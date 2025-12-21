Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cặp vợ chồng vận hành đường dây đánh bạc trực tuyến

21-12-2025 - 17:30 PM | Kinh tế số

Vợ chồng Duy-Phương trú tại TP Hải Phòng đã vận hành đường dây đánh bạc thông qua các website có địa chỉ tên miền ở nước ngoài

Ngày 20-12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra từ năm 2024 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và nhiều tỉnh thành khác, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố thêm 6 bị can. Các bị can gồm: Mạc Tuấn Ngọc (SN 1985, trú tại phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh); Trần Minh Đức (SN 1998, trú tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình); Đào Mạnh Hiếu (SN 2002, trú tại xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên); Ngô Văn Thảo (SN 1982, trú tại xã Nguyễn Du, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Văn Dũng (SN 1995, trú tại xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Tiến Đạt (SN 2002, trú tại xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên) về tội đánh bạc quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Cặp vợ chồng Hải Phòng vận hành đường dây đánh bạc trực tuyến bị bắt giữ - Ảnh 1.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng

Cũng liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến này, trước đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã khởi tố 8 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trong đó, Mạc Công Duy (SN 1991, trú tại phường Trần Liễu, TP Hải Phòng) và vợ là Nguyễn Thị Quế Phương (SN 2022) đã vận hành đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua các website có địa chỉ tên miền ở nước ngoài dưới hình thức các game bài như: Tài xỉu, xóc đĩa, xèng hoa quả, bắn cá... 

Người chơi sử dụng các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại di động có kết nối mạng Internet để truy cập vào website hoặc tải ứng dụng game bài. Sau khi lập tài khoản game, người chơi mua "điểm ảo" nạp vào tài khoản game bằng cách chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. 

Từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet với số tiền lớn.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo Tr. Đức

Người Lao động

