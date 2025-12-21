Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc siết chặt quản lý giá trên các nền tảng Internet

21-12-2025 - 14:28 PM | Kinh tế số

Ngày 20/12, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã chính thức ban hành bộ quy định mới nhằm điều chỉnh hoạt động định giá trên các nền tảng Internet.

Động thái này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo môi trường phát triển lành mạnh cho nền kinh tế số.

Bộ quy định này là kết quả phối hợp giữa Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia (NDRC), Tổng cục Quản lý Thị trường quốc gia (SAMR) và Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC).

Mục tiêu trọng tâm của các quy định này là cung cấp các hướng dẫn cụ thể về cách thức định giá cho cả đơn vị vận hành nền tảng và người bán hàng, nhằm ngăn chặn các hành vi độc quyền hoặc chèn ép giá; Nghiêm cấm các nền tảng áp đặt các hạn chế bất hợp lý hoặc đính kèm các điều kiện không công bằng lên quyền tự quyết định giá của thương nhân.

Đặc biệt, các quy định mới còn yêu cầu các nền tảng niêm yết giá rõ ràng, minh bạch trong các cơ chế định giá linh hoạt hoặc định giá phân biệt; Siết chặt quản lý các dịch vụ như thanh toán không cần mật khẩu, tự động gia hạn và các khoản khấu trừ không báo trước và đảm bảo quyền được thông tin và quyền lựa chọn của khách hàng không bị xâm phạm.

Quy định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 10/4/2026. Trước thời điểm này, các cơ quan hữu quan yêu cầu các nền tảng Internet lớn phải thực hiện quy trình tự kiểm tra, rà soát theo tiêu chuẩn mới để đảm bảo việc triển khai được nghiêm túc và đồng bộ.

Theo Lan Phương

VTV

Từ Khóa:
internet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lãnh đạo Bộ Công an hiến kế nâng cấp 1 ứng dụng, xây mô hình có thể phát triển lĩnh vực đóng góp 30% GDP VN

Lãnh đạo Bộ Công an hiến kế nâng cấp 1 ứng dụng, xây mô hình có thể phát triển lĩnh vực đóng góp 30% GDP VN Nổi bật

Tin vui về thuế cho hộ kinh doanh ở Hà Nội: Đăng nhập ngay iHanoi để không bỏ lỡ tiện ích này!

Tin vui về thuế cho hộ kinh doanh ở Hà Nội: Đăng nhập ngay iHanoi để không bỏ lỡ tiện ích này! Nổi bật

6 cách dùng ChatGPT thông minh: Tận dụng đúng, lợi ích nhân đôi

6 cách dùng ChatGPT thông minh: Tận dụng đúng, lợi ích nhân đôi

13:44 , 21/12/2025
VN sẽ có thao trường bảo mật "made in Vietnam" như Mỹ, Nga, Hiếu PC và các chuyên gia trực tiếp tham gia

VN sẽ có thao trường bảo mật "made in Vietnam" như Mỹ, Nga, Hiếu PC và các chuyên gia trực tiếp tham gia

10:50 , 21/12/2025
Hà Nội dự kiến làm thủ tục thế chấp đất đai trực tuyến từ đầu năm 2026

Hà Nội dự kiến làm thủ tục thế chấp đất đai trực tuyến từ đầu năm 2026

09:42 , 21/12/2025
Google có thông báo khẩn đến tất cả người dùng

Google có thông báo khẩn đến tất cả người dùng

23:01 , 20/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên