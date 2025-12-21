Bất chấp biến động chưa từng thấy, tỉnh cách Hà Nội hơn 100km vẫn làm nên kỷ lục lịch sử

Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh cho biết, theo tính toán sơ bộ từ các cơ quan chuyên môn, tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm của tỉnh ước đạt gần 12%. Trước đó, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 phải đạt trên 14%, tăng 2% so với chỉ tiêu Trung ương giao.

Quảng Ninh cũng được Chính phủ lựa chọn là một trong 4 địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao với mức tăng 12,5%, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của đất nước.

Tuy nhiên, trên thực tế, năm 2025 lại là năm có rất nhiều biến động. Không chỉ tình hình kinh tế, chính trị thế giới phức tạp, khó lường, nhiều diễn biến chưa có tiền lệ, vượt dự báo.

Đặc biệt, chính sách thuế đối ứng của Mỹ đã ảnh hưởng tới một số ngành kinh tế (công nghiệp chế biến chế tạo và hoạt động thương mại), gây khó khăn, tạo áp lực lớn đến các mục tiêu, kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng của Quảng Ninh khi dòng vốn FDI bị hạn chế do nhiều nhà đầu tư quốc tế còn quan ngại các chính sách áp thuế của Mỹ đối với Việt Nam.

Cùng với đó là các chính sách chống bán phá giá, trợ cấp đối với một số mặt hàng năng lượng. Vì thế, dự kiến năm 2025, nguồn vốn FDI thu hút đạt khoảng 1 tỷ USD, bằng kế hoạch đề ra, tuy nhiên thấp hơn nhiều so với năm 2024 (2,8 tỷ USD).

Một góc đô thị trung tâm tỉnh Quảng Ninh.

Bên cạnh những điểm sáng, một số ngành kinh tế được kỳ vọng tăng trưởng cao vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra. Cụ thể, ngành công nghiệp khai khoáng, chiếm 14,5% cơ cấu kinh tế, năm 2025 ước chỉ tăng 6,2% so với năm 2024, thấp hơn 2,44 điểm phần trăm so với kế hoạch.

Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt – chiếm 12,3% – ghi nhận mức tăng trưởng rất thấp, chỉ khoảng 0,38%, kém 3,52 điểm phần trăm so với mục tiêu đặt ra.

Nguyên nhân chủ yếu là do lượng mưa trong năm ở mức cao, các nhà máy thủy điện được huy động tối đa công suất, trong khi nhiều nhà máy nhiệt điện phải giảm tải, kéo theo nhu cầu tiêu thụ than sụt giảm. Lĩnh vực xây dựng cũng không đạt kỳ vọng khi chỉ tăng trưởng 10,94%, thấp hơn 14,07 điểm phần trăm so với kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, theo Quảng Ninh, có nhiều yếu tố khác như cải cách mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, cách mạng trong quản lý kinh tế và thể chế... cũng như sự chưa thống nhất trong quy phạm phát luật khiến một số chỉ tiêu, mục tiêu ở địa phương chưa đảm bảo kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực của các cấp chính quyền và cả hệ thống chính trị tỉnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 của tỉnh ước đạt gần 12%. Như vậy, dù chưa đạt kỳ vọng như kế hoạch, song đây là năm Quảng Ninh có tốc độ tăng trưởng cao nhất của Quảng Ninh từ trước đến nay.

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh.

Trong năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu tiếp tục bứt phá mạnh mẽ về phát triển kinh tế – xã hội. Tỉnh hướng tới mức tăng trưởng GRDP trên 12,5%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm hơn 14% cơ cấu GRDP. GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt từ 11.800 USD trở lên, kinh tế số đóng góp trên 12% GRDP và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp hơn 51% vào tăng trưởng chung.

Cùng với đó, Quảng Ninh phấn đấu có trên 2.500 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân lên tối thiểu 40% GRDP. Lĩnh vực du lịch tiếp tục được xác định là động lực quan trọng, với mục tiêu đón khoảng 22 triệu lượt khách, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế, mang về doanh thu tối thiểu 65.000 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Quảng Ninh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt trên 12%/năm. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đến năm 2030 đạt trên 18%. GRDP bình quân đầu người đạt trên 20.000 USD. Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt khoảng 30%, mỗi năm thành lập mới khoảng 2.000 doanh nghiệp.

Quảng Ninh đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, từng bước hình thành một vùng đô thị lớn có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế vào năm 2045, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những đầu tàu tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam.