng chảy nguồn vốn, hàng hóa, công nghệ toàn cầu nếu chúng ta biết tận dụng cơ hội", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Lễ ra mắt Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thứ hai là yêu cầu nội tại của nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số từ năm 2026 trở đi, hướng tới thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, Việt Nam không thể chỉ dựa vào các động lực tăng trưởng truyền thống, các ngành nghề thâm dụng lao động cao, tài nguyên, mà phải dựa vào các động lực tăng trưởng mới, đặc biệt là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ để thu hút nguồn lực đầu tư đơn thuần, mà quan trọng hơn cả, là trở thành huyết mạch thu hút các động lực tăng trưởng mới, với thị trường tài chính, dịch vụ tài chính cao cấp, những cơ chế, chính sách và mô hình quản trị mới, là đòn bẩy để tái cấu trúc nền kinh tế, đưa Việt Nam tiến lên nấc thang mới cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ ba là tận dụng "thời cơ thuận lợi". Việt Nam đang đứng trước cơ hội "có một không hai" để trở thành nơi hội tụ dòng vốn đầu tư, hàng hóa, công nghệ và nhân tài toàn cầu; trong đó sức hấp dẫn của nền kinh tế, dư địa phát triển thị trường tài chính còn rất lớn khi quy mô vốn hóa thị trường mới chỉ ở mức trung bình khá so với khu vực. Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này, phải tận dụng để tạo ra động lực mới thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh mang tầm khu vực, toàn cầu.

"Như vậy, việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế không phải là ý chí chủ quan, mà trở thành mệnh lệnh từ thực tiễn; là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược, là giải pháp hiệu quả, là sự gặp gỡ giữa nhu cầu tái cấu trúc dòng vốn đầu tư toàn cầu và khát vọng vươn lên của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Thủ tướng phát biểu.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Việt Nam lựa chọn mô hình độc đáo, khác biệt để bứt phá

Theo người đứng đầu Chính phủ, hành trình đi đến sự kiện công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế là một chặng đường đầy trăn trở, thận trọng nhưng cũng rất quyết liệt, thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ, tầm "nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn" của Đảng và Nhà nước ta; trong đó có một số điểm nổi bật:

Một là, đổi mới tư duy tiếp cận: Thể chế đi trước, mở đường . Quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là: "5 thông: thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, cách làm thông dụng, hợp tác thông hiểu"; chỉ đạo tổ chức nhiều hội nghị, lắng nghe ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước, đại diện các tổ chức quốc tế; nghiên cứu kỹ lưỡng cả kinh nghiệm thành công và thất bại từ bên ngoài.

Ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 222/2025/QH15, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành làm việc không kể ngày đêm để ban hành 08 Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện. Đây là một kỷ lục mới về tốc độ xây dựng pháp luật, thể hiện tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện", với phương châm "vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội".

Với hệ thống khung pháp lý mới được ban hành, những điểm nghẽn khó nhất sẽ được giải quyết, bao gồm: tự do hóa dòng vốn trong phạm vi kiểm soát; cơ chế thử nghiệm (Sandbox) cho công nghệ mới; ưu đãi thuế vượt trội và chính sách visa đặc biệt cho nhân tài; và cách lưu chuyển hàng hóa có hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phạm Đức Ấn phát biểu tại Phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hai là, lựa chọn mô hình độc đáo, khác biệt để bứt phá. Nhận thức rõ nguy cơ nếu chỉ đi theo lối mòn của các trung tâm đi trước thì sẽ mãi mãi là người đến sau, Việt Nam lựa chọn mô hình "một trung tâm, hai điểm đến" với triết lý "trung tâm tài chính thông minh, số và xanh". Đây là mô hình phù hợp với bối cảnh hiện nay, cho phép chúng ta khai thác tối đa lợi thế so sánh của từng thành phố, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đất nước:

Tại TPHCM: Được định vị là đầu mối tài chính quy mô lớn, tập trung phát triển mạnh về thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ và dịch vụ niêm yết; đóng vai trò là động lực dẫn dắt, kết nối trực tiếp với các dòng vốn trên thế giới và từ các doanh nghiệp.

