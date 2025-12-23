Cách các gã khổng lồ AI Trung Quốc 'lách luật' để sử dụng công nghệ của NVIDIA

Các công ty công nghệ lớn của Trung Quốc như Tencent, Alibaba và Baidu đang tìm cách vượt qua các hạn chế xuất khẩu của Mỹ để tiếp cận công nghệ chip AI tiên tiến của NVIDIA. Theo báo cáo từ Financial Times, các công ty này đã bắt đầu sử dụng dịch vụ thuê máy tính để có thể sử dụng các chip AI mà lẽ ra bị cấm.

Tencent, một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc, đã ký hợp đồng thuê trị giá hơn 1,2 tỷ USD với công ty Nhật Bản Datasection để sử dụng chip AI B200 của NVIDIA. Đây là một chiến lược hợp pháp nhưng đầy rủi ro về mặt địa chính trị, cho phép Tencent sử dụng một phần trong số 15.000 bộ xử lý Nvidia Blackwell mà Datasection có quyền truy cập.

Dịch vụ thuê máy tính đang trở nên phổ biến hơn trong các công ty Trung Quốc, đặc biệt khi các lệnh cấm xuất khẩu hạn chế quyền tiếp cận trực tiếp đến phần cứng hàng đầu của NVIDIA. Một nhà phân tích từ Bernstein Research cho biết, các công ty có thể sẽ thích thuê hơn là mua chip AI của NVIDIA, bởi vì các chip B200 và B300 có hiệu suất vượt trội so với tùy chọn Hopper trước đó.

Với sự phát triển của dịch vụ thuê máy tính, các công ty Trung Quốc đang tìm kiếm các phương pháp thay thế để đáp ứng nhu cầu tính toán của họ, trong bối cảnh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đang gây khó khăn cho việc tiếp cận trực tiếp với các phần cứng tiên tiến nhất của NVIDIA.