Công an yêu cầu người dân tuyệt đối không làm điều này trên Zalo, Facebook, Telegram

Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, tình hình hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng đã tạo lập các hội, nhóm trên mạng quảng cáo “hỗ trợ tài chính siêu tốc”, “vay không cần gặp mặt”, “không cần thế chấp”, thủ tục nhanh gọn, chỉ sau vài giờ. Người vay chỉ bằng vài cú nhấp chuột là nhận được tiền nhưng đi kèm đó là lãi suất “cắt cổ”, đẩy người vay vào vòng xoáy trả nợ.

Đầu tháng 11/2025, Công an thành phố Hà Nội đã tập trung triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng trên không gian mạng. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành điều tra, khám phá 04 ổ nhóm, bắt giữ 22 đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng sim “rác”, tạo lập các tài khoản ứng dụng Zalo, Facebook, Telegram với thông tin “ảo”, liên hệ, mời chào khách vay, thuê tài khoản ngân hàng để giao dịch khi thực hiện hoạt động cho vay lãi.

Hội nhóm cho vay lãi nặng trên mạng

Ngoài ra, các đối tượng còn lập các hội, nhóm kín để trao đổi thông tin khách vay giữa các nhóm với nhau, khiến cho khách hàng cùng lúc bị nhiều nhóm thu các loại phí khác nhau. Tuy hoạt động cho vay trên không gian mạng nhưng với những khách hàng vay chậm trả, ngoài gọi điện, nhắn tin đe dọa các đối tượng còn đến tận nơi tìm người vay để ép buộc, chiếm đoạt tài sản, gây bức xúc trong dư luận quần chúng Nhân dân.

Để tránh trở thành nạn nhân của bẫy “tín dụng đen” cho vay lãi nặng trên không gian mạng, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo đến người dân một số lưu ý như sau:

- Cảnh giác, không tham gia vay tiền qua các ứng dụng, mạng xã hội hoặc đường link không rõ nguồn gốc. Tuyệt đối không thực hiện giao dịch chuyển khoản cho bất cứ ai với bất kỳ lý do gì khi chưa xác minh chính xác họ và ai, với mục đích gì.

- Khi có nhu cầu vay vốn đề nghị người dân hãy tìm đến các tổ chức tín dụng có uy tín để tìm hiểu và được hướng dẫn, hỗ trợ làm thủ tục vay tiền phù hợp với khả năng tài chính của bản thân.

- Trường hợp có nghi ngờ về các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho Cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

- Tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng trên không gian mạng để chủ động phòng tránh.