Tại TP. Đà Nẵng: Được định vị là trung tâm tài chính chuyên biệt (niche market). Tận dụng lợi thế về môi trường sống và hạ tầng du lịch, Đà Nẵng sẽ tập trung vào công nghệ tài chính (Fintech), quản lý gia sản (wealth management) và tài chính xanh. Đây sẽ là "phòng thí nghiệm" cho các mô hình tài chính tương lai.

"Như vậy, Việt Nam chủ trương không cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực, thế giới; mà là yêu cầu tự thân phục vụ sự phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam và khai thác những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đất nước, tìm hướng đi, lối đi riêng và học hỏi từ các trung tâm tài chính khác trên thế giới, với cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để phát triển một mô hình bổ trợ, liên thông, tạo thành một hệ sinh thái tài chính thống nhất, hiệu quả, bền vững, không những trong nước mà cả nước ngoài", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho rằng, việc đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào hoạt động là sự khởi đầu của một quá trình đổi mới cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả đối với sự phát triển thị trường tài chính - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chuyển sang vị thế người tham gia điều hành, điều phối và quản trị dòng vốn

Thủ tướng cho rằng, việc đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào hoạt động là sự khởi đầu của một quá trình đổi mới cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả đối với sự phát triển thị trường tài chính, với những tác động lan toả sâu rộng đến tất cả các ngành, lĩnh vực, các chủ thể của đất nước.

Thứ nhất, nâng tầm vị thế quốc gia : Việt Nam sẽ không còn chỉ được biết đến như một "công xưởng" gia công, mà sẽ trở thành một "mắt xích" quan trọng trong mạng lưới an ninh tài chính toàn cầu, trong chuỗi giá trị toàn cầu. Chúng ta sẽ chuyển từ vị thế người sử dụng vốn sang vị thế người tham gia điều hành, điều phối và quản trị dòng vốn trong nước và nước ngoài.

Thứ hai, tạo đột phá về nguồn lực: hình thành, phát triển một kênh huy động vốn hiệu quả, quy mô lớn, với chi phí thấp cho phát triển hạ tầng chiến lược (như đường sắt tốc độ cao, năng lượng tái tạo, điện hạt nhân, điện gió ngoài khơi, các công trình trọng điểm quốc gia…) mà không làm tăng trần nợ công; đồng thời là "bệ đỡ" cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vươn ra biển lớn, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, giá trị tiên tiến và chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ ba, "đột phá của đột phá" về thể chế: lợi ích lớn nhất của trung tâm tài chính quốc tế không chỉ đo đếm bằng tiền, mà bằng sự đổi mới tư duy quản lý, công nghệ hiện đại với tinh thần "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ công nghệ và sự sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp". Áp lực cạnh tranh quốc tế sẽ thúc đẩy cải cách hành chính mạnh mẽ hơn, minh bạch hơn, số hóa toàn diện hơn. Những cơ chế thử nghiệm thành công tại Trung tâm sẽ được nhân rộng, tạo động lực thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững.

Thủ tướng nêu rõ ngay sau Lễ ra mắt, các cơ quan của Trung tâm tài chính quốc tế bắt đầu hoạt động - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Mọi vướng mắc của nhà đầu tư được xử lý theo quy trình đặc biệt

Thủ tướng nêu rõ, con đường phía trước còn rất dài và nhiều chông gai, khó khăn, thách thức phải vượt qua với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân.

Để Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động hiệu quả, thực chất, phát huy hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch UBND TPHCM, TP Đà Nẵng và các cơ quan, địa phương liên quan tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; đồng thời đề nghị các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước, quốc tế tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển Trung tâm tài chính quốc tế.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan và UBND TPHCM và TP. Đà Nẵng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, chuyển hẳn từ "quản lý hành chính" sang "kiến tạo và phục vụ"; xóa bỏ hoàn toàn tư duy "xin - cho", "quyền anh, quyền tôi", "không biết vẫn quản", "không quản được thì cấm". Mọi vướng mắc của nhà đầu tư tại Trung tâm phải được xử lý theo quy trình đặc biệt, "một cửa tại chỗ" với đủ thẩm quyền; báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ nếu vượt thẩm quyền.

