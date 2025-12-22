Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mất hơn 3 tỷ đồng vì sập bẫy sàn đầu tư giả mạo ngân hàng

22-12-2025 - 10:12 AM | Kinh tế số

Một người đàn ông đã bị lừa hơn 3 tỷ đồng vì sập bẫy đầu tư tài chính qua website ngân hàng giả mạo.

Hiện nay nhu cầu đầu tư tài chính trực tuyến rất phổ biến và đa dạng, bên cạnh các sàn giao dịch chính thống thì xuất hiện các sàn mạo danh các tổ chức tài chính quốc tế để lừa đảo các nhà đầu tư.

Mới đây, một người đàn ông ở Hà Nội đã bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng khi đầu tư sán giao dịch tài chính qua website giả mạo ngân hàng Mỹ. Theo đơn trình báo, nạn nhân có tham gia website giao dịch được giới thiệu là có giấy phép của Ngân hàng Mỹ.

Các đối tượng chủ động liên hệ nạn nhân qua ứng dụng Messager trên facebook, trên Telegram và Zalo tư vấn, dụ dỗ đầu tư sinh lời. Để đánh vào niềm tin của khách hàng, các “chuyên gia tư vấn” hướng dẫn nạn nhân nạp tiền giao dịch ban đầu ít tiền chỉ vài triệu đồng.

Đến các giao dịch lớn, tài khoản của nạn nhân càng phải nạp thêm nhiều tiền. Khi nạn nhân phát hiện bị lừa đảo thì các đối tượng xoá tài khoản, cho nạn nhân ra khỏi các hội, nhóm trên mạng xã hội và chặn liên lạc.

Để phòng tránh lừa đảo, người dân cần cảnh giác khi tham gia các website, sàn giao dịch điện tử, đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo Phạm Ngân

VTV

lừa đảo

