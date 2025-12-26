Báo Nga: Chiến thuật bền bỉ giúp kinh tế Việt Nam năm 2025 thành công bất ngờ

Kết quả này không chỉ củng cố nền tảng tăng trưởng, mà còn đặt ra bài toán then chốt cho năm 2026 - làm thế nào để tìm được điểm cân bằng mới trong bối cảnh bất định ngày càng gia tăng.

Năm 2025: Việt Nam tăng trưởng bền bỉ

Sputnik dẫn lời ông Vũ Bình Minh, CFA, Giám đốc Kinh doanh vốn và tiền tệ, Khối Thị trường vốn và Dịch vụ Chứng khoán tại HSBC Việt Nam cho rằng, năm 2025 có thể chia thành hai giai đoạn rõ rệt, trong đó chính sách thuế quan của Mỹ là bước ngoặt quan trọng.

Việt Nam bước vào năm 2025 với tâm thế lạc quan, kỳ vọng nối tiếp đà phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của năm 2024. Tuy nhiên, ngay trong quý I, rủi ro thuế quan đã trở thành chủ đề chi phối thị trường, khi Việt Nam - quốc gia có thặng dư thương mại song phương lớn thứ ba với Mỹ - được đánh giá là nước có nguy cơ chịu tác động thuế cao nhất trong ASEAN. Đỉnh điểm là thời điểm chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế lên tới 46% đối với hàng hóa Việt Nam, gây chấn động thị trường và làm dấy lên nhiều hoài nghi về khả năng hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng của Chính phủ.

Sau nhiều vòng đàm phán, mức thuế đối ứng mà Việt Nam phải đối mặt hiện đã giảm xuống quanh 19-20%, tương đương nhóm các nền kinh tế đang phát triển khác trong khu vực. Dù kết quả cuối cùng của tiến trình đàm phán chưa hoàn toàn ngã ngũ, tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam vẫn cho thấy sức bền đáng kể, nhờ việc các doanh nghiệp đẩy mạnh giao hàng trước thời điểm thuế quan có hiệu lực và tác động tiêu cực chưa phản ánh đầy đủ trong ngắn hạn.

Các số liệu kinh tế vĩ mô cho thấy đà tăng trưởng GDP tăng dần qua từng quý, với quý II và quý III đều cao hơn quý trước. Trong bối cảnh môi trường thương mại nhiều biến động, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý III/2025 vẫn tăng 10% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tăng trưởng không chỉ tập trung ở một số lĩnh vực, mà lan tỏa trên diện rộng.

Ngành dịch vụ ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, nhờ thương mại trong nước và các hoạt động liên quan đến du lịch. Doanh số bán lẻ quý III tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành vận tải, lưu trú tiếp tục bùng nổ khi lượng khách du lịch quốc tế phục hồi lên khoảng 120% so với mức năm 2019, cao nhất trong nhóm các quốc gia ASEAN.

Vị thế ngày càng cao trong chuỗi cung ứng

Hoạt động thương mại hàng hóa duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, với kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng gần 20% so với cùng kỳ. Thặng dư thương mại trong quý III tăng hơn gấp đôi so với nửa đầu năm, đạt khoảng 3 tỷ USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa 11 tháng đầu năm xuất siêu 20,53 tỷ USD.

Dù tăng trưởng thương mại chậm lại trong những tháng cuối năm, diễn biến này chủ yếu phản ánh việc tác động của hoạt động đẩy mạnh giao hàng trước hiệu lực thuế quan đang giảm dần.

Trong bức tranh đó, xuất khẩu điện tử nổi lên như điểm sáng nổi bật. Từ đầu năm 2025, các sản phẩm điện tử đã vượt dệt may và các ngành công nghiệp nhẹ để trở thành nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sang thị trường Mỹ. Quan trọng hơn, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò trong chuỗi giá trị điện tử và bán dẫn, đặc biệt ở phân khúc có giá trị gia tăng cao hơn so với lắp ráp truyền thống, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang trở lại.