Thủ tướng nhấn mạnh các nhiệm vụ để Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động hiệu quả, thực chất, phát huy hiệu quả - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về hoàn thiện hạ tầng và hệ sinh thái kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối (sân bay, bến cảng, hệ thống metro, đường sắt đô thị, đường vành đai…), hạ tầng số (5G/6G…), các khu thương mại tự do; đồng thời, yêu cầu TP. HCM và Đà Nẵng phải tập trung xây dựng hệ sinh thái phục vụ đời sống xã hội (y tế, giáo dục, bảo hiểm, văn hóa, thể thao…) theo chuẩn mực quốc tế để các chuyên gia, nhà đầu tư "an cư lạc nghiệp", yên tâm sinh sống, làm việc, cống hiến tại Việt Nam.

Về giám sát rủi ro, bảo đảm cân bằng giữa tự do tài chính và an toàn hệ thống, giữa hiệu quả đầu tư và kiểm soát rủi ro. Yêu cầu cơ quan giám sát phát huy vai trò, hoạt động độc lập, minh bạch, tuân thủ các cam kết quốc tế về chống rửa tiền, không gây phiền hà, khuyến khích cho dòng vốn sạch gắn với công nghệ, hàng hóa, kỹ năng quản lý hiện đại vào Việt Nam.

Lễ công bố Thành viên Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam phát huy mạnh mẽ những kết quả đạt được; nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; thổi bùng tinh thần tự tin, tự lực, tự cường, vượt qua giới hạn của bản thân; luôn đoàn kết, gắn bó, chia sẻ trong hội nhập trên các lĩnh vực.

"Đừng sợ mình nhỏ bé hoặc tự làm mình nhỏ bé trước những người khổng lồ mà phải biết đứng trên vai những người khổng lồ và trở thành những người khổng lồ. Không tự mãn, chủ quan với những kết quả đạt được; không bi quan trước khó khăn, thách thức. Hãy tận dụng cơ hội để học hỏi, hợp tác và lớn mạnh, trưởng thành, phát triển. Trung tâm tài chính này chính là "bệ phóng" để các bạn vươn tầm khu vực và ra thế giới", Thủ tướng gửi gắm.

Thủ tướng đề nghị các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế hãy luôn tin tưởng, đồng hành với Chính phủ, hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam; mạnh dạn đưa các nguồn lực, vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý, hàng hóa, nhân tài đến Việt Nam với phương châm đầu tư kinh doanh lâu dài, bền vững và thành công tại Việt Nam; đồng thời, hãy chia sẻ những kinh nghiệm quý thành công đã được đúc kết và cả những vấn đề thất bại, để giúp Việt Nam đi nhanh hơn, bền vững hơn, tiến nhanh, tiến mạnh ra thị trường thế giới.

Lễ công bố Thành viên Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng khẳng định: Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bạn với tinh thần "lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ", "trong bạn có tôi, trong tôi có bạn" và "thành công của các bạn chính là thành công của chúng tôi" và chúng ta nhất định phải thành công.

Thủ tướng nhắc lại, nếu như năm 1986, khi bắt đầu công cuộc Đổi mới, phát triển nông nghiệp đã giúp Việt Nam thoát nghèo và phát triển công nghiệp, đô thị hóa, thu hút đầu tư nước ngoài đã giúp Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình cao; thì sự kiện hôm nay chính là thời điểm chúng ta mở cánh cửa hội nhập công nghệ tài chính, xanh hoá nền kinh tế, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao; với một tâm thế mới, có một công cụ mới - đó là tài chính và công nghệ, là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và quyết tâm cao biến khát vọng thành sự thật, biến tiềm năng thành của cải, vật chất, phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước"

"Việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế là một hành trình đầy khát vọng, với nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước nhưng chúng ta phải vượt qua và vượt qua một cách ngoạn mục. Với tinh thần "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên" như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và câu ca dao "Non cao cũng có đường trèo, đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi"; với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân cả nước và sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè quốc tế, các doanh nghiệp nước ngoài; chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, Việt Nam sẽ xây dựng thành công Trung tâm tài chính quốc tế "Tự do - Số, Xanh - An toàn - Minh bạch - Cạnh tranh - Hiệu quả - Bền vững", góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội, như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo.

Chúng ta hãy cùng nhau, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, kề vai, sát cánh biến khát vọng thành hiện thực. Tôi kêu gọi các tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp quốc tế hãy đến với Việt Nam để cùng thấu hiểu, chia sẻ - cùng làm, cùng thắng - cùng phát triển và cùng tận hưởng niềm vui, hạnh phúc, sự tự hào", Thủ tướng phát biểu.

