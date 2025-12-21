Sự thật đằng sau cuộc gọi “chỉ đổ chuông một lần rồi tắt máy”

“One ring scam” là hình thức lừa đảo qua điện thoại trong đó kẻ gian chủ động gọi nhỡ, chỉ để điện thoại reo đúng một hồi chuông rồi ngắt kết nối. Hành vi này đánh trúng tâm lý tò mò của người dùng, đặc biệt là những người đang chờ cuộc gọi quan trọng hoặc thường xuyên dùng điện thoại cho công việc.

Khi nạn nhân gọi lại, cuộc gọi có thể bị chuyển sang tổng đài quốc tế hoặc hệ thống trả lời tự động, khiến người dùng phải trả cước phí rất cao mà không hề hay biết.

Hình thức lừa đảo này không mới. Ngay từ năm 2014, Better Business Bureau (BBB) tại Mỹ đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn gọi nhỡ để dụ gọi lại.

Theo các chuyên gia, đằng sau những cuộc gọi “chỉ đổ chuông một lần” có thể là nhiều kịch bản khác nhau:

Thức nhất, dụ gọi lại vào số tính phí cao.

Kẻ gian thường sử dụng đầu số quốc tế hoặc số có cước đặc biệt, thậm chí giả mạo mã vùng quen thuộc. Chỉ cần người dùng gọi lại, chi phí có thể tăng nhanh theo từng phút gọi.

Thứ hai, xác nhận số điện thoại còn hoạt động.

Các nhóm lừa đảo có thể dùng hệ thống quay số tự động để “lọc” danh sách. Nếu người dùng nhấc máy hoặc gọi lại, số điện thoại sẽ bị đánh dấu là đang hoạt động, từ đó trở thành mục tiêu cho các cuộc gọi rác hoặc lừa đảo tiếp theo.

Thứ ba, nguy cơ lộ thông tin cá nhân.

Một số trường hợp, kẻ gian để lại tin nhắn thoại hoặc hướng dẫn người dùng thực hiện thêm thao tác, từ đó thu thập thông tin cá nhân, thậm chí dẫn dụ truy cập website độc hại.

Dấu hiệu nhận biết để tránh “sập bẫy”

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng cần đặc biệt cảnh giác với những dấu hiệu sau:

Cuộc gọi đến từ đầu số lạ hoặc mã vùng không quen thuộc

Điện thoại chỉ đổ chuông một lần rồi tắt , không để lại tin nhắn thoại

Cuộc gọi hiển thị tên quen thuộc nhưng số điện thoại không trùng khớp với danh bạ

Nhà mạng hoặc thiết bị hiển thị cảnh báo “cuộc gọi nghi ngờ lừa đảo”

Trong các trường hợp này, không nên gọi lại . Nếu là cuộc gọi hợp pháp, người gọi thường sẽ để lại tin nhắn hoặc liên hệ qua kênh khác.

Việc sập bẫy “chỉ đổ chuông một lần” không chỉ khiến người dùng phải trả cước gọi quốc tế cao bất thường, mà còn có thể kéo theo những rủi ro lớn hơn.

Nếu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, kẻ gian có thể tiếp tục thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản, đánh cắp danh tính, hoặc đưa số điện thoại vào danh sách lừa đảo để khai thác lâu dài.

Để hạn chế rủi ro, các chuyên gia khuyến nghị:

Không nghe và không gọi lại các số điện thoại lạ

Chỉ thực hiện cuộc gọi quốc tế đến những số đã xác thực

Sử dụng ứng dụng hoặc tính năng chặn cuộc gọi lừa đảo do nhà mạng cung cấp

Báo cáo số điện thoại nghi vấn cho nhà mạng hoặc cơ quan chức năng

Trong trường hợp đã lỡ cung cấp thông tin cá nhân, người dùng cần liên hệ ngay với ngân hàng, nhà mạng và cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

