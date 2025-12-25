Đủ nỗi lo của tài xế ô tô khi liên kết phương thức thanh toán cho tài khoản giao thông

Theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP, ô tô chỉ có thể lưu thông qua trạm thu phí không dừng khi đã chuyển đổi sang tài khoản giao thông và liên kết với một phương thức thanh toán hợp lệ. Quy định này nhằm chuẩn hóa hệ thống thu phí điện tử, tăng tính minh bạch và đảm bảo an toàn cho dòng tiền thanh toán trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Thực tế cho thấy, mỗi phương thức thanh toán đều có ưu điểm riêng. Nhưng khi đặt vào bối cảnh qua trạm thu phí không dừng nơi yêu cầu tốc độ xử lý cao và tâm lý “không muốn làm chậm dòng xe” luôn hiện hữu, tiêu chí lựa chọn của người dùng trở nên khắt khe hơn.

Một trong những mối lo ngại phổ biến là chi phí phát sinh ngoài dự kiến. Với một số phương thức thanh toán quốc tế hoặc trích nợ qua tài khoản ngân hàng, mỗi lần thanh toán phí ETC có thể phát sinh thêm phí xử lý giao dịch, thường dao động quanh mức 2% giá trị thanh toán. Khoản phí tuy không lớn với từng giao dịch đơn lẻ, nhưng cộng dồn theo thời gian lại trở thành điều khiến nhiều tài xế cân nhắc.

Trong bối cảnh giao thông đường bộ, một giao dịch thanh toán phí qua trạm ảnh hưởng trực tiếp tới hành trình, thời gian và sự an toàn khi lưu thông.

Trong thực tế sử dụng, nhiều tài xế cho biết họ còn quan tâm đến những yếu tố rất cụ thể khác như: liệu giao dịch có bị gián đoạn nếu quên nạp tiền; khả năng kiểm soát dòng tiền; mức độ minh bạch và công cụ tra soát khi xảy ra sự cố.

Điều này cho thấy, câu chuyện thanh toán cho tài khoản giao thông không còn là vấn đề công nghệ hay pháp lý thuần túy, mà đã trở thành bài toán về trải nghiệm và sự chủ động của người dùng. Phương thức thanh toán phù hợp là phương thức có thể giảm rủi ro phát sinh trong quá trình lưu thông, chứ không chỉ đảm bảo giao dịch hợp lệ trên hệ thống.

Từ góc nhìn thị trường, các ứng dụng tài chính số đang dần được kỳ vọng đóng vai trò như một lớp hỗ trợ vận hành cho tài khoản giao thông. Thay vì chỉ xử lý thanh toán, những giải pháp còn này hướng tới việc duy trì tính liên tục của dòng xe qua trạm, một yếu tố then chốt của hệ thống ETC.

Trong đó, ứng dụng tài chính số Viettel Money đang được nhiều chủ phương tiện lựa chọn liên kết với tài khoản giao thông ePass , nhờ khả năng giải quyết trực diện những nhu cầu rất thực tiễn khi qua trạm thu phí không dừng.

Các tính năng, dịch vụ trên Viettel Money được thiết kế để hạn chế gián đoạn giao dịch liên quan đến giao thông số. Ví dụ: Tính năng Nạp tiền tự động cho phép Viettel Money tự động theo dõi số dư và nạp tiền từ ngân hàng liên kết khi tài khoản chạm ngưỡng cài đặt, giảm sự phụ thuộc vào thao tác thủ công của người dùng trước mỗi chuyến đi.

Từ quý III/2025, Viettel Money tiếp tục triển khai Ví trả sau dành riêng cho khách hàng ePass. Cụ thể, khi số dư trong Viettel Money không đủ để trả phí qua trạm, hệ thống sẽ tự động “trượt” sang trích tiền từ Ví trả sau để xử lý giao dịch, giúp phương tiện vẫn được phép qua trạm mà không gây gián đoạn lưu thông. Sau đó, người dùng có thể hoàn trả khoản chi tiêu vào thời điểm phù hợp, vừa duy trì hành trình liền mạch, vừa chủ động kiểm soát tài chính cá nhân.

Trong bối cảnh chuyển đổi tài khoản giao thông là điều kiện bắt buộc để qua trạm, khác biệt giữa các phương thức thanh toán nằm ở mức độ đáp ứng nhu cầu lưu thông thực tế. Những ứng dụng tài chính số được thiết kế xoay quanh hành vi và kịch bản sử dụng của tài xế như Viettel Money đang góp phần giúp hệ thống thu phí không dừng vận hành trơn tru hơn, đồng thời nâng chuẩn trải nghiệm giao thông số tại Việt Nam.