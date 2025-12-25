Tính năng cần tắt ngay trên Google Chrome để tránh lộ mật khẩu, số điện thoại và thẻ tín dụng

Google ﻿Chrome hiện là trình duyệt phổ biến nhất thế giới, trong đó tính năng đồng bộ hóa (Sync) được nhiều người dùng lựa chọn nhờ khả năng lưu và chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị. Tuy nhiên, theo cảnh báo của các chuyên gia an ninh mạng, chính sự tiện lợi này lại tiềm ẩn rủi ro đáng kể đối với quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân.

Theo đó, tính năng đồng bộ hóa trên Google Chrome cho phép người dùng lưu và đồng bộ các thông tin như dấu trang, lịch sử duyệt web, các tab đang mở khi đăng nhập cùng một tài khoản Google trên nhiều thiết bị khác nhau.

Điều này giúp trải nghiệm sử dụng liền mạch hơn, đặc biệt với những người thường xuyên chuyển đổi giữa điện thoại, máy tính bảng và máy tính cá nhân.

Tuy nhiên, sự liên thông này chính là con dao hai lưỡi. Các chuyên gia cảnh báo về kịch bản 'Hiệu ứng Domino'.

Theo đó, nếu một trong các thiết bị liên kết với tài khoản Google của bạn (một chiếc laptop cũ, máy tính bảng ít dùng) bị kẻ gian xâm nhập, chúng có thể tiếp cận dữ liệu trên tất cả thiết bị khác. Ví dụ, dù chiếc điện thoại của bạn được bảo mật bằng Face ID hay vân tay, thông tin nhạy cảm trên đó vẫn có thể bị đánh cắp dễ dàng thông qua chiếc máy tính xách tay bị nhiễm mã độc đang đồng bộ cùng tài khoản.

Không chỉ dừng lại ở lịch sử duyệt web hay dấu trang, Chrome Sync còn là kho chứa những dữ liệu 'sống còn' của người dùng:

- Thông tin thẻ tín dụng, ngày hết hạn, địa chỉ thanh toán. ﻿

- Mật khẩu đăng nhập các tài khoản mạng xã hội, ngân hàng, email. ﻿

- Số điện thoại cá nhân và địa chỉ nhà riêng. ﻿

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng, ngay cả khi sử dụng chế độ Ẩn danh (Incognito), các hoạt động tìm kiếm trên Google vẫn không hoàn toàn riêng tư. Trong quá khứ, Google từng đối mặt với nhiều tranh cãi và vụ kiện liên quan đến việc thu thập và xử lý dữ liệu người dùng.

Bên cạnh rủi ro bị tấn công, việc dữ liệu được đồng bộ giữa các thiết bị còn khiến hành vi tìm kiếm trên một thiết bị có thể nhanh chóng dẫn đến quảng cáo được cá nhân hóa trên thiết bị khác, phản ánh cách dữ liệu người dùng được chia sẻ và khai thác trong hệ sinh thái quảng cáo.

Người dùng có thể làm gì để ﻿tự bảo vệ?

Để chặn đứng nguy cơ rò rỉ dữ liệu, các chuyên gia khuyến nghị người dùng thực hiện ngay các bước sau:

Tắt đồng bộ hóa chọn Sync is on > chọn Turn off.

Xóa dữ liệu cũ: Truy cập đường dẫn chrome.google.com/sync ﻿ , cuộn xuống dưới cùng và chọn 'Delete Data' để xóa sạch những gì đã được lưu trữ trên máy chủ Google.

Cân nhắc chuyển đổi trình duyệt: Apple và nhiều chuyên gia bảo mật khuyến nghị người dùng nên tìm đến các giải pháp an toàn hơn như DuckDuckGo hoặc các trình duyệt cam kết chặn trình theo dõi và không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba.