Diễn biến mới về dự án Khu đô thị Olympic 925.000 tỷ đồng do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư

Tại đây, đại diện đơn vị chủ đầu tư đã trình bày thông tin chi tiết về dự án, cung cấp các thông tin về từng thửa đất giúp công tác giải phóng mặt bằng được thuận tiện. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân và dân cư cũng tham gia ý kiến về công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Các ý kiến được đưa ra tập trung vào việc cần sớm tổ chức họp dân để thông tin cụ thể hơn về dự án; quá trình xây dựng và triển khai đồ án cần giữ đất ở tại các khu dân cư và các khu làng nghề truyền thống; công tác tái định cư cần được quan tâm.

Đồng thời, các ý kiến tại Hội nghị cho rằng, chủ đầu tư cần sớm công khai chính xác từng vị trí quy hoạch ở mỗi khu dân cư để người dân yên tâm. Đồng thời, chủ đầu tư cần công khai công tác quy hoạch đối với từng khu vực sản xuất nông nghiệp và tại các khu dân cư để người dân nắm bắt thông tin chính xác, yên tâm lao động sản xuất.

Phối cảnh dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội

Phát biểu tại Hội nghị, bà Uông Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín cho biết, ngày 17/12, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 6277/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic, giao UBND các xã nơi có dự án tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư theo quy định.

Bà Phượng nhấn mạnh, xã Thường Tín xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến tiến độ, hiệu quả, sự thành công của dự án. Đây là dự án có khối lượng công việc giải phóng mặt bằng rất lớn, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Điều này đòi hỏi tập thể, cá nhân vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, đúng quy định và thấu tình đạt lý.

Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín đề nghị các thôn, cụm dân cư cần tích cực tuyên truyền, vận động người dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn vướng mắc của các hộ dân bị ảnh hưởng để phản ánh lên chính quyền và các phòng, ban.

Các đơn vị chuyên môn và thôn phối hợp với chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng cùng rà soát, cung cấp các tài liệu liên quan đến quyền sử dụng đất, sổ địa chính, sơ đồ giao ruộng và các hồ sơ khác có liên quan đến từng thửa đất.

Bà Phượng cũng đề nghị các phòng, ban chuyên môn chủ động phối hợp với chủ đầu tư trong rà soát hồ sơ pháp lý, nguồn gốc đất đai, tài sản trên đất; đảm bảo việc quy chủ, lập bản đồ giải phóng mặt bằng, công tác kiểm kê, đo đạc chính xác, khách quan. Các phòng, ban phải xác định rõ nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng công việc.

Bà Uông Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: CTTĐT TP. Hà Nội)

Đơn vị chủ đầu tư phải ký hợp đồng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Trong quá trình triển khai từ bước khảo sát, các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ với UBND xã và các phòng chuyên môn, cung cấp đầy đủ hồ sơ và các điều kiện theo đúng cam kết. Qua đó, các đơn vị lắng nghe, tiếp thu ý kiến chính đáng của người dân cùng địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Bà Phượng yêu cầu công tác giải phóng mặt bằng phải được thực hiện đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Đồng thời, các trường hợp cố tình vi phạm, cản trở, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án phải kiên quyết xử lý.

Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, chủ động lên kế hoạch về thời gian làm việc đối với các thôn, cụm dân cư để đẩy nhanh công tác thu thập, rà soát hồ sơ phục vụ cho việc giải phóng sau này. Các đơn vị cũng cần thường xuyên báo cáo tiến độ, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn.

"Với tinh thần trách nhiệm cao cùng sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, công tác GPMB dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ, tạo tiền đề quan trọng cho việc triển khai các bước tiếp theo…", Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Uông Thị Phượng nhấn mạnh.