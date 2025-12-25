Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội: Dù người điều khiển xe không nhìn thấy camera, không có nghĩa camera không ghi nhận được hành vi vi phạm

25-12-2025 - 17:07 PM | Kinh tế số

Để nâng cao ý thức chấp hành trật tự, an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an TP. Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp, như sử dụng camera AI, triển khai các tổ ghi hình lưu động...

Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa - Phó đội trưởng đội tuyên truyền, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Hà Nội (Ảnh: Báo Xây dựng)

Sáng ngày 23/12, Báo Xây dựng phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Ban An toàn Giao thông TP. Hà Nội tổ chức Hội thảo "Văn hóa giao thông - trách nhiệm và ý thức của người cầm lái" nhằm tìm kiếm giải pháp xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho tài xế xe công nghệ.

Dù người điều khiển không nhìn thấy camera, không có nghĩa camera không ghi nhận được vi phạm.

Tại hội thảo, Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa - Phó đội trưởng đội tuyên truyền, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Hà Nội đã trả lời câu hỏi về kế hoạch nâng cao ý thức chấp hành quy định của đội ngũ tài xế xe công nghệ, trong bối cảnh Thủ đô đã triển khai đợt cao điểm xử lý vi phạm, nhưng tình trạng vi phạm giao thông vẫn còn phổ biến.

Theo Trung tá Nghĩa, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội thường xuyên ra quân xử lý vi phạm giao thông, không chỉ đối với tài xế xe công nghệ mà tập trung vào việc xử lý các hành vi, nhóm hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm được duy trì thường xuyên, liên tục, không chỉ trong các đợt cao điểm.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội thông tin, từ ngày 13/12, đơn vị đã lắp đặt 1.837 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phục vụ công tác giám sát, phát hiện và điều hành giao thông trên các tuyến đường.

Hệ thống camera này có khả năng tự động phát hiện vi phạm, truyền dữ liệu về trung tâm xử lý, sau đó gửi thông báo tới người vi phạm thông qua ứng dụng VNeTraffic. Việc ứng dụng camera trong xử lý vi phạm giao thông nhằm bảo đảm tính chính xác, minh bạch và công bằng đối với tất cả những người tham gia giao thông.

Về tính năng của hệ thống camera giao thông, Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa cho biết, camera có độ phân giải rất cao, có thể ghi nhận hình ảnh từ khoảng cách 700 - 800m. Hệ thống này có khả năng phát hiện các hành vi như: Người điều khiển ô tô không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại di động khi lái xe; người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. Tổng cộng, hệ thống camera hiện có thể phát hiện tới 28 hành vi vi phạm giao thông.

Thông qua hệ thống này, Trung tá Nghĩa nhấn mạnh thông điệp lực lượng Cảnh sát Giao thông TP. Hà Nội muốn truyền tải: Khi tham gia giao thông, dù người điều khiển phương tiện không nhìn thấy camera, nhưng không có nghĩa là camera không ghi nhận được hành vi vi phạm. Vì vậy, mỗi người cần luôn tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông khi lưu thông trên đường.

Cảnh sát Giao thông Hà Nội triển khai các tổ ghi hình lưu động tại các “điểm nóng”

Bên cạnh phạt nguội qua hệ thống camera thông minh, trong bài tham luận tại Hội thảo, Trung tá Nghĩa thông tin thêm, Cảnh sát Giao thông Hà Nội còn triển khai các tổ ghi hình lưu động tại các “điểm nóng” như bến xe, cổng bệnh viện, nơi tập trung đông các phương tiện, trong đó có tài xế xe công nghệ.

Đối với các trường hợp bị lập biên bản, mọi thông tin về giấy phép lái xe của người vi phạm đều được ghi nhận và lưu trữ trên hệ thống. Theo đó, mọi thông tin vi phạm hiện đã được tích hợp và thông báo lên ứng dụng VNeTraffic. Dữ liệu về giấy phép lái xe cũng được tích hợp trong ứng dụng VNeID.

Khi một tài xế bị trừ điểm giấy phép trên hệ thống VNeID, doanh nghiệp sẽ kiểm tra được tình trạng giấy phép lái xe của tài xế (như bị tước quyền sử dụng hoặc trừ điểm) để có chế tài hoặc đánh giá lại năng lực hành nghề.

Ngoài ra, Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa nhấn mạnh, phương thức tuyên truyền cũng được thay đổi. Thay vì khẩu hiệu, Cảnh sát Giao thông Hà Nội sử dụng hình ảnh từ camera giám sát và các tình huống tai nạn giao thông thực tế để tập huấn cho lái xe.

Lực lượng chức năng cũng phối hợp cùng Sở Xây dựng, làm việc trực tiếp với các đơn vị như Xanh SM, Grab, Bee… yêu cầu tích hợp thông điệp cảnh báo an toàn giao thông vào quy trình nhận đơn của tài xế.

Đồng thời, các cán bộ Cảnh sát Giao thông tới tận kho hàng để hướng dẫn quy chuẩn chằng buộc hàng hóa, đảm bảo không cồng kềnh, không gây khuất tầm nhìn hoặc che lấp biển kiểm soát.

Thay đổi mới trên Zalo mà tất cả người dùng cần biết

Hà Giang

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam tạo cú hích lịch sử, quyết vào top 30 dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực 4.000 tỷ USD

Việt Nam tạo cú hích lịch sử, quyết vào top 30 dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực 4.000 tỷ USD Nổi bật

Đủ nỗi lo của tài xế ô tô khi liên kết phương thức thanh toán cho tài khoản giao thông

Đủ nỗi lo của tài xế ô tô khi liên kết phương thức thanh toán cho tài khoản giao thông Nổi bật

Cách tra cứu phạt nguội trên ứng dụng MoMo cực đơn giản, chuẩn xác

Cách tra cứu phạt nguội trên ứng dụng MoMo cực đơn giản, chuẩn xác

16:32 , 25/12/2025
Tính năng cần tắt ngay trên Google Chrome để tránh lộ mật khẩu, số điện thoại và thẻ tín dụng

Tính năng cần tắt ngay trên Google Chrome để tránh lộ mật khẩu, số điện thoại và thẻ tín dụng

16:21 , 25/12/2025
Công an yêu cầu người dân tuyệt đối không làm điều này trên Zalo, Facebook, Telegram

Công an yêu cầu người dân tuyệt đối không làm điều này trên Zalo, Facebook, Telegram

15:58 , 25/12/2025
Chủ tịch FPT: Mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt của FPT hiện có khoảng 5 triệu người dùng thường xuyên

Chủ tịch FPT: Mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt của FPT hiện có khoảng 5 triệu người dùng thường xuyên

15:33 , 25/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên