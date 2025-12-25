Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tính năng cần tắt ngay trên Google Chrome để tránh lộ mật khẩu, số điện thoại và thẻ tín dụng

25-12-2025 - 16:21 PM | Kinh tế số

Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo tính năng này Google Chrome có thể tiềm ẩn rủi ro đối với mật khẩu và thông tin thẻ tín dụng nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Google ﻿Chrome hiện là trình duyệt phổ biến nhất thế giới, trong đó tính năng đồng bộ hóa (Sync) được nhiều người dùng lựa chọn nhờ khả năng lưu và chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị. Tuy nhiên, theo cảnh báo của các chuyên gia an ninh mạng, chính sự tiện lợi này lại tiềm ẩn rủi ro đáng kể đối với quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân.

Theo đó, tính năng đồng bộ hóa trên Google Chrome cho phép người dùng lưu và đồng bộ các thông tin như dấu trang, lịch sử duyệt web, các tab đang mở khi đăng nhập cùng một tài khoản Google trên nhiều thiết bị khác nhau.

Điều này giúp trải nghiệm sử dụng liền mạch hơn, đặc biệt với những người thường xuyên chuyển đổi giữa điện thoại, máy tính bảng và máy tính cá nhân.

Tuy nhiên, sự liên thông này chính là con dao hai lưỡi. Các chuyên gia cảnh báo về kịch bản 'Hiệu ứng Domino'.

Theo đó, nếu một trong các thiết bị liên kết với tài khoản Google của bạn (một chiếc laptop cũ, máy tính bảng ít dùng) bị kẻ gian xâm nhập, chúng có thể tiếp cận dữ liệu trên tất cả thiết bị khác. Ví dụ, dù chiếc điện thoại của bạn được bảo mật bằng Face ID hay vân tay, thông tin nhạy cảm trên đó vẫn có thể bị đánh cắp dễ dàng thông qua chiếc máy tính xách tay bị nhiễm mã độc đang đồng bộ cùng tài khoản.

Không chỉ dừng lại ở lịch sử duyệt web hay dấu trang, Chrome Sync còn là kho chứa những dữ liệu 'sống còn' của người dùng:

- Thông tin thẻ tín dụng, ngày hết hạn, địa chỉ thanh toán. ﻿

- Mật khẩu đăng nhập các tài khoản mạng xã hội, ngân hàng, email. ﻿

- Số điện thoại cá nhân và địa chỉ nhà riêng. ﻿

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng, ngay cả khi sử dụng chế độ Ẩn danh (Incognito), các hoạt động tìm kiếm trên Google vẫn không hoàn toàn riêng tư. Trong quá khứ, Google từng đối mặt với nhiều tranh cãi và vụ kiện liên quan đến việc thu thập và xử lý dữ liệu người dùng.

Bên cạnh rủi ro bị tấn công, việc dữ liệu được đồng bộ giữa các thiết bị còn khiến hành vi tìm kiếm trên một thiết bị có thể nhanh chóng dẫn đến quảng cáo được cá nhân hóa trên thiết bị khác, phản ánh cách dữ liệu người dùng được chia sẻ và khai thác trong hệ sinh thái quảng cáo.

Người dùng có thể làm gì để ﻿tự bảo vệ?

Để chặn đứng nguy cơ rò rỉ dữ liệu, các chuyên gia khuyến nghị người dùng thực hiện ngay các bước sau:

Tắt đồng bộ hóa chọn Sync is on > chọn Turn off.

Xóa dữ liệu cũ: Truy cập đường dẫn chrome.google.com/sync ﻿ , cuộn xuống dưới cùng và chọn 'Delete Data' để xóa sạch những gì đã được lưu trữ trên máy chủ Google.

Cân nhắc chuyển đổi trình duyệt: Apple và nhiều chuyên gia bảo mật khuyến nghị người dùng nên tìm đến các giải pháp an toàn hơn như DuckDuckGo hoặc các trình duyệt cam kết chặn trình theo dõi và không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba.

Hàng triệu người dân Hà Nội sắp được nhận thêm tiện ích mới trên ứng dụng VNeID và iHanoi

Nhật Hạ

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam tạo cú hích lịch sử, quyết vào top 30 dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực 4.000 tỷ USD

Việt Nam tạo cú hích lịch sử, quyết vào top 30 dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực 4.000 tỷ USD Nổi bật

Đủ nỗi lo của tài xế ô tô khi liên kết phương thức thanh toán cho tài khoản giao thông

Đủ nỗi lo của tài xế ô tô khi liên kết phương thức thanh toán cho tài khoản giao thông Nổi bật

Cách tra cứu phạt nguội trên ứng dụng MoMo cực đơn giản, chuẩn xác

Cách tra cứu phạt nguội trên ứng dụng MoMo cực đơn giản, chuẩn xác

16:32 , 25/12/2025
Công an yêu cầu người dân tuyệt đối không làm điều này trên Zalo, Facebook, Telegram

Công an yêu cầu người dân tuyệt đối không làm điều này trên Zalo, Facebook, Telegram

15:58 , 25/12/2025
Chủ tịch FPT: Mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt của FPT hiện có khoảng 5 triệu người dùng thường xuyên

Chủ tịch FPT: Mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt của FPT hiện có khoảng 5 triệu người dùng thường xuyên

15:33 , 25/12/2025
Italy yêu cầu Meta phối hợp trong điều tra chống độc quyền của WhatsApp

Italy yêu cầu Meta phối hợp trong điều tra chống độc quyền của WhatsApp

15:19 , 25/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên