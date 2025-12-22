CMC "bắt tay" MobiFone

Chủ tịch CMC và Chủ tịch Mobifone tin tưởng hợp tác chiến lược CMC–MobiFone sẽ mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng doanh nghiệp và chính phủ.

Đây là bước nâng cấp quan trọng, tiếp nối thỏa thuận hợp tác chiến lược mà hai bên đã ký từ năm 2020. Sau giai đoạn phối hợp triển khai và chứng minh hiệu quả, MobiFone và CMC mở rộng phạm vi hợp tác theo hướng “đầu – cuối”, tạo thêm không gian số mới và các mô hình dịch vụ trọn gói để khách hàng có thể triển khai nhanh, vận hành ổn định và mở rộng linh hoạt.

Đóng gói để triển khai nhanh, tích hợp để vận hành tối ưu

Thực tế nhiều dự án chuyển đổi số gặp khó ở khâu tích hợp hệ thống và vận hành sau nghiệm thu. Thay vì cung cấp từng cấu phần rời rạc, MobiFone và CMC chọn cách thiết kế theo hướng “đóng gói” theo kịch bản sử dụng, đồng thời tích hợp sẵn cơ chế kết nối – giám sát – an ninh mạng, nhằm rút ngắn thời gian đưa hệ thống vào hoạt động và giảm rủi ro khi mở rộng.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Tổng công ty Viễn thông MobiFone, đánh giá cao CMC với thế mạnh về hạ tầng CNTT, điện toán đám mây, AI và các giải pháp công nghệ Make in Vietnam. Theo ông, CMC sở hữu đội ngũ nhân sự chất lượng cao; định hướng đến năm 2030, khoảng 40% nhân sự là chuyên gia AI, tập trung phát triển công nghệ lõi và công nghệ chiến lược, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 57. Chủ tịch MobiFone nhận định chuyển đổi số là con đường tất yếu; MobiFone và CMC có tầm nhìn, sứ mệnh chung và thống nhất hợp tác trên cơ sở kết hợp hạ tầng viễn thông của MobiFone với năng lực Cloud, AI và công nghệ của CMC, hướng tới xây dựng hệ sinh thái số toàn diện phục vụ xã hội và người dân, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Chủ tịch MobiFone Trương Sơn Lâm nhấn mạnh ý nghĩa hợp tác chiến lược giữa hai bên.

Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính đánh giá Nghị quyết 57 là “thiên thời” cho các doanh nghiệp CNTT như MobiFone và CMC. Ông cho rằng MobiFone sẽ có thêm nhiều cơ hội mới kể từ khi trực thuộc Bộ Công an, vừa phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, vừa đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh quốc tế hóa, toàn cầu hóa, CMC xác định học hỏi theo MobiFone; theo đó, mọi sản phẩm, giải pháp của CMC đều phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. CMC khẳng định sát cánh cùng MobiFone để giải quyết các bài toán kinh tế - xã hội, và khi cần thiết cả trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, bảo đảm yêu cầu đặt ra.

Năm cam kết của CMC trong hợp tác này gồm:

• Tiên phong thực hiện các giải pháp phục vụ Chính phủ số, chính quyền hai cấp.

• Thúc đẩy hợp tác công - tư, khơi thông nguồn lực xã hội.

• Đồng kiến tạo các không gian thông minh.

• Làm chủ công nghệ gắn với đào tạo nguồn nhân lực.

• Đưa trí tuệ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Nền móng hợp tác “MobiFone – CMC”

Biên bản hợp tác đặt nền móng trên 03 lĩnh vực:

1. Khai thác tối đa thế mạnh của mỗi bên để phát triển dịch vụ và giải pháp số; MobiFone cam kết phối hợp cùng CMC xây dựng các dịch vụ nền tảng và giải pháp số chất lượng cao, an toàn, ổn định.

2. Đầu tư phát triển hạ tầng số quốc gia toàn diện; hai bên cùng nghiên cứu, đầu tư các thành phần cốt lõi gồm hệ thống truyền dẫn, trung tâm dữ liệu (Data Center), điện toán đám mây (Cloud), cùng các giải pháp bảo mật và nền tảng tích hợp, phục vụ xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

3. Thiết lập mối quan hệ hợp tác bền vững, lâu dài; MobiFone cam kết xây dựng sự gắn kết chặt chẽ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín của hai bên trên thị trường công nghệ.

Trên cơ sở đó, hai bên phát triển các gói dịch vụ “MobiFone - CMC” và nhóm giải pháp theo kịch bản như Văn phòng thông minh, Khuôn viên thông minh, Tòa nhà thông minh, Nhà máy thông minh. Trọng tâm là các giải pháp tổng thể kết hợp viễn thông, Internet, điện toán đám mây, an toàn thông tin, camera và các ứng dụng quản trị, giúp tổ chức triển khai nhanh và mở rộng theo nhu cầu.

Ngay tại lễ ký kết, Chủ tịch MobiFone Trương Sơn Lâm chỉ đạo các cơ quan tham mưu, đơn vị chức năng khẩn trương xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai các nhiệm vụ hợp tác, bảo đảm các nội dung được thực hiện thực chất, hiệu quả và đúng tiến độ.

Nền tảng hợp tác vững chắc của “hai doanh nghiệp tuổi 32”

MobiFone và CMC đều bước vào dấu mốc 32 năm hình thành và phát triển (1993–2025), cùng đi qua nhiều giai đoạn chuyển mình của thị trường công nghệ Việt Nam. Với MobiFone, doanh nghiệp đang chuyển dịch từ nhà mạng tiên phong sang doanh nghiệp công nghệ số, mở rộng đầu tư trung tâm dữ liệu, đám mây và dịch vụ số. Năm 2024, MobiFone ghi nhận lợi nhuận trước thuế vượt 20,1% kế hoạch, nộp ngân sách vượt 56,7% kế hoạch.

Với CMC, kết quả tài chính năm 2024 vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận; doanh nghiệp đặt mục tiêu năm tài chính 2025 tăng trưởng 20% doanh thu và 22% lợi nhuận (EBITDA), song hành chiến lược AI-X và trở thành một công ty quy mô toàn cầu (A Global AI-X Company).

Hợp tác toàn diện MobiFone – CMC được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn “đầu – cuối” cho doanh nghiệp và cơ quan nhà nước trong giai đoạn chuyển đổi số và chuyển đổi AI tăng tốc: phát huy thế mạnh của mỗi bên, giảm “độ rời rạc” khi triển khai, rút ngắn thời gian tạo giá trị và chuẩn hóa vận hành để mô hình có thể nhân rộng theo ngành, theo địa bàn và theo các chương trình chuyển đổi số trọng điểm.