Nêu rõ ngay sau Lễ ra mắt, các cơ quan của Trung tâm tài chính quốc tế bắt đầu hoạt động, Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ, TPHCM, TP Đà Nẵng bố trí ngay nguồn lực, kinh phí, trụ sở, trang thiết bị cần thiết; trường hợp có vướng mắc báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/12/2025.

Đại diện các doanh nghiệp phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Một tuyên ngôn đổi mới, một bước ngoặt lịch sử của Việt Nam

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo TPHCM và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết, hai thành phố đã và đang triển khai tích cực xây dựng, vận hành và kế hoạch phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại các địa phương; quyết tâm góp phần đưa Việt Nam trở thành một điểm đến tài chính uy tín, hấp dẫn và có trách nhiệm trong khu vực và trên thế giới.

Đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư, định chế tài chính trong nước và quốc tế bày tỏ vui mừng, đánh giá cao việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và cam kết kết nối dòng vốn quốc tế vào Việt Nam; triển khai các cơ chế tài chính, ngân hàng; đầu tư mạnh mẽ vào chuyển đổi số, tài chính xanh, tài chính bao trùm, góp phần để Việt Nam không chỉ thu hút dòng vốn, mà còn thu hút trí tuệ, công nghệ và những giá trị bền vững.

Bà Nguyễn Phương Thảo, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT HDBank - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Phương Thảo, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT HDBank cho rằng với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, đây là một quyết định thể chế lớn, là bản lĩnh đổi mới và khát vọng vươn lên của Việt Nam, khởi đầu cho một bước tiến dài.

Việc thành lập Trung tâm tài chính Quốc tế Việt Nam là một tuyên ngôn đổi mới, một lời khẳng định rằng Việt Nam không chỉ thu hút dòng vốn, mà còn thu hút trí tuệ, công nghệ và những giá trị bền vững và Việt Nam sẽ trở thành một điểm đến tài chính uy tín, hấp dẫn và có trách nhiệm trong khu vực và trên thế giới.

Bà cho rằng trong Trung tâm tài chính quốc tế, Việt Nam đang xây dựng một hệ thống thủ tục nhanh, số hóa, liên thông, một khung ưu đãi thuế cạnh tranh nhưng có nguyên tắc, một cơ chế sandbox cho đổi mới tài chính, một môi trường ngoại hối thông thoáng nhưng an toàn, và đặc biệt là một cơ chế trọng tài quốc tế đủ mạnh để bảo vệ niềm tin của nhà đầu tư.

Bà Thảo nhận định, chiến lược của Việt Nam là xây dựng một trung tâm đặt tại hai địa điểm nhưng chung một tầm nhìn: xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, linh hoạt, thu hút và phù hợp với Việt Nam. Từ trải nghiệm thực tế trong hàng chục năm kết nối các định chế tài chính, nhà đầu tư và đối tác quốc tế, bà cho rằng linh hồn của một trung tâm tài chính không chỉ nằm ở vốn, mà nằm ở niềm tin: Niềm tin vào thể chế pháp lý tiến bộ; niềm tin vào hạ tầng tài chính – công nghệ hiện đại và trên hết là niềm tin vào con người và văn hóa tài chính minh bạch, liêm chính và tử tế.

Với khát vọng Việt Nam hùng cường, với sự dẫn dắt của Chính phủ và sự đồng hành của cộng đồng quốc tế, HDBank cam kết tiếp tục kết nối dòng vốn quốc tế vào Việt Nam; tham gia triển khai các cơ chế tài chính – ngân hàng thí điểm; đầu tư mạnh mẽ vào chuyển đổi số, tài chính xanh, tài chính bao trùm; và phát triển nguồn nhân lực tài chính – công nghệ chất lượng cao cho tương lai.

Ông Tyler Brent McElhaney, Giám đốc quốc gia, Công ty TNHH Apex Vietnam Services IFC đánh giá đây là một bước ngoặt lịch sử với tầm nhìn chiến lược của Việt Nam và 2 thành phố, minh chứng cho một quốc gia đang tự tin khẳng định vị thế trong hệ thống tài chính toàn cầu và tương lai tài chính số, kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch.

Hà Văn