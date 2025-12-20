Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Google có thông báo khẩn đến tất cả người dùng

20-12-2025 - 23:01 PM | Kinh tế số

Người dùng Google cần đặc biệt lưu ý.

Google vừa phát hành bản vá khẩn cấp dành cho toàn bộ hệ sinh thái Android sau khi phát hiện hai lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng đang bị khai thác trong các cuộc tấn công có chủ đích.

Theo thông báo chính thức, hai lỗ hổng mang mã định danh CVE-2025-48633 và CVE-2025-48572 cho phép kẻ tấn công thực hiện hành vi từ chối dịch vụ từ xa mà không cần bất kỳ quyền truy cập đặc biệt nào. Dạng tấn công này có thể khiến thiết bị bị treo, ngừng phản hồi hoặc không thể sử dụng, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và trải nghiệm của người dùng.

Người dùng Android được khuyến cáo nên cập nhật bảo mật càng sớm càng tốt. (Ảnh minh hoạ)

Google cho biết đã gửi mã nguồn vá lỗi đến các nhà sản xuất thiết bị Android và yêu cầu hoàn tất việc triển khai trong vòng 48 giờ. Bản cập nhật bảo mật tháng 12 lần này cũng bao gồm hơn 100 bản sửa lỗi khác, nằm trong quy trình cập nhật theo chu kỳ hàng quý mới được công ty áp dụng nhằm giảm áp lực phát hành bản vá hàng tháng.

Theo cơ chế mới, các bản vá lớn sẽ được gom theo quý, trong khi những lỗ hổng zero-day hoặc đang bị khai thác vẫn được xử lý ngay lập tức.

Mặc dù đã xác nhận mức độ nghiêm trọng, hai lỗ hổng nói trên hiện chưa xuất hiện trong danh sách các lỗ hổng bị khai thác đã biết của Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Hoa Kỳ (CISA). Danh mục này dự kiến sẽ được cập nhật trong một đến hai ngày tới, kèm theo khuyến nghị các tổ chức và doanh nghiệp nhanh chóng cập nhật hệ thống.

Tương tự các đợt vá lỗi trước, Google chưa công bố chi tiết kỹ thuật của hai lỗ hổng cho đến khi phần lớn thiết bị Android đã được cập nhật nhằm hạn chế nguy cơ bị lợi dụng.

Trong bối cảnh Android tiếp tục là mục tiêu của nhiều nhóm tấn công mạng, người dùng được khuyến cáo kiểm tra và cài đặt các bản cập nhật bảo mật ngay khi có thông báo để giảm thiểu rủi ro.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Xã hội số không phải là xã hội mà mọi thứ đều được đưa lên môi trường mạng

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Xã hội số không phải là xã hội mà mọi thứ đều được đưa lên môi trường mạng Nổi bật

Đại diện Bộ Công an chỉ ra lý do khiến VNeID vẫn chưa thành 'siêu nền tảng' quốc gia dù có 67 triệu người Việt Nam có tài khoản

Đại diện Bộ Công an chỉ ra lý do khiến VNeID vẫn chưa thành 'siêu nền tảng' quốc gia dù có 67 triệu người Việt Nam có tài khoản Nổi bật

Gia Lai sẽ có trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI

Gia Lai sẽ có trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI

18:11 , 20/12/2025
Thủ tướng: 'Không giấy tờ, không tiền mặt, không địa giới hành chính trong giao dịch'

Thủ tướng: 'Không giấy tờ, không tiền mặt, không địa giới hành chính trong giao dịch'

16:47 , 20/12/2025
Camera AI 'soi' đến tận cổng trường, phát hiện nhiều học sinh vi phạm giao thông

Camera AI 'soi' đến tận cổng trường, phát hiện nhiều học sinh vi phạm giao thông

16:15 , 20/12/2025
Công nghệ 20/12: Sự cố vệ tinh Starlink, Safari có bản cập nhật mới

Công nghệ 20/12: Sự cố vệ tinh Starlink, Safari có bản cập nhật mới

15:28 , 20/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên