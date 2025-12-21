Vietlott phát cảnh báo đến người chơi xổ số!

Ngày 17/12, trước tình trạng xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo liên quan đến vé xổ số cào, Vietlott đã phát đi thông tin cảnh báo, khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác để tránh bị kẻ gian lợi dụng.

Thời gian gần đây đơn vị này ghi nhận nhiều phản ánh về các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường tổ chức livestream xổ số cào trên những kênh không chính thống, giả mạo fanpage có tích xanh để tạo lòng tin, chủ động liên hệ với người chơi hoặc mạo danh Vietlott thông báo trúng thưởng với giá trị lớn.

Sau đó, chúng yêu cầu khách hàng nộp tiền với lý do đóng thuế, phí xử lý hồ sơ hoặc xác minh tài khoản trước khi nhận thưởng.

Vietlott khẳng định, mọi yêu cầu nộp tiền trước để được nhận thưởng đều là hành vi lừa đảo. Doanh nghiệp này không bao giờ liên hệ với khách hàng để thu bất kỳ khoản phí nào thông qua tin nhắn, inbox trên mạng xã hội hay chuyển khoản ngân hàng.

Đồng thời, Vietlott cũng không kinh doanh xổ số cào qua hình thức livestream, không bán vé qua inbox và không yêu cầu người chơi thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào để nhận thưởng.

Mọi yêu cầu nộp tiền trước để được nhận thưởng đều là hành vi lừa đảo (Ảnh: Vietlott)

Để tránh nhầm lẫn với các trang giả mạo, Vietlott khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ lịch sử đổi tên fanpage, khu vực quản trị viên, thời điểm tạo trang và đối chiếu thông tin với fanpage chính thức của Vietlott.

Bên cạnh đó, khách hàng chỉ nên mua vé thông qua các kênh phân phối chính thống do Vietlott công bố, gồm hệ thống điểm bán hàng, kênh Vietlott SMS, tài khoản Zalo chính thức và tổng đài chăm sóc khách hàng của Vietlott.

Vietlott đề nghị người dân chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo này đến người thân, bạn bè nhằm hạn chế rủi ro và ngăn chặn các hành vi lừa đảo.