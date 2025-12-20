Tin vui về thuế cho hộ kinh doanh ở Hà Nội: Đăng nhập ngay iHanoi để không bỏ lỡ tiện ích này!

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng các công nghệ trí tuệ nhân tạo, mục đích góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế một cách thuận lợi và hiệu quả hơn.



Trên cơ sở nghiên cứu, xây dựng dữ liệu và ứng dụng công nghệ mới, Thuế TP Hà Nội đã tích hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến, bao gồm Reasoning AI (AI suy luận) và Agentic AI (AI tác nhân), để phát triển hệ thống tự động hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh.

Hệ thống không chỉ dừng lại ở việc giải đáp thắc mắc liên quan đến chính sách, thủ tục thuế mà còn có khả năng thực hiện thay các thao tác kê khai, nộp thuế theo yêu cầu của người nộp thuế.

Việc ra mắt hệ thống AI được xem là bước đi quan trọng trong tiến trình chuyển đổi phương thức quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, phù hợp định hướng hiện đại hóa ngành thuế và chuẩn bị điều kiện kỹ thuật cho giai đoạn bỏ thuế khoán.

Một trong những điểm nổi bật của hệ thống là tính năng kê khai "rảnh tay". Theo đó, người nộp thuế không cần thực hiện các thao tác phức tạp mà chỉ cần nói hoặc nhắn tin về tình hình kinh doanh. Trên cơ sở thông tin được cung cấp, hệ thống Agentic AI sẽ tự động lập và nộp tờ khai theo quy định.

Bên cạnh đó, các vướng mắc liên quan đến thủ tục, biểu mẫu và quy định thuế được tư vấn, giải đáp tức thì thông qua hình thức trò chuyện trực tiếp. Việc tương tác được thiết kế theo ngôn ngữ gần gũi, giúp hộ kinh doanh dễ hiểu và dễ thực hiện hơn.

Thuế TP Hà Nội thông báo và khuyến khích cộng đồng người nộp thuế tham gia trải nghiệm hệ thống thông qua ứng dụng iHanoi. Đồng thời, cơ quan thuế mong muốn tiếp nhận các ý kiến đóng góp từ người dân và doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện, phát triển hệ thống ngày càng tối ưu.

Theo Thuế TP Hà Nội, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hỗ trợ người nộp thuế được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Các giải pháp công nghệ đang triển khai không chỉ nhằm đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi đúng lộ trình, mà còn giúp người nộp thuế hiểu đúng, làm được và an tâm khi thực hiện phương thức quản lý thuế mới.

1. Hướng dẫn truy cập hệ thống AI hỗ trợ hộ kinh doanh

Bước 1: Mở ứng dụng iHanoi trên điện thoại và đăng nhập bằng tài khoản cá nhân.

Bước 2: Tại màn hình trang chủ, chọn mục “Dịch vụ Công” .

Bước 3: Chọn chức năng “Hỗ trợ khai thuế Hộ kinh doanh” .

2. Hướng dẫn trải nghiệm Tác nhân AI hỗ trợ kê khai thuế

Bước 1: Bấm vào biểu tượng “AI kê khai” .

Bước 2: Trò chuyện với Tác nhân AI bằng giọng nói hoặc tin nhắn.

Bước 3: Xem và nộp tờ khai

Hộ kinh doanh trả lời đầy đủ các câu hỏi, hệ thống sẽ tự động tổng hợp lên tờ khai.

Nhấn “Xem tờ khai” để kiểm tra lại toàn bộ thông tin kê khai.

Sau khi kiểm tra và xác nhận thông tin, nhấn “Nộp tờ khai” để hoàn tất.

3. Hướng dẫn trải nghiệm Chatbot AI hỗ trợ HKD

Bước 1: Bấm vào biểu tượng Chatbot ở góc phải màn hình.

Bước 2: Nhập hoặc nói trực tiếp các thắc mắc của hộ kinh doanh.

Bước 3: Chatbot AI ngay lập tức trả lời, kèm: Tài liệu; Hình ảnh; Đường link tham khảo

Bước 4: Nếu muốn xóa nội dung trò chuyện cũ, bấm biểu tượng tam giác ở góc phải , chọn “Cài đặt lại cuộc trò chuyện”.

