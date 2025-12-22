Công nghệ Trung Quốc thành công "phá vỡ" thế độc quyền trong lĩnh vực lưu trữ, vận chuyển dầu khí

Trong số những thành tựu này, một số công nghệ đã phá vỡ thế độc quyền của các nước khác, và mạng lưới giám sát thông minh hiện nay đã bao phủ 100.000 km đường ống trên toàn quốc , đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới vận hành và bảo trì thông minh và tự động các huyết mạch năng lượng của Trung Quốc.

Trong lĩnh vực kiểm tra an toàn đường ống, thiết bị dò nội bộ tổng hợp siêu nét 813 do công ty tự phát triển đã được đưa vào ứng dụng. Thiết bị này tích hợp nhiều chức năng như phát hiện rò rỉ từ tính và phát hiện biến dạng hình học, giúp nâng cao hiệu quả phát hiện hơn gấp đôi so với các phương pháp truyền thống. Khả năng thu thập dữ liệu của nó gấp 6 đến 8 lần so với các thiết bị độ nét cao thông thường, và có thể xác định chính xác các khuyết tật ở mức milimet. Dựa trên mô hình phân tích dữ liệu dựa trên trí tuệ nhân tạo, độ chính xác nhận diện khuyết tật được tăng lên 90%, và khối lượng công việc diễn giải thủ công giảm khoảng 60%.

Đặc biệt đáng chú ý là bước đột phá của Trung Quốc trong lĩnh vực bảo trì thiết bị trọng yếu, vượt qua những rào cản công nghệ lâu nay từ nước ngoài. Công ty đã trở thành doanh nghiệp trong nước duy nhất nắm vững năng lực bảo trì toàn diện các máy phát điện khí dẫn xuất từ động cơ máy bay công suất 30 megawatt, và đã được các nhà sản xuất quốc tế lớn cấp phép công nghệ. Năng lực bảo trì tổng thể của công ty đã đạt trình độ tiên tiến quốc tế, góp phần củng cố hiệu quả tuyến phòng thủ cho sự tự chủ về cơ sở hạ tầng năng lượng.

Nền tảng giám sát thông minh toàn quốc dành cho thiết bị trọng yếu được trưng bày tại sự kiện đã xây dựng một mạng lưới giám sát rộng lớn trải dài từ Tân Cương ở phía tây đến Thượng Hải ở phía đông, và từ Hợp Hà ở phía bắc đến Quảng Châu ở phía nam, bao phủ 350 trạm và hơn 2.000 thiết bị trọng yếu dọc theo đường ống dài 100.000 km.

Thông qua mô hình giám sát cá nhân hóa "một tệp cho mỗi máy, một mô hình cho mỗi máy", nền tảng này đạt được cảnh báo lỗi chính xác, với tỷ lệ chính xác chẩn đoán thông minh vượt quá 90%. Nó có thể đưa ra cảnh báo và xử lý hơn 260 sự cố bất thường mỗi năm, giảm đáng kể nguy cơ thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch.

Vận hành và bảo trì thông minh đã trở thành xu hướng của ngành. Robot kiểm tra bốn chân, robot đại tu xe tăng và hệ thống vận hành cộng tác bằng máy bay không người lái được trưng bày tại sự kiện có thể giảm hơn 70% nhân lực tại chỗ trong các trường hợp cụ thể, tăng hiệu quả đại tu xe tăng lên 50% và đạt hiệu quả kiểm tra bằng máy bay không người lái gấp 3 đến 5 lần so với lao động thủ công. Công ty đã nhận được chứng chỉ đủ điều kiện vận hành máy bay không người lái dân sự, đặt nền tảng cho việc kiểm tra thông minh quy mô lớn.

Trong lĩnh vực công nghệ xanh và ít phát thải carbon, công ty đã tiên phong phát triển một bộ công nghệ hoàn chỉnh để sản xuất điện từ áp suất dư tại các đường ống. Công nghệ này chuyển đổi năng lượng áp suất bị tiêu hao trong mạng lưới đường ống thành điện năng sạch mà không cần tiêu thụ thêm nhiên liệu. Lấy một dự án trình diễn quy mô megawatt làm ví dụ, sản lượng điện hàng năm có thể đạt khoảng 7 triệu kilowatt-giờ, tương đương với việc giảm lượng khí thải carbon dioxide xuống 3.700 tấn, đạt được sự cân bằng giữa tiết kiệm năng lượng và lợi ích kinh tế.

Các chuyên gia trong ngành khẳng định rằng việc lưu trữ và vận chuyển dầu khí là huyết mạch của an ninh năng lượng quốc gia. Hàng loạt các đột phá công nghệ và thành tựu thông minh được thể hiện không chỉ cải thiện tính an toàn và hiệu quả hoạt động vốn có của mạng lưới đường ống mà còn cung cấp cơ sở kỹ thuật vững chắc cho hoạt động đáng tin cậy lâu dài của cơ sở hạ tầng năng lượng nước nhà. Điều này là một ví dụ sinh động về việc phát triển các lực lượng sản xuất mới và thúc đẩy hiện đại hóa trong lĩnh vực năng lượng.