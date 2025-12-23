Hàng triệu người dân Hà Nội sắp được nhận thêm tiện ích mới trên ứng dụng VNeID và iHanoi

Ngày 22/12, Phó chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng đã ký ban hành Kế hoạch thu thập và liên kết bệnh, chữa bệnh qua hệ thống phân phối dữ liệu y tế trên địa bàn TP.Hà Nội.

Theo kế hoạch, TP.Hà Nội sẽ xây dựng hệ thống phản hồi yêu cầu liên kết và sử dụng kết quả của các nhóm bệnh, bệnh chữa bệnh; cho phép cơ sở y tế, chữa bệnh, bác sĩ, người dân tra cứu, khai thác thông tin Sống sức khỏe điện tử trên VNeID /iHanoi trực tiếp theo sự giám sát và được phép từ phần mềm quản lý bệnh bệnh, chữa bệnh của các đơn vị.

Hình thành cơ sở dữ liệu bệnh chữa bệnh, chữa bệnh "đúng, đủ, sạch, sống, sâu, đồng bộ" tuân thủ chuẩn quốc tế HL7, FHIR, DICOM, ICD, JSON.

﻿Xây dựng các chỉ số, báo cáo, dashboard; ứng dụng AI phân tích dữ liệu phục vụ lãnh đạo Thành phố và Sở Y tế trong công tác chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách y tế, cảnh báo dịch bệnh...

Là kênh thông tin cung cấp dữ liệu cho hệ thống Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID/iHanoi giúp người dân tự theo dõi sức khỏe và tình trạng sức khỏe của mình và cơ thể.

Đồng thời hoàn thành công việc kết nối, đồng bộ "sống" dữ liệu từ cơ sở y tế 100%, chữa bệnh trên bàn làm việc TP vào Hệ thống phân phối dữ liệu y tế của Sở Y tế và kho dữ liệu y tế TP.

Theo đó, kế hoạch sẽ phát triển thành 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 thực hiện phát động, chuẩn hóa và sẵn sàng mở kết nối dữ liệu trước ngày 30/12/2025. Hệ thống văn bản chỉ đạo đơn vị hoàn thiện, cơ sở pháp lý phục vụ phát triển hệ thống phân phối dữ liệu y tế. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống phân phối dữ liệu y tế đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, chuyên môn và quản lý của TP và Sở Y tế.

Giai đoạn này, các phần mềm nâng cấp phần mềm thực thi bệnh viện, chuẩn bị hạ tầng kết nối, chuẩn hóa dữ liệu đầu vào; thực hiện kết nối, đồng bộ dữ bệnh bệnh, chữa bệnh, đơn thuốc, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám.

Như vậy, sau khi đồng bộ dữ liệu người dân có thể nghiên cứu sổ sức khỏe, đơn thuốc, giấy chuyển tuyến, khám phá nền tảng VNeID, iHanoi.

Giai đoạn 2 được tổ chức thực hiện cập nhật đồng bộ dữ liệu, theo định kỳ; quản lý dữ liệu "sống" và thực hiện phân quyền chuẩn hóa, thống nhất theo kiến trúc y tế trước ngày 1/3/2026.

Giai đoạn 3 chia sẻ thông tin, tiện ích thời gian thực hiện trước ngày 30/3/2026. Chia sẻ dữ liệu theo quy định theo chiều giữa UBND TP - Sở Y tế - các cơ sở, chuyên ngành liên quan.

Đánh giá kết quả triển khai, đề xuất duy trì và mở rộng phạm vi khai thác, chia sẻ dữ liệu. Mở rộng, tích hợp các tiện ích chia sẻ số phục vụ người dân, cơ sở y tế trên các nền tảng LGSP, VNeID, iHanoi...

UBND TP Hà Nội giao các đơn vị chỉ đạo liên thông, chuẩn bị hệ thống lưu trữ cơ sở dữ liệu để triển khai thu thập, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh.

Đồng thời tuyên truyền về lợi ích của chiến dịch; vận động người dân chủ động, tích cực sử dụng Sổ sức khỏe điện tử, mua thuốc theo đơn… Hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID, iHanoi,...

Trước đó, tháng 10/2025, 42/42 (100%) bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội đã triển khai bệnh án điện tử phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh theo đúng lộ trình.

Việc sử dụng cơ sở dữ liệu sức khỏe chuyển đổi toàn diện trong phương thức quản lý, cung cấp dịch vụ y tế, được kỳ vọng sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho cả người bệnh và đội ngũ y tế.