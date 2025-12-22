Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện tham vọng này

Ảnh minh họa

Ngày 27/6/2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 222 về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và căn cứ Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, dự kiến Chính phủ sẽ thành lập Trung tâm tài chính quốc tế, đặt tại TP. HCM và Đà Nẵng.

Vào ngày 4/7, tại buổi tiếp xúc để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV với cử tri, ông Nguyễn Văn Quảng - Nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, hiện là Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ cho biết, “việc Quốc hội cho phép thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, được đặt tại TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh là một quyết sách có tính chất rất đặc biệt. Quyết sách này có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của nước ta và thể hiện sự quan tâm với TP Đà Nẵng. Theo ông Quảng, mô hình Trung tâm Tài chính đặt ở 2 nơi cùng một lúc, lần đầu tiên trên thế giới có.

Mới đây, sáng 21/12, Việt Nam chính thức công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế. Tại Hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng cho biết, Việt Nam lựa chọn mô hình độc đáo, khác biệt để bứt phá. Nhận thức rõ nguy cơ nếu chỉ đi theo lối mòn của các trung tâm đi trước thì sẽ mãi mãi là người đến sau, Việt Nam lựa chọn mô hình "một trung tâm, hai điểm đến" với triết lý "trung tâm tài chính thông minh, số và xanh". Đây là mô hình phù hợp với bối cảnh hiện nay, cho phép Việt Nam khai thác tối đa lợi thế so sánh của từng thành phố, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đất nước:

Tại TP. HCM được định vị là đầu mối tài chính quy mô lớn, tập trung phát triển mạnh về thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ và dịch vụ niêm yết; đóng vai trò là động lực dẫn dắt, kết nối trực tiếp với các dòng vốn trên thế giới và từ các doanh nghiệp.

Tại TP. Đà Nẵng được định vị là trung tâm tài chính chuyên biệt (niche market). Tận dụng lợi thế về môi trường sống và hạ tầng du lịch, Đà Nẵng sẽ tập trung vào công nghệ tài chính (Fintech), quản lý gia sản (wealth management) và tài chính xanh. Đây sẽ là "phòng thí nghiệm" cho các mô hình tài chính tương lai.

Riêng trung tâm tài chính tại TP.HCM, tại Hội thảo "Thu hút vốn đầu tư nước ngoài để TPHCM xây dựng thành công Trung tâm Tài chính quốc tế", Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM chia sẻ rằng, lộ trình hình thành trung tâm tài chính TPHCM được chia làm 3 giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1 và 2 sẽ tận dụng hạ tầng sẵn có tại vùng lõi trung tâm hiện hữu, cụ thể là tòa nhà tại địa chỉ 123 Trương Định và số 8 Nguyễn Huệ làm trụ sở cho cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế. Bước sang giai đoạn 3, TPHCM sẽ tập trung nguồn lực để kiến tạo một trung tâm tài chính quy mô lớn, hiện đại tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trung tâm tài chính TP. HCM có diện tích khoảng 898 ha thuộc địa bàn phường Sài Gòn, phường Bến Thành và phường An Khánh. Các đơn vị hoạt động trong trung tâm tài chính quốc tế sẽ được ưu đãi về thuế, điện, nước và các yếu tố liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hằng ngày. Trên toàn bộ khu vực này, hạ tầng viễn thông sẽ được bố trí đồng bộ, với hệ thống Internet băng thông rộng, hoạt động liên tục, phủ sóng đầy đủ 5G để bảo đảm điều kiện vận hành thông suốt cho các hoạt động tài chính - dịch vụ.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, với trung tâm tài chính tại Đà Nẵng, về không gian và hạ tầng, trước mắt, Đà Nẵng đã hoàn thành trụ sở cơ quan điều hành tại khu Công viên phần mềm, bố trí khoảng 4.000 m² cho các thành viên, bảo đảm đầy đủ hạ tầng internet, mạng 5G, hệ thống dữ liệu và máy chủ. Giai đoạn 2026–2027, thành phố sẽ xúc tiến đầu tư hạ tầng và phát triển hệ sinh thái trung tâm tài chính tại khu đất sạch ven biển, quy mô khoảng 18 ha.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng đã đầu tư mạnh vào hạ tầng công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo với các dự án lớn về 5G, vệ tinh mặt đất, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, trạm cáp quang biển, tạo nền tảng cho hoạt động tài chính hiện đại và FinTech.

Việc thành lập trung tâm tài chính giúp Việt Nam mở cánh cửa hội nhập công nghệ tài chính, xanh hoá nền kinh tế, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.﻿