Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cách các gã khổng lồ AI Trung Quốc 'lách luật' để sử dụng công nghệ của NVIDIA

23-12-2025 - 08:09 AM | Kinh tế số

Các công ty công nghệ Trung Quốc như Tencent, Alibaba và Baidu đang tận dụng dịch vụ thuê máy tính để tiếp cận chip AI của NVIDIA dù có lệnh cấm xuất khẩu.

Các công ty công nghệ lớn của Trung Quốc như Tencent, Alibaba và Baidu đang tìm cách vượt qua các hạn chế xuất khẩu của Mỹ để tiếp cận công nghệ chip AI tiên tiến của NVIDIA. Theo báo cáo từ Financial Times, các công ty này đã bắt đầu sử dụng dịch vụ thuê máy tính để có thể sử dụng các chip AI mà lẽ ra bị cấm.

Tencent, một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc, đã ký hợp đồng thuê trị giá hơn 1,2 tỷ USD với công ty Nhật Bản Datasection để sử dụng chip AI B200 của NVIDIA. Đây là một chiến lược hợp pháp nhưng đầy rủi ro về mặt địa chính trị, cho phép Tencent sử dụng một phần trong số 15.000 bộ xử lý Nvidia Blackwell mà Datasection có quyền truy cập.

Cách các gã khổng lồ AI Trung Quốc 'lách luật' để sử dụng công nghệ của NVIDIA- Ảnh 1.

Dịch vụ thuê máy tính đang trở nên phổ biến hơn trong các công ty Trung Quốc, đặc biệt khi các lệnh cấm xuất khẩu hạn chế quyền tiếp cận trực tiếp đến phần cứng hàng đầu của NVIDIA. Một nhà phân tích từ Bernstein Research cho biết, các công ty có thể sẽ thích thuê hơn là mua chip AI của NVIDIA, bởi vì các chip B200 và B300 có hiệu suất vượt trội so với tùy chọn Hopper trước đó.

Với sự phát triển của dịch vụ thuê máy tính, các công ty Trung Quốc đang tìm kiếm các phương pháp thay thế để đáp ứng nhu cầu tính toán của họ, trong bối cảnh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đang gây khó khăn cho việc tiếp cận trực tiếp với các phần cứng tiên tiến nhất của NVIDIA.

Theo Bình Minh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Triển khai quyết liệt, hiệu quả, tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Triển khai quyết liệt, hiệu quả, tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Nổi bật

Camera AI phát huy hiệu quả sau 7 ngày vận hành tại Hà Nội

Camera AI phát huy hiệu quả sau 7 ngày vận hành tại Hà Nội Nổi bật

Thay đổi mới liên quan đến mã QR mà tất cả người dân cần nắm rõ

Thay đổi mới liên quan đến mã QR mà tất cả người dân cần nắm rõ

19:36 , 22/12/2025
9PAY là thành viên của Trung tâm Tài chính quốc tế

9PAY là thành viên của Trung tâm Tài chính quốc tế

18:36 , 22/12/2025
CMC "bắt tay" MobiFone

CMC "bắt tay" MobiFone

18:24 , 22/12/2025
AI khiến 55.000 lao động bị sa thải tại Mỹ năm 2025, bị cho là cái cớ hoàn hảo cho việc tái cấu trúc

AI khiến 55.000 lao động bị sa thải tại Mỹ năm 2025, bị cho là cái cớ hoàn hảo cho việc tái cấu trúc

16:36 , 22/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên