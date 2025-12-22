9PAY là thành viên của Trung tâm Tài chính quốc tế

Sự hiện diện của 9Pay trong nhóm 10 tổ chức và định chế tài chính thuộc IFC Đà Nẵng đóng vai trò là "mắt xích" trung gian kết nối thị trường quốc tế và nội địa.

Công ty TNHH MTV 9PAY (công ty con với 100% vốn của Công ty Cổ phần 9Pay, được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép cung ứng dịch vụ TGTT số 60/GP-NHNN) đã được xác nhận là trung gian thanh toán duy nhất góp mặt trong danh sách này, khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại để kiến tạo hạ tầng tài chính số.

Việc được công nhận là một thành viên của IFC với lĩnh vực hoạt động chính là Trung gian tiền tệ (bao gồm trung gian thanh toán) giúp 9Pay hiện thực hóa ý tưởng, ứng dụng blockchain để tối ưu các dịch vụ B2B hiện có, đặc biệt là hỗ trợ Thu hộ - Chi hộ và Chuyển tiền xuyên biên giới. Sự hiện diện của 9Pay trong nhóm 10 tổ chức và định chế tài chính thuộc IFC Đà Nẵng đóng vai trò là "mắt xích" trung gian kết nối thị trường quốc tế và nội địa, tạo nên một hệ sinh thái tài chính đa dạng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc xây dựng IFC là đòi hỏi cấp thiết để thu hút các động lực tăng trưởng mới như khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. IFC Đà Nẵng được định vị là trung tâm tài chính chuyên biệt (niche market), tập trung vào Fintech (công nghệ tài chính), Wealth management (quản lý gia sản) và tài chính xanh. Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng được xây dựng theo mô hình hiện đại, gắn kết chặt chẽ với đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững. Trung tâm được xác định là nền tảng thử nghiệm cho các mô hình tài chính mới, trong đó có các sản phẩm liên quan đến tài sản số, thanh toán số, sàn giao dịch chuyên biệt, tài trợ chuỗi cung ứng và các dịch vụ bên thứ ba nhằm bổ trợ cho thị trường tài chính truyền thống

Với vai trò thành viên, 9Pay cam kết tuân thủ các chuẩn mực về phòng chống rửa tiền và quản trị rủi ro, đồng thời nghiên cứu, áp dụng các giải pháp thanh toán tiên tiến nhất, hướng đến lĩnh vực tài sản số, thanh toán số và ngân hàng số, phục vụ cho nhu cầu của các đối tác Ví điện tử/Ứng dụng quốc tế khi tham gia vào thị trường Việt Nam nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng.

Ông Nguyễn Quang Thịnh, Giám đốc của 9Pay chia sẻ: 9Pay tin tưởng với kinh nghiệm và năng lực trong mảng thanh toán số, công ty sẽ hỗ trợ tích cực IFC Đà Nẵng nghiên cứu và đánh giá các mô hình công nghệ tài chính tiên phong. Đây sẽ là cơ sở để các thành viên IFC tạo ra tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đất nước, giúp Việt Nam tận dụng thời cơ "có một không hai" để trở thành điểm hội tụ của dòng chảy vốn, công nghệ và nhân tài toàn cầu như lời Thủ tướng đã giao nhiệm vụ...