Song song với thương mại, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục duy trì tích cực. Tổng vốn FDI đăng ký 11 tháng năm 2025 đạt khoảng 33,7 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm gần đây.

Vốn FDI thực hiện đạt khoảng 23,6 tỷ USD, tăng gần 9% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, FDI từ Trung Quốc và Mỹ tăng mạnh, bù đắp cho sự sụt giảm từ một số đối tác truyền thống khác, cho thấy Việt Nam tiếp tục hưởng lợi từ xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu.

Dù bức tranh tăng trưởng tích cực, ông Vũ Bình Minh cho rằng năm 2025 cũng là một năm nhiều biến động đối với thị trường tài chính - tiền tệ. Trong nửa đầu năm, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) duy trì chính sách tiền tệ linh hoạt, giúp ổn định mặt bằng lãi suất liên ngân hàng nhằm hỗ trợ tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh rủi ro thuế quan gia tăng.

Tuy nhiên, bước sang những tháng cuối năm, lãi suất VND chịu áp lực tăng nhanh, tiệm cận mức cao nhất trong vòng ba năm, khi nhu cầu tín dụng tăng mạnh theo chu kỳ mùa vụ. Lạm phát cũng nhích lên, với CPI tháng 11 tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 3,58% so với cùng kỳ, dù vẫn thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 4,5-5% mà Quốc hội đề ra.

Trong bối cảnh đó, chuyên gia HSBC dự báo NHNN nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ ổn định lãi suất điều hành, khi dư địa kiểm soát lạm phát vẫn còn và mục tiêu tăng trưởng năm 2026 được đặt ở mức cao.

Các công cụ thị trường mở, bao gồm OMO và hoán đổi tiền tệ, sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt trong điều tiết thanh khoản và định hướng kỳ vọng lãi suất, phản ánh bước tiến trong điều hành chính sách tiền tệ theo hướng linh hoạt và hiệu quả hơn.

Tìm điểm cân bằng cho năm 2026

Bước sang năm 2026, triển vọng kinh tế Việt Nam vẫn đan xen giữa thách thức và cơ hội. Các chỉ số sớm như PMI cho thấy tín hiệu tích cực, với PMI tháng 11 duy trì ở mức 53,8 điểm, phản ánh sự mở rộng của hoạt động sản xuất. Đơn hàng xuất khẩu mới tăng tốc trong tháng thứ hai liên tiếp, cho thấy cầu bên ngoài đang dần ổn định.

Bên cạnh đó, đầu tư công tiếp tục được xem là trụ cột quan trọng cho tăng trưởng. Chi tiêu cho cơ sở hạ tầng hiện chiếm khoảng 6-7% GDP, cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Trong bối cảnh dư địa chính sách tiền tệ thu hẹp, dư địa tài khóa vẫn tương đối rộng khi tỉ lệ nợ công của Việt Nam ở mức thấp nhất ASEAN, việc đẩy mạnh đầu tư công càng trở nên có ý nghĩa chiến lược.

Về dài hạn, đa dạng hóa thương mại được xác định là hướng đi then chốt để giảm thiểu rủi ro từ các cú sốc thuế quan. Dù Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất, Việt Nam đang đẩy mạnh khai thác các cơ hội tại EU và các thị trường tiềm năng khác, đồng thời tận dụng mạng lưới các hiệp định thương mại tự do và quan hệ đối tác chiến lược đã được ký kết và nâng cấp trong thời gian qua.

Đối với thị trường tài chính, rủi ro từ các biến động bên ngoài vẫn hiện hữu, có thể gây áp lực tạm thời lên cung - cầu ngoại tệ trong nước. Do đó, các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, cần chủ động hơn trong phòng vệ rủi ro tỷ giá và lãi suất để bảo vệ hiệu quả kinh doanh.