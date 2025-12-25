Chủ tịch FPT: Mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt của FPT hiện có khoảng 5 triệu người dùng thường xuyên

Ông Trương Gia Bình phát biểu tại sự kiện

Hội nghị do Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức; Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, chủ trì tại điểm cầu Hà Nội.

Công nghệ lõi trở thành năng lực chiến lược của quốc gia

Theo ông Trương Gia Bình, trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, công nghệ ngày càng giữ vai trò then chốt, không chỉ đối với phát triển kinh tế mà còn gắn trực tiếp với chủ quyền, an ninh và năng lực tự chủ quốc gia. Trên tinh thần quán triệt Nghị quyết số 57-NQ/TW, FPT đã đưa ra quyết định chiến lược: chuyển trọng tâm từ tăng trưởng thuần túy sang đầu tư dài hạn cho các công nghệ lõi, coi đây là nền tảng phát triển bền vững của doanh nghiệp và đóng góp thiết thực cho đất nước.

Hiện FPT có khoảng 85.000 cán bộ, kỹ sư, hoạt động tại hơn 30 quốc gia. Tập đoàn tập trung đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, công nghệ lượng tử, dữ liệu và hạ tầng số, từng bước làm chủ các công nghệ có giá trị gia tăng cao.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Trương Gia Bình cho biết FPT đang chuyển Đại học FPT từ mô hình đại học thực hành sang đại học nghiên cứu và phát triển, đẩy mạnh đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học, sinh viên học cùng giảng viên AI. Sinh viên được tham gia nghiên cứu công nghệ từ năm thứ nhất; Hiện mỗi năm sinh viên Đại học FPT công bố khoảng 270 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín.

Đáng chú ý, ngày 3/12 vừa qua, FPT đã thành lập Viện Nghiên cứu Quantum AI & Cyber Security (QACI) và cam kết đầu tư 100 triệu USD với mục tiêu đến năm 2035 đào tạo 100 tiến sĩ; Phát triển, bồi dưỡng 2000 chuyên gia công nghệ; Công bố 500 bài báo, bằng sáng chế, sở hữu trí tuệ

FPT chủ trương chuyển từ “tự làm” sang “cùng làm”. Ông Trương Gia Bình chia sẻ một mô hình hợp tác mới, dựa trên ba nguyên tắc: cùng mục tiêu – cùng hành động – cùng chia sẻ trách nhiệm. Theo đó, FPT đã hợp tác hiệu quả với Đà Nẵng trong việc làm sạch dữ liệu đất đai; phối hợp với Quảng Ninh đưa “Nghị quyết số 57-NQ/TW” về tận cấp xã, hỗ trợ chuyển đổi số đồng bộ, thực chất. Chúng tôi cũng đề xuất khái niệm “dữ liệu sinh ra để dùng”, triển khai hàng chục chương trình dữ liệu mở, liên thông và chia sẻ.

FPT tham gia xây dựng Liên minh AI Âu Lạc, phát triển mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, có Chatgpt của chính mình với quy mô 70 tỷ tham số, huấn luyện trên 112 tỷ token, hiện có khoảng 5 triệu người dùng thường xuyên. Trong lĩnh vực bán dẫn, những con chip “Make in Vietnam” do FPT tham gia thiết kế, kiểm thử đã được xuất khẩu sang Nhật Bản và Hàn Quốc.

Bốn đề xuất trọng tâm của FPT

Tại Hội nghị, ông Trương Gia Bình đã nêu bốn đề xuất lớn nhằm thúc đẩy việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trong giai đoạn tới.

Thứ nhất, đẩy mạnh xây dựng các nền tảng công nghệ cho chính quyền số, coi AI là công nghệ nền tảng phục vụ quản trị quốc gia, an ninh – quốc phòng và phát triển kinh tế số.

Thứ hai, hình thành Liên minh phòng thủ an ninh mạng quốc gia, kết nối các sản phẩm an ninh “Make in Vietnam”, đầu tư phát triển các hệ thống bảo vệ hạ tầng số quốc gia có độ tinh vi cao, bảo đảm an toàn không gian mạng.

Thứ ba, được Nhà ước ủng hộ mô hình “công tư đồng kiến tạo”, cơ chế thử nghiệm và đầu tư đột phá cho các lĩnh vực công nghệ mới, đặc biệt là kinh tế tầm thấp, bán dẫn và hạ tầng đường sắt, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước làm chủ công nghệ vận hành, điều khiển và bảo vệ các hệ thống hạ tầng trọng yếu.

Cuối cùng, về hạ tầng đường sắt, ông Trương Gia Bình cho rằng việc tiếp thu, làm chủ công nghệ vận hành, điều khiển và bảo vệ hệ thống là yếu tố sống còn. FPT có kinh nghiệm trong việc làm chủ công nghệ, vận hành các hệ thống và mong muốn được tham gia sâu hơn, cùng các bộ, ngành và địa phương để phát triển hạ tầng đường sắt, đóng góp cho sự phát triển lâu dài của đất nước.

Khẳng định cam kết đồng hành cùng Đảng và Nhà nước, ông Trương Gia Bình nhấn mạnh FPT sẽ tiếp tục dốc nguồn lực đầu tư cho công nghệ lõi, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW, xây dựng nền khoa học – công nghệ Việt Nam tự chủ, hiện đại và hội nhập.