Đừng để mất quyền lợi: Lý do người dân phải đăng ký Tài khoản an sinh xã hội trên VNeID càng sớm càng tốt

Mới đây, Công an nhiều địa phương như Cà Mau, Thanh Hóa đã đồng loạt phát đi khuyến cáo khẩn thiết, đề nghị người dân nhanh chóng đăng ký và cài đặt "Tài khoản an sinh xã hội" trên ứng dụng VNeID. Đây không chỉ là thủ tục hành chính đơn thuần mà là bước đi quan trọng để bảo đảm quyền lợi tài chính của mỗi công dân trong kỷ nguyên số hóa, đặc biệt là khi các chính sách chi trả đang chuyển mình mạnh mẽ sang hình thức không dùng tiền mặt.

Người dân nên đăng ký và kích hoạt tài khoản an sinh xã hội trên VNeID càng sớm càng tốt

Từ phiên bản VNeID 2.1.5 trở đi, ứng dụng định danh quốc gia này đã chính thức tích hợp tiện ích tài khoản an sinh xã hội. Điểm đặc biệt là mỗi số định danh cá nhân sẽ gắn liền với một tài khoản duy nhất, tạo thành một "địa chỉ số" chính chủ để người dân tiếp nhận các khoản hỗ trợ.

Các bước đăng ký Tài khoản an sinh xã hội trên VNeID Bước 1: Đăng nhập VNeID: Mở ứng dụng, đăng nhập tài khoản định danh điện tử (mức độ 2).

Bước 2: Chọn mục An sinh xã hội: Chọn vào mục "An sinh xã hội" > "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước 3: Chọn ngân hàng/ví điện tử: Chọn ngân hàng bạn muốn nhận tiền (Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB...).

Bước 4: Nhập thông tin: Nhập số tài khoản ngân hàng/ví điện tử, điền đầy đủ thông tin cá nhân và đồng ý chia sẻ dữ liệu.

Bước 5: Gửi yêu cầu: Xác nhận và gửi yêu cầu, chờ kết quả xét duyệt từ VNeID.

Thay vì phải chờ đợi, xếp hàng hay lo ngại rủi ro khi nhận tiền mặt, giờ đây các khoản trợ cấp sẽ được chuyển khoản trực tiếp, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối và loại bỏ hoàn toàn các khâu trung gian không cần thiết.

Lợi ích của việc đăng ký sớm là vô cùng rõ rệt, giúp người dân trút bỏ được gánh nặng về thủ tục giấy tờ rườm rà trước đây. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh, công dân có thể chủ động theo dõi toàn bộ lịch sử giao dịch, cập nhật thông tin cá nhân và tra cứu các chế độ mình đang được hưởng mọi lúc mọi nơi. Sự thuận tiện này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn trao quyền chủ động hoàn toàn cho người thụ hưởng.

Để hỗ trợ tối đa, đặc biệt là với người cao tuổi hoặc người ít tiếp xúc công nghệ, cơ quan công an cũng đã cung cấp các mã QR hướng dẫn trực quan, giúp việc thao tác trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Hơn nữa, VNeID không chỉ dừng lại ở việc chi trả tiền trợ cấp. Ứng dụng này đang được xây dựng để trở thành một "siêu ứng dụng" của công dân số, nơi dữ liệu dân cư được liên thông chặt chẽ với bảo hiểm, y tế và ngân hàng. Việc sở hữu tài khoản an sinh xã hội trên nền tảng này cũng đồng nghĩa với việc người dân được bảo vệ bởi các tiêu chuẩn bảo mật khắt khe nhất của Bộ Công an, tránh xa các rủi ro lừa đảo đang bùng phát. Do đó, việc đăng ký ngay từ bây giờ là cách tốt nhất để đón đầu các tiện ích công, đảm bảo mọi quyền lợi an sinh của bản thân và gia đình được thông suốt, không bị gián đoạn trong tương lai gần.