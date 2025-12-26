Điều chỉnh thiết kế cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, tăng vốn lên gần 12.000 tỷ

Ngày 26/12, thông tin từ UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định số 2780/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT. Quyết định đưa ra 5 điều chỉnh quan trọng về quy mô, thiết kế và tổng mức đầu tư vào dự án này.

Theo đó, tổng mức đầu tư của dự án sau điều chỉnh là gần 12.000 tỷ đồng, tăng 779 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư tại Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt tại quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, giảm 91 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư tại Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh được phê duyệt của HĐND tỉnh Lạng Sơn.

Tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng kết nối với Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Quốc Nam.

Ngoài ra, quyết định cũng điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của nhà đầu tư, doanh nghiệp trong dự án PPP chịu trách nhiệm thu xếp khoảng 3..608 tỷ đồng, chiếm 30,56% tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, còn lại vốn nhà nước trong dự án PPP khoảng 8.200 tỷ đồng, chiếm 69,% tổng mức đầu tư của dự án.

Những điều chỉnh này khiến thời gian thu phí, hoàn vốn của Dự án cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT là khoảng 18 năm 11 tháng 19 ngày. Quyết định cũng điều chỉnh giảm 1 trạm thu phí trên tuyến chính và tăng 1 trạm thu phí trên tuyến nhánh tại các nút giao và điểm ra vào cao tốc.

Về kết cấu hạ tầng, tuyến cao tốc sẽ thực hiện điều chỉnh kỹ thuật, mở rộng nền đường và giải pháp thiết kế một số đoạn trên tuyến cao tốc và tuyến nối cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Cốc Nam theo hướng nằm ngoài quy hoạch một số khu chế xuất, khu tái định cư và khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

Ngoài ra, tỉnh Lạng Sơn điều chỉnh tăng diện tích sử dụng đất của dự án từ khoảng 640,28 ha lên khoảng 791,37 ha nơi tuyến đường đi qua thuộc các địa phương Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lang, TP Lạng Sơn cũ của tỉnh Lạng Sơn.

Các nội dung khác không đề cập được giữ nguyên theo các Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 4/12/2023, số 103/QĐ-UBND ngày 17/1/2024 và số 427/QĐ-UBND ngày 6/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tập trung khẩn trương tổ chức thực hiện, hoàn thành Dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác, hợp lệ, hợp pháp của số liệu và nội dung đề xuất được phê duyệt tại Quyết định này.

Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT được triển khai trên địa bàn các phường, xã: Đông Kinh, Kỳ Lừa, Đồng Đăng, Nhân Lý, Hoàng Văn Thụ, Na Sầm, Văn Lãng, Thất Khê, Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, với tổng chiều dài gần 60km.

Tính đến giữa tháng 12, giá trị thực hiện Dự án đạt 3.942/4.572 tỷ đồng, tương đương hơn 86% sản lượng yêu cầu thông tuyến.

Khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng sẽ kết nối liền mạch với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, góp phần hình thành trục cao tốc Bắc - Nam, tăng cường kết nối Trung Quốc với Việt Nam và khu vực ASEAN.

Tuyến đường đồng thời tạo hành lang giao thông chiến lược khu vực Đông Bắc, phục vụ lưu thông hàng hóa qua biên giới Việt - Trung, thúc đẩy giao thương hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn và một số tỉnh biên giới trong khu vực.