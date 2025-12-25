Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Italy yêu cầu Meta phối hợp trong điều tra chống độc quyền của WhatsApp

25-12-2025 - 15:19 PM | Kinh tế số

Italy yêu cầu Meta đình chỉ điều khoản bị cho là loại trừ chatbot AI đối thủ khỏi WhatsApp, trong khuôn khổ điều tra chống độc quyền.

Italy yêu cầu Meta phối hợp trong điều tra chống độc quyền của WhatsApp - Ảnh 1.

Biểu tượng ứng dụng WhatsApp trên màn hình điện thoại di động. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan chống độc quyền Italy (AGCM) ngày 24/12 đã yêu cầu Meta Platforms đình chỉ các điều khoản hợp đồng có nguy cơ loại các chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) đối thủ khỏi nền tảng WhatsApp, trong khuôn khổ cuộc điều tra tập đoàn công nghệ Mỹ này vì nghi ngờ lạm dụng vị thế thống lĩnh.

Theo AGCM, hành vi của Meta có thể hạn chế sản lượng, cản trở khả năng tiếp cận thị trường hoặc kìm hãm phát triển kỹ thuật trên thị trường dịch vụ chatbot AI, qua đó gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Cơ quan này cho rằng các điều khoản hợp đồng hiện hành “hoàn toàn loại trừ” các đối thủ của Meta AI khỏi WhatsApp.

Về phần mình, Meta phản bác quyết định trên là “có sai sót cơ bản”, đồng thời cho rằng sự xuất hiện của các chatbot AI đã tạo áp lực lớn lên các hệ thống vốn không được thiết kế để hỗ trợ loại hình dịch vụ này.

AGCM mở cuộc điều tra đối với Meta từ tháng 7 liên quan đến WhatsApp và mở rộng phạm vi vào tháng 11, gồm các điều khoản cập nhật của nền tảng nhắn tin dành cho doanh nghiệp. Tháng trước, các cơ quan chống độc quyền của Liên minh châu Âu (EU) cũng khởi động một cuộc điều tra song song đối với Meta với cùng cáo buộc.

Động thái của giới chức Italy là diễn biến mới nhất trong loạt hành động cứng rắn của châu Âu nhằm siết chặt quản lý các tập đoàn công nghệ lớn, trong bối cảnh EU tìm cách cân bằng giữa hỗ trợ đổi mới và hạn chế ảnh hưởng ngày càng gia tăng của nhóm Big Tech. Lập trường này, trái ngược với cách tiếp cận mềm mỏng hơn của Mỹ, đã vấp phải phản ứng từ các “ông lớn” công nghệ Mỹ và sự chỉ trích từ chính quyền Tổng thống Donald Trump.

AGCM cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Ủy ban châu Âu nhằm xử lý hành vi của Meta “một cách hiệu quả nhất”.

Theo Linh Tô

VTV

